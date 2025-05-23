Как выбрать полноприводный кроссовер — руководство с примерами
Кому нужен полный привод
Собрались приобрести полноприводный кроссовер? Это значит, что вам нравятся вылазки на природу, пусть и не в дебри. Или вам предстоит добираться до дачи по дорогам, которые зимой не всегда чистят от снега. Третей причиной покупки полноприводного автомобиля может быть желание всегда и легко выезжать с заснеженной парковки во дворе.
Других причин при выборе довольно простого, подключаемого муфтой, полного привода практически нет.
У кроссоверов обычно нет той рафинированной управляемости полноприводных автомобилей, которая присуща спортседанам BMW, Mercedes-Benz, Subaru и других производителей. На некоторых кроссоверах автоматика подключает заднюю ось слишком резко – это могло бы вызвать занос машины, если бы не помощь системы стабилизации.
Вместе с тем у полноприводного кроссовера, по сравнению с моноприводными моделями, есть несколько объективных недостатков:
- больший расход топлива,
- большая снаряженная масса,
- меньший ресурс двигателя и трансмиссии,
- более сложное и дорогое обслуживание.
Тем не менее, полноприводные кроссоверы любимы в народе и продаются в больших количествах как новыми, так и подержанными. Рассмотрим примеры популярных полноприводных автомобилей разных классов.
Lada Niva Travel – дешево и эффективно
Короткий кузов (4099 мм) – не самый комфортный и вместительный. Двигатель мощностью 83 л.с. с трудом справляется с разгонами на дорогах общего пользования, но в грязи, благодаря раздаточной коробке, даст фору почти всем кроссоверам. Полный привод – постоянный.
Автомобиль очень шумный и вибронагруженный, что делает сложными дальние поездки. Надежность агрегатов невелика, а трудоемкость частого технического обслуживания – значительна.
При этом цены на эти Нивы у дилеров начинаются от 1,314 млн рублей. Дешевле нового полноприводного кроссовера в продаже нет, но и ощущения автомобиля, на котором хочется въехать во вторую четверть двадцать первого века – тоже.
Toyota RAV4 – надежно (?) и дорого
Легендарный японский кроссовер, к сожалению, с некоторых пор нельзя купить новым у официального дилера. Остаются два пути – воспользоваться услугами серых импортеров для покупки новой машины из-за рубежа или искать на рынке подержанный автомобиль. Но нужно понимать, что от долговечности японских машин конца прошлого века остались лишь воспоминания.
Двигатели подверглись значительной форсировке. При этом у моторов появились тонкостенные алюминиевые блоки цилиндров с не связанными по верхней плоскости цилиндрами – так называемая схема «Open desk».
Еще в моторах Тойоты теперь применяются очень тонкие, толщиной всего 1 мм, поршневые компрессионные кольца. Они, как и маслосъемные, не слишком долго противостоят залеганию.
На части машин установлены вариаторы, долговечность которых можно обеспечить лишь плавной ездой и отсутствием желания залезать в грязь.
Конечно, новый автомобиль при хорошем уходе долго будет радовать владельца, но цены на полноприводные модели с двигателем 2.0 начинаются от 4,3 млн рублей. С агрегатом рабочим объемом в 2,5 л стоимость достигает 5 млн рублей.
За эти деньги вы получите отлично сбалансированный автомобиль с просторным салоном, удобным багажником, приятно работающей подвеской. В целом, все то же можно сказать и про подержанный RAV4. Но надо понимать, что скручивают пробеги в нашей стране часто, а действительно хорошие машины с небольшими пробегами быстро расходятся по знакомым и на свободный рынок не попадают.
Chery Tiggo 7 Pro Max – популярно и практично
Один из самых продаваемых кроссоверов на нашем рынке – китайский полноприводный автомобиль С-класса Tiggo 7 Pro Max – стоит от 3 млн рублей. Автомобиль длиной 4500 мм имеет достаточно просторный и удобный салон.
Полуторалитровый наддувный двигатель развивает 150 л.с. Он агрегатируется с роботизированной коробкой передач и имеет систему полного привода с муфтой подключения задних колес.
Автомобиль привлекает внимание и находит своих покупателей из-за известности компании Chery, развитой сети дилеров, частых скидок.
Geely Monjaro – премиально и эффективно
Monjaro — это представитель класса больших автомобилей (D-класс), который позиционируется как премиальный. Цены на полноприводные версии начинаются от 4,6 млн рублей.
Под капотом установлен двухлитровый наддувный двигатель мощностью 238 л.с. В паре с ним работает классическая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Также в автомобиле установлена продвинутая система полного привода с электронными блокировками и возможностью выбора нескольких режимов движения.
Кроме того, Monjaro оснащен шестью подушками безопасности, трехзонным климат-контролем, бесключевым доступом, электроприводом двери багажника, вентиляцией кресла водителя, панорамной крышей с люком и многими другими функциями.
Надежность машины подтверждают отзывы владельцев на известных платформах. По мотору, трансмиссии и ходовой придраться не к чему.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
АВТОВАЗ отреагировал на проблемы с Niva Sport
|
С 2026 года будем летать в самолетах... стоя!
|
Средний автокредит – 1,1 млн рублей
Вместо вывода
Кроссовер с полным приводом должен справляться с задачами, которые вы будете перед ним ставить. То есть, необходимо выяснить, как он на той или иной модели работает в реальных условиях, что зависит от типа его реализации и настроек. Узнать это можно, читая тест-драйвы «За рулем».
- Как выбрать переднеприводный кроссовер – эксперт Ревин указал, на что обратить внимание, выбирая бюджетный кроссовер.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube