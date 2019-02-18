Региональные приложения для фиксации нарушений ПДД с помощью смартфонов могут оказаться противоречащими законодательству.

Власти Москвы собираются повлиять на принятие в его нынешнем виде законопроекта о федеральном мобильном приложении для фиксации нарушений ПДД с помощью смартфонов, завязанном на сайт госуслуг. В противном случае программа «Помощник Москвы», будучи региональной, теряет свою юридическую силу, а выписываемые через нее штрафы оказываются недействительными.

Это вынудило вице-мэра Москвы Максима Ликсутова написать письмо в МВД, в котором он просит внести в законопроект некоторые поправки. Недействительным может стать и приложение «Народный инспектор», которым пользуются жители Республики Татарстан. Как пишет «Коммерсантъ», руководство МВД обещало принять во внимание просьбу столичного чиновника.

Напомним, что в начале февраля этого года законопроект о едином федеральном приложении был принят Госдумой в первом чтении. Согласно ему, для портала госуслуг будет разработана специальная программа, при помощи которой пользователи портала, а их насчитывается более 65 млн, смогут фиксировать нарушения ПДД на камеры своих смартфонов. Видео будут направляться в ГИБДД для анализа и оформления штрафов. На проект из бюджета выделяется 2,7 млрд рублей.

С принятием нового закона все региональные приложения теряют юридическую силу, так как не имеют связи с порталом госуслуг. Приложение «Помощник Москвы», например, работает через сайт mos.ru.

Во-вторых, нарушения, связанные с неправильной или неоплаченной парковкой в столице, относятся к КоАП Москвы, а не к КоАП РФ.

В-третьих, законопроект учитывает только видеофиксацию нарушений и не принимает в качестве доказательства виновности фотографии. В результате «Помощник Москвы» и «Народный инспектор» не соответствуют разрабатываемым единым требованиям.

На неправомерность предложений о доработке законопроекта, сделанных Максимом Ликсутовым, указывает зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. Он напомнил, что подобные предложения должны вноситься в Госдуму через Мосгордуму или через депутатов Государственной думы, которые представляют в ней интересы столицы.

«Москва и Татарстан сейчас работают вне правового поля, поскольку необходимые для их работы изменения к КоАП только нами разрабатываются», — подчеркивает Вячеслав Лысаков.

Но, несмотря на «работу вне правового поля», оспаривать штрафы, выписанные по наводке «Помощника Москвы», у автомобилистов не получается.

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Фото: АГН «Москва»