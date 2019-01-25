10 наивных вопросов о парковках в большом городе

Главные эксперименты на автолюбителях по-прежнему проводятся в Москве, но успешные результаты уже транслируются по все большему количеству городов. На осень прошлого года платные парковки были внедрены в 18 городах, помимо столицы. Если у вас еще нет — готовьтесь и читайте, как это примерно будет устроено.

1. Мое авто стоит в неположенном месте час-два-полдня. Мне могут выписать несколько штрафов? Нарушение-то, по сути, одно.

Все верно, нарушение одно. Так что в данном случае вам придет один штраф. Сумма будет зависеть от того, где именно вы оставили свой автомобиль. «Разброс цен» довольно большой. Например, парковка на газоне в Москве обойдется вам в 5000 рублей, на пешеходном переходе — 3000 рублей (так как вы находитесь в городе федерального значения).

2. Включенная «аварийка» будет оправданием того, что я припарковался не там, где положено?

В соответствии с главой 7 ПДД, аварийная сигнализация может быть включена только при ДТП; при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена; при ослеплении водителя светом фар.

Если вы остановились и включили «аварийку», то должны выставить знак аварийной остановки. По правилам — на расстоянии не менее 15 метров от автомобиля в населенных пунктах и в 30 метрах вне населенных пунктов.

Как поясняют в ГИБДД, при рассмотрении административного дела оправданием для парковки в неположенном месте будут являться установленные обстоятельства, предусмотренные КоАП РФ, а именно: крайняя необходимость, состояние здоровья водителя и тд.

3. За правилами парковки в Москве следят автомобили со встроенными камерами (так называемые «парконы»). Водители таких машин сами вычисляют нарушителей или это делает прибор в их автомобиле?

Ни то, ни другое. Водитель автомобиля, в котором установлен аппаратно-программный комплекс «ПаркРайт» (в народе такие машины и называют «парконами»), не имеет отношения к штрафам. Задача человека — просто вести авто по заданному маршруту, а камера фиксирует номера всех припаркованных машин. Снимки отправляются в отдел обработки данных ЦОДД, где проверяется, верно ли система распознала госномер и марку машины. Сам факт нарушения ПДД определяется только тогда, когда материалы передадут в МАДИ и АМПП.

4. ЦОДД, АМПП, Моспаркинг…. — это разные названия одного и того же? А если разные, то кто в итоге штраф выписывает?

Все эти организации — структуры Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Центр организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД) обеспечивает организацию и безопасность движения в городе. Он ответственен за управление светофорами, эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры (светофоры, знаки, камеры, электронные табло), оптимизацию схем движения, организацию пешеходных переходов и т.д. Именно ЦОДД отвечает за работу так называемой Интеллектуальной транспортной системы Москвы.

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) — орган исполнительной власти Москвы. МАДИ администрирует нарушения, связанные с парковкой под запрещающими остановку и стоянку знаками, на зеленых насаждениях (газоны, клумбы и т.д.). Также МАДИ следит за соблюдением легковыми такси правил перевозки пассажиров и багажа.

Моспаркинг (ГКУ «АМПП») контролирует московское парковочное пространство. Кроме того, организация занимается эвакуацией автомобилей на спецстоянки по решению инспекторов ГИБДД и МАДИ.

5. Припарковавшись в неположенном месте, я залепил номер бумажкой/листочком/снегом. Мой номер все равно распознают?

Если вы оставили машину под запрещающим знаком, ее эвакуируют по решению инспектора МАДИ. Если на тротуаре или пешеходном переходе — по решению инспектора ГИБДД. Если такой автомобиль стоит на платной парковке, инспектор АМПП (вы наверняка видели этих людей в синей форме с надписью «Московский паркинг» на спине) вправе снять бумажку и сфотографировать госномер.

6. Допустим, на моей машине нет номеров (скрутил), то что тогда?

Госорганы считают, что брошенный без номера автомобиль может представлять угрозу безопасности горожан, поскольку нельзя установить его владельца. Чаще всего такие машины оставляют на платной парковке. Увидев авто без номера или с поддельными номерами, сотрудник АМПП вызывает инспектора МАДИ. Тот составляет акт, после чего машина отправляется на спецстоянку для последующей проверки. Эта работа проводится в рамках решения Антитеррористической комиссии Москвы с мая 2017 года. С января по декабрь 2018 года было эвакуировано более 1600 автомобилей без номеров или с подложными регистрационными знаками.

Примечательно, что владелец такого авто не будет оплачивать так называемые услуги по перемещению (в Москве их стоимость начинается от 3200 рублей). Водителя ждет только штраф 5000 рублей за неоплаченную парковку. Однако прежде, чем забрать машину со спецстоянки, гражданину придется объяснить сотрудникам полиции, которые также приедут туда, почему машина оказалась без номеров. А еще надо быть готовым к тому, что могут устроить обыск авто.

Иначе обстоят дела, если автомобиль без номеров стоит, например, под запрещающим знаком. В таком случае водителю не только выставят счет за эвакуацию, но и выпишут штраф 3000 рублей за нарушение правил парковки (на него действует скидка 50% в случае оплаты в течение 20 дней). А вот машину без номеров, стоящую на газоне, эвакуировать по закону нельзя. Можно только выписать штраф владельцу в размере 5000 рублей. Весь вопрос в том, кому выписывать, — номеров-то нет.

7. Меня остановили инспекторы ГИБДД. Пришлось встать на «выделенке». Пока я с ними разбирался, мою машину могут сфотографировать с «паркона» и выписать штраф?

Теоретически вас, конечно, может сфотографировать проезжающий мимо автомобиль, оборудованный системой «ПаркРайт». Но есть одно но: в таком случае остановка считается вынужденной и постановление (штраф) отменяется.

8. Припарковал в январе машину на платной парковке в Москве. Уложился в пятнадцать минут, но все равно пришел штраф. Что не так?

Теперь на оплату парковки у автомобилиста есть пять минут. Новые правила вступили в силу с 15 декабря 2018 года. Раньше водителям давалось пятнадцать минут. Заплатить за парковку, как и прежде, можно при помощи мобильного приложения «Парковки Москвы», через СМС-сообщения на номер 7757, паркомат, сервисы партнеров, с помощью голоса. Как утверждают в АМПП, 98% автомобилистов для оплаты парковки пользуются мобильными сервисами — приложением «Парковки Москвы» и смс-сообщениями, поэтому оплата у них занимает 10–15 секунд.

Кстати, обратите внимание, что на 237 улицах Москвы с повышенным тарифом (в основном это центральные улицы) парковка в воскресенье стала платной. Посмотреть их список можно здесь. А вот в дни государственных праздников автомобили там можно будет по-прежнему оставить бесплатно.

9. Оштрафовали за парковку, но я уверен, что все сделал правильно. Куда теперь жаловаться?

Обращаться за разъяснением и обжаловать штраф нужно в той организации, которая вынесла постановление. В Москве это может быть ГИБДД, АМПП или МАДИ.

Если вы не согласны со штрафом за парковку под знаками «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена» или за парковку на газоне, вам надо обращаться в МАДИ. Проще всего это сделать онлайн, на портале Автокод или на портале mos.ru. Если вы не оплатили парковку вовремя, то вам в АМПП. Штрафы за парковку на тротуаре или пешеходном переходе обжалуются в ГИБДД.

10. Я из Беларуси и у меня иностранные номера. Все равно зафиксируют? Но куда придет штраф?

В Центре организации дорожного движения ЗР заверили, что камеры на дорогах Москвы фиксируют все номера. В ГИБДД нам ответили, что в случае фиксации административных правонарушений, совершенных иностранным гражданином (в соответствии с ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ, копия постановления и прочие материалы (те же снимки с камер) будут направлены нарушителю по почте заказным письмом. Происходит это в течение трех дней со дня вынесения штрафного постановления по тому адресу, который гражданин предоставил таможенным органам при въезде в Россию.

Опрошенные ЗР водители из ближнего зарубежья утверждают, что не первый год ездят по Москве с иностранными номерами, однако пока не пришел ни один штраф. Возможно, всем им просто везет.

Фото: АГН «Москва», ИТАР-ТАСС, «За рулем»