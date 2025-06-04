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Недорогой японский компактвэн доступен в России: называем цены

В РФ в продаже появились новые семиместные Toyota Veloz по цене от 3,15 млн рублей

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В Россию продолжают поставлять по параллельным каналам новые Toyota Veloz стоимостью от 3 150 000 рублей. За столько новый Veloz в богатой комплектации с уплаченным утильсбором и всеми документами продает частное лицо из Ноябрьска.

У автомобиля комбинированная отделка салона из ткани, велюра и экокожи, цифровая приборная панель, кожаный мультируль, мультимедиа с большим дисплеем и другое.

Toyota Veloz
Toyota Veloz

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В Анапе аналогичный автомобиль продают за 3 350 000 рублей, в Самаре Toyota Veloz стоит 3 500 000 рублей.

Все эти компактвэны оснащены 1,5-литровым 106-сильным бензиновым атмосферником, вариатором. Привод передний. Средний расход топлива автомобиля составит 5-7 литров на 100 км.

Ранее «За рулем» сообщал, что один известный японский автобренд раскрыл, как работает в России при санкциях.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 2386
04.06.2025 
Фото:Toyota
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