Эти популярные «китайцы» внезапно подешевели: скидки до 400 тыс. рублей

Great Wall в РФ повысила прямые скидки на Tank 300 и Tank 500 на ₽100-150 тысяч

Компания Great Wall переписала прайс-листы на внедорожники Tank. Прямые скидки на автомобили увеличились. Теперь при покупке базовой версии Tank 300 можно сэкономить 100 тыс. рублей.

Tank 300

На внедорожники Tank 500 2024 г. в. распространяются скидки в размере 150 тыс. рублей. Автомобили 2023 г. в. можно приобрести со скидкой в 400 тыс. рублей.

Tank 500

Актуальные цены на Tank 300 и Tank 500 с учетом скидок:

Tank 300 2024 г.в. — 4 199 000 – 4 799 000 рублей;

Tank 500 2023 г.в. — 6 149 000 – 6 749 000 рублей;

Tank 500 2024 г.в. — 6 449 000 – 7 799 000 рублей.

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Источник: Tank