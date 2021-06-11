3 ловушки ГИБДД, в которые попадут даже опытные водители

Этим летом нужно не только обращать внимание на новые знаки, но и быть готовыми к старым добрым автоподставам.

Сюрпризы связаны с уже принятыми и только готовящимися изменениями в ПДД, а также «спящими» нормами.

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1. Фотофиксация по-новому

Знак 6.22 появился 1 марта 2021 года. Старый и совершенно идентичный с виду знак 8.23 утратит силу только 1 сентября. Новый знак фотовидеофиксации также обозначает места расположения автоматических комплексов фиксации нарушений правил и устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии 150–300 м от самих камер и треног. В населенных пунктах его можно увидеть один раз — на въезде, вместе с указателем населенного пункта (знаки 5.23.1, 5.23.2 или 5.25).

В чем ловушка? Знак 8.23 относится к знакам дополнительной информации и не имеет привилегии самостоятельной установки. А новый 6.22 относится к информационным знакам и может применяться обособленно, без дополнительных знаков. С непривычки его легко пропустить.

2. Обгон запрещен с двух сторон

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Знаки 3.20 и 3.22 «Обгон запрещен» с апреля 2020 года по ГОСТу должны находиться на обеих сторонах двухполосной дороги (по одной полосе в каждом направлении). Эту норму ввели, чтобы водители не попадали в ситуацию, когда запрещающий знак справа оказывался перекрыт большегрузом. В итоге водитель лишался прав за обгон в неположенном месте.

В чем ловушка? Нововведение до сих пор добралось не до всех дорог России, а значит, риск попасть в вышеописанную ситуацию сохраняется. Правда, такое постановление можно обжаловать.

3. Зимой и летом в шинах по сезону

Пакет поправок в ПДД содержит норму, способную превратиться в ловушку для участников дорожного движения. Речь идет о запрете использовать зимнюю шипованную резину летом и наоборот — летние шины зимой. Итак, в перечне неисправностей транспортных средств, при которых запрещена их эксплуатация, предусмотрен пункт:

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5.2. Транспортные средства укомплектованы шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август).



Транспортные средства категорий M1 и N1, не укомплектованы зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль).



Примечание. По решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации сроки, определяющие летний и зимний период, могут быть изменены в сторону увеличения.

За использование шин не по сезону будут взимать штраф в 500 руб. по ч. 1 ст. 12.5 КоАП.

В чем ловушка? Обратите внимание на примечание к п.5.2. Страна у нас большая: где-то настоящее лето приходит лишь на пару недель, а где-то снега не дождешься по нескольку лет. Субъектам российской федерации придется отступать от привычных календарных месяцев и определять летний и зимний периоды самостоятельно, исходя из климатических условий. Так что вполне вероятна ситуация, когда водитель окажется нарушителем лишь потому, что пересек границу региона, в котором свои правила. Пока же вступление поправок в силу отложено до весны 2022 года.

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Совет от «За рулем». Чтобы избежать большинства автомобильных ловушек, достаточно следить за изменениями правил дорожного движения и, разумеется, стараться их соблюдать. А на случай спорных и неоднозначных ситуаций полезно обзавестись видеорегистратором.

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Фото: ИТАР-ТАСС, depositphotos.com