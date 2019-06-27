Новый способ разводки: «Вы нарушили правила парковки...»

Если бы «великий комбинатор» действительно существовал и жил в наше время, то и он бы поразился цинизму, наглости и примитивности современных способов «сравнительно честного отъема денег у населения». Вот еще один способ.

Появление приложений типа «Помощник ГИБДД» или «Помощник Москвы», позволяющих любому человеку выступать в роли общественного инспектора, наблюдая за правилами соблюдения парковки, породило новый вид мошенничества, который можно назвать «С вас штраф».

Представьте, что вы по невнимательности поставили машину с нарушениями каких-то правил парковки: на месте для инвалида, заехав парой колес на грунт, ближе 5 метров от пешеходного перехода и т.д. Вернувшись к машине, вы обнаруживаете под «дворником» записку, в которой говорится, что вы нарушили правила парковки и, согласно пункту 12.19 КоАП РФ, штраф за это нарушение достигает 5000 рублей. Оставивший записку — добровольный помощник ГИБДД (Москвы), который располагает фотовидеодоказательствами нарушения. И если нарушитель не переведет 2000 рублей на электронный кошелек в течение двух дней, материалы с регистрационным знаком автомобиля нарушителя будут переданы в ГИБДД.

Если не торопиться, а задуматься, то станет понятно, что это блеф: анонимные обращения ни ГИБДД, ни МАДИ, ни ЦОДД, ни другие организации, уполномоченные контролировать парковки, не принимают.

А если автор записки будет установлен, его могут осудить по статье 163 УК РФ за вымогательство.

Так что не торопитесь переводить деньги — еще раз подумайте.