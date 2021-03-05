Мошенники придумали еще одну схему развода автомобилистов на деньги — на парковках и почти онлайн.

Статья 12.27 КоАП — одна из самых страшных для автомобилистов. Вторая ее часть гласит, что оставление водителем места ДТП влечет лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Конечно, все водители стараются управлять автомобилем аккуратно, однако в условиях нехватки парковочных мест, особенно в районах, застроенных «человейниками», где принята парковка в несколько рядов, а для проезда остается весьма узкое пространство, может случиться всякое. И именно такая особенность была взята на вооружение предприимчивыми мошенниками.

Схема

Мошенники определяют места, где много запаркованных автомобилей и очень тесные проезды — таких в городах можно найти не одну тысячу. В этом месте устанавливается камера видеонаблюдения, которая снимает проезжающие или разворачивающиеся автомобили в удобном для мошенников ракурсе таким образом, чтобы на видео были четко различимы автомобильные номера. Автомобиль-ловушка паркуется в определенном месте этой разворотной площадки или дворового проезда, после чего мошенники начинают отсматривать видео проезда других автомобилей. Если автомобиль потенциальной жертвы развернулся или проехал нужным для мошенников образом, то он попадает в разработку. С помощью общедоступных баз данных мошенники узнают персональные данные владельца автомобиля и место парковки — данные о сессиях платных парковок в Москве давно продаются на черном рынке. На обнаруженный автомобиль жертвы наносится характерная царапина — например, на бампер. Обнаружив повреждение, владелец машины не понимает, где он мог его получить — и продолжает ездить, так как царапина несущественная, на скорость не влияет. Проходит от недели до полутора недель, записи с городских камер наблюдения успевают затереться новыми. В финале на владельца автомобиля выходит «пострадавший» подставщик.

Легенда

Она настолько правдоподобна, что в нее очень легко поверить.

Якобы «потерпевший» житель дома-человейника с утра обнаружил незначительное повреждение на своем автомобиле. А он так нежно любит свою «ласточку», что от досады принципиально обратился в ГИБДД, а потом — за записями с камер. А записи показали, что повреждение скорее всего нанес автомобиль с номерным знаком автомобиля-жертвы.

Дальнейшие действия

Далее жертве демонстрируется видео с камеры видеонаблюдения, где четко виден момент разворота на тесном пятачке перед домом. Самого момента столкновения не видно, но мошенники предлагают посмотреть на состояние автомобиля жертвы. И — конечно же! — обнаруживается злосчастная царапина, которая и тут же фиксируется «потерпевшим» на видео. Вспоминаем статью 12.27 ч. 2: за оставление места ДТП предусмотрено лишение прав от года до полутора лет.

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Мошенник уверяет, что сразу написал заявление в ГИБДД о том, что произошло ДТП, а его виновник скрылся. И теперь, после проведенного лично им расследования, он точно знает, кто виновник, и пойдет прямо завтра в Госавтоинспекцию, чтобы рассказать всё о нем, включая номерные знаки, видеозапись повреждений и якобы момент столкновения. А денег ему не нужно, важен принцип!

В этот момент водитель-жертва ломается. И начинает предлагать урегулировать вопрос без привлечения инспекторов ГИБДД, потому что понимает (да и сам верит), что мог и задеть кого-то, когда разворачивался, а времени уже три недели прошло, всего и не упомнишь. И царапины на бампере, наверное, отсюда и взялись. А жить год без прав — ­перспектива так себе.

Продать свои убеждения и принципы мошенник, поломавшись, соглашается за весьма внушительную сумму.

Рассказавшие эти истории автомобилисты говорили о «компенсациях за мирное урегулирование вопроса» от 20 тысяч до 80 тысяч рублей. Однотипность и повторяемость сценария наводит на мысль, что пострадавшие не настоящие, а это лишь новая схема «заработка» на недостатках законодательства.

Что делать?

Если вы попали в такую ситуацию, потребуйте копию определения о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.27 КоАП РФ , советует адвокат Сергей Радько. Если этот документ у «потерпевшего» отсутствует, значит вам не грозит лишение, ведь второй участник ДТП тоже формально скрылся и должен быть наказан вместе с вами. А это вряд ли входит в планы мошенников.

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