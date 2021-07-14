Багажник на крышу для кроссовера: инструкция по выбору

«Верхняя полка» — самый простой способ расширить грузовые возможности вашей машины.

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О том, как выбрать багажник для автомобиля с гладкой крышей, а таковы большинство седанов, мы подробно рассказали тут.

И да —подбор багажника всегда начинаем с осмотра крыши.

Рейлинги

Рейлинги не ставят на седаны, зато универсалы и кроссоверы бывают без них разве что в базовых комплектациях. Их делят на классические, у которых между рельсой и крышей есть просвет, и интегрированные, когда свободного пространства нет. Если говорить упрощенно, все поперечины крепятся к ним по принципу тисков.

Формы рейлингов бывают разные. Особенно усердствуют с интегрированными. Тиски крепежа багажника прилегают к вертикальным плоскостям рейлингов. Вот производители машин и придумывают для них всякие затейливые профили, чтобы клиенты покупали оригинальные аксессуары. Не помогает: заменители появляются очень быстро. А, например, российская марка Lux готовится запустить в продажу абсолютно универсальное крепление для всех типов интегрированных рейлингов. За счет обилия регулировок и подкладок его можно будет подогнать под любую модель.

У интегрированного рейлинга может быть самый разный профиль вертикальных плоскостей. Крепеж должен к нему идеально подходить. Он может быть уникальным, под конкретную машину, или настраивающимся.

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Редко встречаются рейлинги, на которых в конкретных местах уже предусмотрены штатные точки крепления дуг. Но обычно этим не заморачиваются, и владелец ставит поперечины по своему усмотрению.

Нередко рейлинги ближе к передней части кузова начинают повторять его форму — идут не строго параллельно, а сходятся ближе. Конечно, можно затянуть на них и стандартный крепеж. Но правильнее, если у вас такая машина, подобрать модель багажника, у которой тиски сделаны поворотными. Угол небольшой, однако его хватает для качественного прижима.

Крепление может охватывать классические рейлинги с просветом только по бокам, по бокам и снизу или вот так — враспор. В теории последний вариант должен давать меньше шума в движении.

Нюансы формы

Поперечины

Поперечины бывают трех основных форм: прямоугольные, овальные и «аэродинамические» — в форме самолетного крыла. В теории понятно, что первые шумят больше всего, последние — самые тихие. Хотя с шумностью никогда точно не угадаете.

Как минимум один паз — нижний — будет у любой модели. По нему двигаются опоры, подстраиваясь по ширине к крыше. На всех багажниках, кроме самых простых, будет и верхний паз для крепления бокса и иных надстроек. В прорезях образуются завихрения, и идет неприятный свист. Для этого их закрывают резиновыми вставками. Терять их не советуем, хотя умельцы наверняка придумают какой-нибудь «колхоз» на замену. У верхней резинки есть еще две функции. Она защищает алюминий дуги от повреждений грузом и одновременно создает для последнего дополнительное трение, мешая смещаться при движении автомобиля.

Дуги

Дуги чаще всего делают серыми. Есть анодированные и в черном цвете. Красиво на витрине и непрактично в жизни: детали неизбежно царапаются, и под верхним темным слоем начнет проступать естественный серый цвет алюминия. Хотите совсем эксклюзивно — китайцы делают даже в хромированном исполнении. Качество покрытия и багажника в целом проверять придется на личном опыте.

Пазы

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У подавляющего большинства поперечин форма пазов одинаковая. То же самое у опор и аксессуаров. Это позволяет собрать микс из разных деталей, и все они подойдут друг к другу. Однако, как и в случае с профилем рейлингов, иногда встречается эксклюзив. Его, в частности, начала делать фирма Thule. Например, купили вы оригинальные дуги на свою машину у дилера. А на боксе, лыжном или велосипедном креплении хотели сэкономить, взяв попроще и подешевле. Не вышло: профиль дуг оказался нестандартным. Вариантов два — платить второй раз за поперечины, уже с обычным пазом, или брать надстройки у официала за неприятные суммы. Уточняйте форму пазов перед покупкой.

Боковые заглушки поперечин часто теряются, если производитель не просчитал жесткость их посадки. Бывает, их сдувает на ходу. Узнаете сразу по появившемуся свисту. Идеально, если будет дополнительный крепеж винтом или саморезом.

Проблем не будет, если взять модель, у которой концы дуг не торчат в стороны, а «безрогие», то есть торцы поперечин переходят в стойки багажника. Такие менее универсальны, но куда более эстетичны. Моду на них ввела фирма Thule, такие обычно идут как оригинал у породистых автомобильных брендов.

Замки

Они якобы предохраняют от кражи сам багажник, запирая доступ к крепежу стоек. По некоторым оценкам модели с запорами выбирают больше двух третей покупателей. Так вот: это иллюзия. Механизмы там не надежнее, чем на почтовых ящиках. Подавляющее большинство воришка одолеет отверткой — или свернет сам замок, или отожмет пластиковую пластину, которую он фиксирует. Поэтому упираться именно в модель с «защитой» не стоит.

Замок на стойках, защищающий от кражи их и дуги, — штука бесполезная. Да и сами багажники крадут редко. А вот боксов без запора не бывает, ведь там ценное лежит всегда.

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При выборе между несколькими моделями багажников проведите простой тест. Взвесьте в руке одну из стоек. Качественная будет весить столько же, сколько у низкопробной фирмы обе стойки в сборе с поперечиной!

Всмотритесь в качество пластика. У хорошего бренда он приятный и равномерный, тогда как лоукост будет резать глаз разнофактурностью и податливостью под нажимом пальцев.

Про собственно боксы мы еще расскажем: заходите почаще!

Все типы багажников — в этой публикации.

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Фото: «За рулем» и фирмы-производители