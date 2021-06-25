Денег не дам! Как не стать жертвой мошенников в дальней дороге

Никто не хочет быть обманутым — казалось бы, все схемы развода уже известны, а водители предупреждены. Но нет — и способы обмана появляются новые, и старые время от времени «прокатывают».

1. С вашей машиной беда!

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Эта схема рассчитана на водителей (обычно женщин), плохо разбирающихся в устройстве автомобиля. На дороге злоумышленник показывает знаками, что нужно остановиться из-за некой неисправности. А когда машина выезжает на обочину, суетливо подбегает, просит поднять капот и ловким движением брызгает маслом на горячий двигатель. В результате валит густой дым, и незадачливой жертве ничего не остается, как проследовать на автосервис к знакомым мошенника, где мнимую поломку исправят за кругленькую сумму. Аферист может и прямо на месте «заменить» проблемную деталь и выставить счет за услуги.

Что предпринять: вежливо поблагодарить за участие, но не позволять посторонним залезать под капот. И при первой возможности позвонить знакомому автомеханику или знающему родственнику.

2. Разбитый телефон

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На участках шоссе с плохим обзором мошенники бросаются под движущиеся с небольшой скоростью автомобили. Для убедительности бьют по машине бутылкой и валятся на землю. Остановившемуся водителю «сбитый» говорит, что сам отделался легким испугом, а вот дорогой смартфон или планшет безнадежно испорчен, и предлагает на месте компенсировать его стоимость. Для такой подставы технику заранее приводят в негодность в расчете на то, что шокированная жертва не станет ни в чем разбираться.

Что делать? Не поддаваться эмоциям. Вызвать сотрудников ГИБДД и спокойно дожидаться их приезда. Вполне вероятно, что подставщик за это время предпочтет удалиться. Если психологическое давление на вас усиливается, закройтесь в машине и дожидайтесь приезда ГИБДД.

3. Забывчивый попутчик

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Редкий автолюбитель, путешествующий в одиночку, устоит перед соблазном подвезти голосующего у обочины, особенно, если это привлекательная девушка. За разговором пассажирке не составит труда незаметно оставить в укромном месте сверток с чем-нибудь незаконным, выйти в нужном месте и сообщить сообщникам по телефону, что «клиент готов». Далее подельники, переодетые в полицейскую форму (а иногда и настоящие стражи порядка), останавливают автомобиль и находят «запрещенку». Отдать деньги и избежать уголовного дела в таком случае кажется наименьшим из возможных зол.

Что можно сделать? Не подвозить незнакомых людей, а если пришлось, то внимательно следите за их действиями. Осмотрите салон после того, как они вышли из машины.

4. Прокол с последствиями

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Если вы решили остановиться передохнуть или перекусить на дороге, не стоит терять бдительности и оставлять автомобиль без присмотра. Цель злоумышленников — заставить водителя нервничать и суетиться, позабыв о кошельке, борсетке или ценных вещах. Проще всего это сделать с помощью прокола колеса в тот момент, когда владелец трапезничает. Вернувшись к машине, жертва скорее всего бросится за запаской, закинув деньги и документы куда придется в салон, откуда их и вытащат умелые воровские руки.

Совет: ставьте автомобиль на стоянке так, чтобы за ним можно было наблюдать из окон кафе. Или покупайте еду навынос и ешьте в машине. При остановках носите все ценное в карманах или поясной/наплечной сумке. И самое действенное: не оставляйте машину открытой с ценными вещами внутри.

5. Размен с обманом

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А эта подстава не очень хорошо известна водителям. Связана она с оплатой на кассе. Кассир или продавец в ответ на протянутую пятитысячную банкноту говорит, что сдачи нет. В этот момент удачно оказавшийся рядом человек приходит на помощь и протягивает купюры для размена. Разумеется, поддельные, но шанс узнать об этом появится только много километров спустя, когда получивший фальшивые деньги водитель попробует ими где-то расплатиться.

Как бороться? Самое простое — расплачиваться картой, а если это невозможно, то не принимать помощи в размене наличных у незнакомых людей. А еще запаситесь мелкими купюрами.

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А вы попадали в подобные истории? Поделитесь опытом в комментариях.

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Фото на заставке: Depositphotos