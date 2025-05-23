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В продаже появился редкий российский военный внедорожник «Тигр»: известна цена

В Подмосковье на продажу выставили 20-летний внедорожник «Тигр» за 9 млн рублей

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В Московсковской области на продажу выставили внедорожник ГАЗ-2330 «Тигр» 2004 г. в. с пробегом 20 тыс. километров. Редкий автомобиль стоит 9 млн рублей.

Уточняется, что автомобиль был доработан в ателье TuningUp, на нем установлен шильдик, подтверждающий это.

У внедорожника полностью переделан интерьер: салон обшит кожей в бежево-коричневой гамме, включая потолок и панели. Внутри установлены медиасистема Pioneer, холодильник, радиосвязь и сервоприводы.

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Машина обладает набором аксессуаров для дальних путешествий: экспедиционный багажник, шноркель, дополнительное освещение на крыше, лебёдка и бак с водой для походного душа.

Под капотом автомобиля 5,9-литровый шестицилиндровый дизельный мотор мощностью 180 л.с. и крутящим моментом 650 Н•м., 6-ступенчатая МКП., привод полный, с блокировками.

Ранее «За рулем» сообщал, насколько новая Lada Iskra защищена от ржавчины.

ГАЗ-2330 «Тигр»
ГАЗ-2330 «Тигр»
ГАЗ-2330 «Тигр»
ГАЗ-2330 «Тигр»
ГАЗ-2330 «Тигр»
ГАЗ-2330 «Тигр»
ГАЗ-2330 «Тигр»
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Источник: «Авито Авто»

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Ушакова Ирина
Фото:Авито
Количество просмотров 4
23.05.2025 
Фото:Авито
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