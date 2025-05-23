Как выбрать полноприводный кроссовер — руководство с примерами

Эксперт Ревин перечислил плюсы и минусы автомобилей с полным приводом

Кому нужен полный привод

Собрались приобрести полноприводный кроссовер? Это значит, что вам нравятся вылазки на природу, пусть и не в дебри. Или вам предстоит добираться до дачи по дорогам, которые зимой не всегда чистят от снега. Третей причиной покупки полноприводного автомобиля может быть желание всегда и легко выезжать с заснеженной парковки во дворе.

Других причин при выборе довольно простого, подключаемого муфтой, полного привода практически нет.

У кроссоверов обычно нет той рафинированной управляемости полноприводных автомобилей, которая присуща спортседанам BMW, Mercedes-Benz, Subaru и других производителей. На некоторых кроссоверах автоматика подключает заднюю ось слишком резко – это могло бы вызвать занос машины, если бы не помощь системы стабилизации.

Вместе с тем у полноприводного кроссовера, по сравнению с моноприводными моделями, есть несколько объективных недостатков:

больший расход топлива,

большая снаряженная масса,

меньший ресурс двигателя и трансмиссии,

более сложное и дорогое обслуживание.

Тем не менее, полноприводные кроссоверы любимы в народе и продаются в больших количествах как новыми, так и подержанными. Рассмотрим примеры популярных полноприводных автомобилей разных классов.

Lada Niva Travel – дешево и эффективно

Короткий кузов (4099 мм) – не самый комфортный и вместительный. Двигатель мощностью 83 л.с. с трудом справляется с разгонами на дорогах общего пользования, но в грязи, благодаря раздаточной коробке, даст фору почти всем кроссоверам. Полный привод – постоянный.

Без сомнения, Лада Нива Travel – самый внедорожный автомобиль из нашего обзора.

Автомобиль очень шумный и вибронагруженный, что делает сложными дальние поездки. Надежность агрегатов невелика, а трудоемкость частого технического обслуживания – значительна.

При этом цены на эти Нивы у дилеров начинаются от 1,314 млн рублей. Дешевле нового полноприводного кроссовера в продаже нет, но и ощущения автомобиля, на котором хочется въехать во вторую четверть двадцать первого века – тоже.

Toyota RAV4 – надежно (?) и дорого

Легендарный японский кроссовер, к сожалению, с некоторых пор нельзя купить новым у официального дилера. Остаются два пути – воспользоваться услугами серых импортеров для покупки новой машины из-за рубежа или искать на рынке подержанный автомобиль. Но нужно понимать, что от долговечности японских машин конца прошлого века остались лишь воспоминания.

Полноприводный кроссовер Toyota RAV4, несмотря на несколько гламурную внешность, неплохо чувствует себя и на сложных дорогах.

Двигатели подверглись значительной форсировке. При этом у моторов появились тонкостенные алюминиевые блоки цилиндров с не связанными по верхней плоскости цилиндрами – так называемая схема «Open desk».

Еще в моторах Тойоты теперь применяются очень тонкие, толщиной всего 1 мм, поршневые компрессионные кольца. Они, как и маслосъемные, не слишком долго противостоят залеганию.

На части машин установлены вариаторы, долговечность которых можно обеспечить лишь плавной ездой и отсутствием желания залезать в грязь.

Конечно, новый автомобиль при хорошем уходе долго будет радовать владельца, но цены на полноприводные модели с двигателем 2.0 начинаются от 4,3 млн рублей. С агрегатом рабочим объемом в 2,5 л стоимость достигает 5 млн рублей.

За эти деньги вы получите отлично сбалансированный автомобиль с просторным салоном, удобным багажником, приятно работающей подвеской. В целом, все то же можно сказать и про подержанный RAV4. Но надо понимать, что скручивают пробеги в нашей стране часто, а действительно хорошие машины с небольшими пробегами быстро расходятся по знакомым и на свободный рынок не попадают.

Chery Tiggo 7 Pro Max – популярно и практично

Один из самых продаваемых кроссоверов на нашем рынке – китайский полноприводный автомобиль С-класса Tiggo 7 Pro Max – стоит от 3 млн рублей. Автомобиль длиной 4500 мм имеет достаточно просторный и удобный салон.

В песке полный привод действительно нужен.

Полуторалитровый наддувный двигатель развивает 150 л.с. Он агрегатируется с роботизированной коробкой передач и имеет систему полного привода с муфтой подключения задних колес.

Автомобиль привлекает внимание и находит своих покупателей из-за известности компании Chery, развитой сети дилеров, частых скидок.

Geely Monjaro – премиально и эффективно

Monjaro — это представитель класса больших автомобилей (D-класс), который позиционируется как премиальный. Цены на полноприводные версии начинаются от 4,6 млн рублей.

Я долго искал фотографию Geely Monjaro где-то на бездорожье. Похоже, только испытатели журнала «За рулем» сделали это. А все владельцы обычно ездят по чистеньким дорогам. Нужен ли им был полный привод?

Под капотом установлен двухлитровый наддувный двигатель мощностью 238 л.с. В паре с ним работает классическая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Также в автомобиле установлена продвинутая система полного привода с электронными блокировками и возможностью выбора нескольких режимов движения.

Кроме того, Monjaro оснащен шестью подушками безопасности, трехзонным климат-контролем, бесключевым доступом, электроприводом двери багажника, вентиляцией кресла водителя, панорамной крышей с люком и многими другими функциями.

Надежность машины подтверждают отзывы владельцев на известных платформах. По мотору, трансмиссии и ходовой придраться не к чему.

Вместо вывода

Кроссовер с полным приводом должен справляться с задачами, которые вы будете перед ним ставить. То есть, необходимо выяснить, как он на той или иной модели работает в реальных условиях, что зависит от типа его реализации и настроек. Узнать это можно, читая тест-драйвы «За рулем».

Как выбрать переднеприводный кроссовер – эксперт Ревин указал, на что обратить внимание, выбирая бюджетный кроссовер.