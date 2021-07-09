Самый полезный гаджет на лето: выбираем багажник на крышу

Багажник на крышу — самое простое средство, позволяющее расширить грузовые возможности вашей машины. Нет ни легковушек, ни кроссоверов, на которые нельзя поставить багажник. Какая-то модель обязательно подойдет.

Подбор багажника начинается с осмотра крыши своей машины.

У большинства седанов вы увидите идеально гладкую поверхность без признаков подготовки под установку багажника. У таких поперечины будут опираться на крышу прорезиненными прямоугольными площадками, а фиксацию обеспечат заведенные в дверные проемы угловые пластины.

Вариант 1: без креплений

Дешевые багажники универсальны и позиционируются как подходящие к десяткам моделей машин. Положение с оптимальной фиксацией придется искать самому, и идеального варианта может не получиться. Например, дуги встанут очень близко друг к другу. Лучше переплатить и взять «модельную» вещь. У нее форма опор подогнана к вашему автомобилю, поэтому все будет выглядеть и крепиться гораздо лучше.





Крепление багажника на машину без рейлингов. В обоих случаях дуги опираются на крышу прямоугольными резинками. Без каких-либо креплений (фото слева) прижим и неподвижность обеспечивает захват за дверной проем. Если есть штатные места (фото справа), сквозь резиновую опору проходит ответная часть. Чем мягче «контактные» места — тем дольше сохранятся лак и краска на кузове.









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Неприятный факт: для ЛКП это самый плохой вариант крепления . Чтобы сберечь покрытие, очень внимательно смотрите на места контакта опор и захватов с кузовом. Самое дешевое решение — жесткий пластик. Такой багажник не берите: следы останутся уже после первого использования! Чем мягче резина, тем лучше. Идеально, если на резиновой опоре будет небольшой бортик по периметру. Когда затянете крепеж, он «расплывется» по крыше и защитит от попадания абразива между опорой и крышей.





Важный момент, касающийся всех багажников, но особенно актуальный для крепящихся на гладкую крышу. Затягивать их нужно только идущим в комплекте инструментом или аналогичным по размерам. Создавать рычаг здоровенной трещоткой не нужно! Чрезмерное усилие может разогнуть пластины, продавить крышу, а дешевые модели могут вовсе сломаться.

Шум с крыши

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Увы, но абсолютно бесшумных конструкций багажника не бывает, поскольку любой машине оттачивают аэродинамику без всякой дополнительной навески. В лучшем случае производитель прикинет, где над крышей образуется аэродинамическая тень, и разместит там крепления для дуг. Но так делают не всегда. Кроме того, дуг две, и обе в идеальной позиции точно не окажутся. Наконец, шуметь могут и выступающие за края крыши концы поперечин.





Каким окажется шум — предсказать невозможно. Он зависит от аэродинамики конкретного автомобиля и того, как установлен багажник. Абсолютно одинаково закрепить дуги два раза подряд сложно, так что даже на одной машине звук от поездки к поездке может отличаться. Ну а груз еще более непрогнозируем.





Пример из жизни: купил себе и тестю одинаковые наборы поперечин на разные машины. У меня — легкий гул, у него — навязчивый свист. Не угадаешь!

Вариант 2: под штатные места

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Сравнительно редкое решение — когда на крыше без рейлингов есть четыре штатных посадочных места под опоры багажника. Обычно они скрыты под съемными или сдвижными декоративными планками. Этот тот случай, когда у автомобилиста должно наступить озарение, что перегруз опасен. Да, на крышу такая конструкция опирается, как и в случае с гладкой крышей, достаточно большим прямоугольником опоры. Но зацепление происходит через крошечные болты или штифты. Подумайте, каково им удерживать на торможении, в повороте или при встречном ветре парусящий и инертный багажник.





В случае штатных креплений никакой универсальности нет. Типы зацепления бывают самые разные, но обычно с ними минимум возни. Модель багажника должна соответствовать посадочным местам, придуманным производителем автомобиля. Если вам повезло ездить на редкой машине, выбора может не оказаться — придется идти к дилеру за дорогущим оригиналом. По факту это будет продукция одного из основных производителей багажников, но вместо его бренда будет стоять марка машины с соответствующей прибавкой к цене.





Сколько грузить в граммах?

Вторая иллюзия покупателей: грузить можно весь объем бокса или пока поперечины не прогнутся. Ну а что: бокс же большой — почему нельзя его забить целиком? А породистые производители хвалятся в видео, что их лапы-опоры выдерживают до 120–150 кг. Каждая! Врут? Нет, не врут. Но это лишь демонстрация качества используемых материалов. А покупателям нравится, когда пластмассовая деталь размером с кулак выдерживает такой вес или даже наезд автомобиля.





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Но современные машины делают из металла толщиной с фольгу, и крыша не исключение. Поэтому больше 50 кг (с учетом массы самого багажника!) грузить наверх нельзя. Вторая причина — безопасность. Крепеж просчитан, и он имеет предел возможностей. При аварии или резком торможении перегрузка может аукнуться.





Про багажники на рейлинги, поперечины, а также про боксы разного рода мы еще расскажем: заходите почаще!





Все типы багажников — в этой публикации.

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