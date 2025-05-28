Новый доступный внедорожник с полным приводом появится в России

В России сертифицируют внедорожник Jetour T1

Jetour может расширить свою линейку в РФ за счет кроссовера T1, который недавно начали продавать в Китае. Сейчас идет сертификация этого автомобиля. Jetour T1 представляет собой среднеразмерный кроссовер длиной 4706 мм при колесной базе 2810 мм. У Jetour T2 практически такие же габариты: 4785 мм и 2800 мм соответственно.

В России для T1 будут доступны два турбомотора на 1,5 и 2,0 литра. Их мощность в Китае равна 184 и 254 л.с. В первом случае кроссовер оснащается 7-ступенчатым роботом в качестве трансмиссии, привод передний. Более мощный мотор позволяет установку AWD и агрегатируется 8-ступенчатой АКП.

Jetour T1

Предполагается, что в базе Jetour T1 будет стоить менее 3 млн рублей. Jetour T2 в РФ доступен по цене от 3 959 000 рублей без учета спецпредложений. Он доступен только с 245-сильным мотором, роботом и полным приводом.

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился редкий российский военный внедорожник Тигр.

Интерьер Jetour T1

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Источник: Китайские автомобили