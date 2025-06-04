Автосервисы в РФ впервые получат доступ к документации по ремонту китайских машин

В России СТО получат доступ к технической документации автопроизводителей

Минпромторг планирует создать нормативную базу, которая обяжет как российских, так и иностранных автопроизводителей и их дистрибьюторов предоставлять независимым СТО техническую документацию по обслуживанию машин, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на проект документа.

Уточняется, что доступ к конфиденциальной информации автопроизводителей должен быть обусловлен наличием у предприятия, предоставляющего услуги по техническому обслуживанию и ремонту авто, соответствующей производственной и технической базы. Также необходимо, чтобы сотрудники предприятия обладали соответствующей квалификацией.

Согласно предложению, разработанному по поручению Минпромторга, нужно определить объем технической документации, которую необходимо раскрыть, а также способы и условия доступа к ней. Также уточняется, что должны быть предусмотрены меры ответственности производителей и дистрибьюторов за полноту, достоверность и актуальность предоставляемых данных.

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Источник: Газета.Ru