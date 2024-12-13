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Эти популярные «китайцы» внезапно подешевели: скидки до 400 тыс. рублей

Great Wall в РФ повысила прямые скидки на Tank 300 и Tank 500 на ₽100-150 тысяч

Компания Great Wall переписала прайс-листы на внедорожники Tank. Прямые скидки на автомобили увеличились. Теперь при покупке базовой версии Tank 300 можно сэкономить 100 тыс. рублей.

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Tank 300
Tank 300

На внедорожники Tank 500 2024 г. в. распространяются скидки в размере 150 тыс. рублей. Автомобили 2023 г. в. можно приобрести со скидкой в 400 тыс. рублей.

Tank 500
Tank 500

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Актуальные цены на Tank 300 и Tank 500 с учетом скидок:

  • Tank 300 2024 г.в. — 4 199 000 – 4 799 000 рублей;
  • Tank 500 2023 г.в. — 6 149 000 – 6 749 000 рублей;
  • Tank 500 2024 г.в. — 6 449 000 – 7 799 000 рублей.

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Источник: Tank

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Ушакова Ирина
Фото:Tank
Количество просмотров 18
13.12.2024 
Фото:Tank
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