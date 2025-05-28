#
Где сэкономить?Дороги ПамятиКитайские автоПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Jetour T1
28 мая
Новый доступный внедорожник с полным приводом появится в России
В России сертифицируют внедорожник Jetour T1
Прототип электромобиля Атом испытали на трассе в Москве
28 мая
Прототип электромобиля Атом испытали на трассе в Москве
Максим Кадаков оценил задатки драйверского...
В Skoda высказались о возможности возвращения в Россию
28 мая
В Skoda высказались о возможности возвращения в Россию
В штаб-квартире Skoda заявили, что не планируют...

Новый доступный внедорожник с полным приводом появится в России

В России сертифицируют внедорожник Jetour T1

Рекомендуем
Можно ли ездить с заблокированным дифференциалом

Jetour может расширить свою линейку в РФ за счет кроссовера T1, который недавно начали продавать в Китае. Сейчас идет сертификация этого автомобиля. Jetour T1 представляет собой среднеразмерный кроссовер длиной 4706 мм при колесной базе 2810 мм. У Jetour T2 практически такие же габариты: 4785 мм и 2800 мм соответственно.

В России для T1 будут доступны два турбомотора на 1,5 и 2,0 литра. Их мощность в Китае равна 184 и 254 л.с. В первом случае кроссовер оснащается 7-ступенчатым роботом в качестве трансмиссии, привод передний. Более мощный мотор позволяет установку AWD и агрегатируется 8-ступенчатой АКП.

Jetour T1
Jetour T1

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Предполагается, что в базе Jetour T1 будет стоить менее 3 млн рублей. Jetour T2 в РФ доступен по цене от 3 959 000 рублей без учета спецпредложений. Он доступен только с 245-сильным мотором, роботом и полным приводом.

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился редкий российский военный внедорожник Тигр.

Интерьер Jetour T1
Интерьер Jetour T1

Источник: Китайские автомобили

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Jetour
Количество просмотров 4
28.05.2025 
Фото:Jetour
Поделиться:
Оцените материал:
+1