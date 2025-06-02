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В Toyota прокомментировали сообщения о возобновлении поставок машин в Россию

«Тойота Мотор»: поставки авто в Россию не возобновлялись из-за логистики

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Компания Toyota не поставляет новые авто в Россию, заявили в российском представительстве бренда ООО «Тойота Мотор». Там уточнили, что поставки новых автомобилей в РФ не возобновляли из-за нарушений в логистических цепочках.

Ранее СМИ сообщили, что компания Toyota возобновила продажи своих популярных моделей через свой дочерний дилерский центр в российской столице.

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Японский автопроизводитель Toyota приостановил работу в России в 2022 году, как и многие другие иностранные компании.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию начали ввозить не востребованные в Китае машины.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 436
02.06.2025 
Фото:Unsplash
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