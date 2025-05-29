В Россию начали ввозить не востребованные в Китае машины

КНР начала поставлять в РФ автомобили почти без пробега под видом новых

В РФ из Китая начали поступать подержанные автомобили с минимальным пробегом под видом новых. Об экспорте машин, не востребованных на внутреннем рынке КНР, сообщил председатель совета директоров компании Great Wall Motors Вэй Цзяньцзюнь.

Он пояснил, что на китайских платформах DoCar, Guazi и Xianyu, специализирующихся на продаже б/у авто, зарегистрировано около 3-4 тысяч продавцов, торгующих машинами, которые выглядят как подержанные, но в действительности практически новые. Это делается для того, чтобы создать видимость высоких продаж.

Причиной этого стал сильнейший рост производства машин в Китае (в 2022 году в стране собрали 31 миллион штук) и снижение прибыльности. Чтобы увеличить продажи, производители давят на дилеров, чтобы те наращивали запасы автомобилей.

А дилеры, стремясь выполнить план продаж, быстро вернуть деньги и получить скидку от производителя, продают залежалый товар перекупщикам. Так машины значатся проданными, но остаются по факту на складах. При этом продавцы б/у машин могут воспользоваться государственной программой субсидирования и предоставить скидку на фактически новую машину.

По данным «Ассоциации автомобильных дилеров Китая», в 2024 году доля легковых авто с нулевым пробегом на рынке подержанных машин составила 12,7% (+7,2% относительно 2020 года).

На фоне роста конкуренции в самом Китае дилеры начали отправлять автомобили за рубеж через «параллельный экспорт». Это позволяет им получать налоговую скидку на реализацию подержанных машин и избегать внутренних налоговых расходов.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин рассказал, что сейчас объем таких поставок довольно высок. Это тысячи машин, которые везут в Россию и покупают в небольших салонах. Он предостерегает: покупка машин, ввезенных из КНР по «альтернативным каналам», может принести россиянам проблемы. Так, все «китайцы» находятся на постоянной связи с Китаем, поэтому автопроизводители могут приостанавливать действия аккаунтов, пытаться всячески «тормозить» эти машины, выключать экраны и тому подобное.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный внедорожник с полным приводом появится в России.

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Источник: «Известия»