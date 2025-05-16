Как выбрать переднеприводный кроссовер

Эксперт Ревин указал, на что обратить внимание, выбирая бюджетный кроссовер

Собираетесь купить переднеприводной кроссовер – поздравляю. Это значит, что вы практичный человек, у которого есть желание использовать практичный тип автомобиля, но при этом подъездные пути к даче заасфальтированы и чистятся зимой. Вы получаете удобный двухобъемный кузов, рейлинги на крыше и почти всегда приличный клиренс.

Характерные особенности переднеприводного кроссовера

Переднеприводными могут быть кроссоверы классов В и С. Все более крупные автомобили используют полный привод, который может быть не только механическим, с карданным валом, но и с приводом задней оси электромотором (у гибридных версий).

Двигатели рассматриваемых нами сегодня автомобилей могут иметь рабочий объем от 1,2 л, до 2,0 л. Правда, в последнее время, с распространением наддувных двигателей и при полуторалитровом моторе мощность может превышать 150 л.с. Но считается, что слишком большой мощностью лучше распорядится полноприводная трансмиссия.

Достоинства переднего привода:

переднеприводные кроссоверы дешевле при покупке,

двигатель прослужит дольше из-за меньших нагрузок,

трансмиссия гораздо проще, долговечнее и дешевле в обслуживании,

часто используется более простая и дешевая в ремонте задняя подвеска с упругой балкой,

кузов прослужит дольше из-за меньших нагрузок,

расход топлива будет ниже.

К переднеприводным кроссоверам нельзя относить просто приподнятые хэтчбеки наподобие Renault Sandero Stepway или Kia Rio X-Line. Они практически не отличаются от исходного городского автомобиля и появились лишь стараниями маркетологов.

Рассмотрим примеры распространенных переднеприводных кроссоверов как тех, которые до недавних пор были весьма популярны и массово продавались, а теперь ушли на вторичный рынок, так и новых, которые можно купить в салоне и с гарантией.

Renault Duster

Несмотря на рекламу «4×4 для всех» этот автомобиль неплохо продавался и в моноприводном исполнении. А если брать родственные Arcana, Kaptur и Nissan Terrano, то общее количество переднеприводных кроссоверов альянса в нашей стране весьма велико.

Жаль, что сегодня продолжателей славного рода можно купить только по параллельному импорту. А достоинств у семьи много.

Двигатели – проверенные ресурсные безнаддувные агрегаты рабочим объемом 1,6 и 2,0 л, которые могут работать в паре с МКП и АКП. Механика крайне надежна, но и «автомат» при хорошем уходе служит довольно долго и, если что, не очень дорог в ремонте.

Владельцам нравятся беспроблемные и недорогие в ремонте подвески и рулевое управление. Тормоза – дисковые вентилируемые спереди и барабанные сзади, что в нынешней ситуации большой плюс благодаря высокому ресурсу.

Хороший клиренс – от 200 мм – позволит свободно выезжать из заснеженных дворов. Багажник переднеприводных автомобилей больше, а запасное колесо легкодоступно снизу автомобиля, благодаря чему не нужно разгружать багажник при проколе колеса.

Hyundai Creta, он же Solaris HS

Корейский кроссовер класса В получился очень удачным и сразу завоевал сердца покупателей. В отличие от сурового Дастера, он очень приглянулся и женщинам.

Hyundai Creta второго поколения имеет несколько спорную внешность, но надежную и проверенную «начинку».

Моноприводная версия могла комплектоваться атмосферными двигателями 1,6 и 2,0 л – проверенными и ресурсными. Причем на примере этой модели особенно заметно, что моторам на легком моноприводном автомобиле живется легче. Ведь, например, двухлитровому мотору, такому же как на Крете, приходилось таскать и кроссоверы С-класса с полным приводом, из-за чего ему приходилось сдаваться раньше.

Коробки передач, как автоматическая так и механическая, имеют шесть ступеней и неплохой ресурс, опять же благодаря меньшим нагрузкам. Подвески просты и недороги в ремонте, из-за использования сзади «необслуживаемой» балки. Салон красив и уютен, особенно на новой Крете, вышедшей в 2020 году, но не успевшей разойтись большим тиражом. Многое из сказанного относится и к двоюродному брату Kia Seltos.

Haval Jolion

Это один из самых продаваемых автомобилей на нашем рынке по итогам прошлого года. Цены на кроссовер В класса начинаются с 2,15 млн рублей за простой переднеприводной автомобиль с «механикой», тканевым салоном, галогенными фарами, двумя подушками безопасности, но с климат- и круиз-контролем и разными мультимедийными «плюшками». Следующие комплектации расширяют и количество элементов пассивной безопасности, и разнообразные элементы комфорта.

Haval Jolion – один из самых популярных автомобилей.

Полуторалитровый двигатель с турбонаддувом имеет мощность 143 л.с. и агрегатируется либо с механической коробкой передач, либо с «роботом». Двигатель с турбонаддувом, конечно, звучит современнее, но что будет с его ресурсом, покажет только будущее.

Роботизированные коробки передач обычно хороши только поначалу, а с годами и со сменой владельца проблемы могут не заставить себя ждать. Ходовая часть посложнее, чем у кроссоверов, описанных ранее. Сзади применена многорычажная подвеска, долговечность элементов которой обычно несколько ниже, чем у скручивающейся балки.

Салон довольно удобный, но багажник невелик – всего 280 л по нашим замерам. Очень не понравились колеса размером 225/55 R18. Зимние шины такого размера обойдутся в целое состояние. А не дай бог пробьешь боковину такой шины, то придется менять сразу если не весь комплект, то минимум две шины. Высота профиля 55 процентов от ширины делает шины весьма уязвимыми. Но, впрочем, это недостаток почти всех современных автомобилей.

Omoda С5

На наших дорогах уже появились рестайлинговые автомобили этой и без того нестарой модели. Как до рестайлинга, так и после имеются комплектации с передним приводом.

Omoda С5 после рестайлинга стала еще привлекательнее.

По цене от 2600000 рублей можно приобрести автомобиль с 147-сильным полуторалитровым турбонаддувным мотором рабочим объемом 1,5 л. С ним в паре работает вариатор, а версии с механикой нет.

Подвеска спереди – традиционный McPherson, а сзади простая полузависимая балка. Салон автомобиля красив и нравится женщинам. Багажник маловат – его объем по нашим замерам составляет всего 244 литра. Размер колес у Омоды тоже не назовешь бюджетным: 215/55 R18.

Другие практичные кроссоверы с передним приводом

Конечно, перечисленные выше автомобили – далеко не единственные переднеприводные кроссоверы на нашем рынке. Есть еще множество моделей подержанных кроссоверов. Перечислим еще ряд переднеприводных моделей, которые можно купить новыми с гарантией, расположив их по возрастанию цены:

BAIC X35 – от 1 500 000 рублей,

Москвич 3 – от 1 700 000 рублей,

Chery Tiggo 4 Pro – от 1 700 000 рублей,

Dongfeng 500 – от 1 900 000 рублей,

Changan CS35 Plus – от 2 000 000 рублей,

Kaiyi X3 – от 2 300 000 рублей,

Belgee X50 – от 2 300 000 рублей,

Bestune T55 – от 2 300 000 рублей,

Jetour Dashing – от 2 400 000 рублей,

Haval H3 – от 2 400 000 рублей,

Kaiyi X3 Pro – от 2 500 000 рублей,

Geely Coolray – от 2 700 000 рублей,

Geely Cityray – от 2 800 000 рублей,

Changan UNI-T – от 2 800 000 рублей,

Jetta VS5 – от 3 000 000 рублей.

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