5 простых, но «рабочих» автоподстав (реальные истории)

Падающие под колеса дети, «бескорыстные» работники СТО, инспекторы ГИБДД с несуществующими камерами — а вас еще не пытались так развести?

Казалось бы, с развитием интернета, современных сервисов и началом массового применения видеорегистраторов некогда популярный у мошенников жанр автоподстав давно должен остаться в прошлом, однако все новые и новые схемы заставляют убеждаться в том, что дело Остапа Бендера живет и, увы, иногда побеждает.

Мы разыскали для вас на просторах сети непридуманные истории, описывающие случаи автоподстав. Некоторые из них могли еще не успеть широко распространиться в вашем регионе и потому неизвестны вам. Будьте бдительны!

1. Детские «шалости»

«В Рязани дети устраивают подставы на арендованных электросамокатах! Под моего отца дважды пытался подставиться парень лет десяти. Он подкатывал самокат под машину, когда отец сдавал задом. Он думал, что отец его не видит (у нас небольшой грузовик), а рядом были друзья, которые наверняка начали бы кричать, что товарища сбили, нужно вызывать ГАИ и все в таком духе. Стандартная схема автоподставы, но такого просто не ожидаешь от десятилетнего ребенка на самокате», — сообщил Андрей Кочанов в паблике «Типичная Рязань» соцсети ВКонтакте.

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2. Добрый сервисмен

«Еду по МКАДу, водитель соседней машины показывает на колесо. Останавливаюсь, подходит мужчина: „у вас из колеса искры летят, не видите разве?“. Предложил посмотреть колодки — не застряло ли в них чего — попросив вывернуть руль. Как я догадался позже, в этот момент мошенник брызгает маслом из шприца на разогретые поверхности двигателя. Из-под капота начинает валить дым. Далее вам предложат открыть капот, чтобы „разобраться“, попросят погазовать, чтобы „понять, откуда масло течет“ и сообщат, что выбит масляный датчик, предварительно незаметно выдернув (не до конца) один из проводов зажигания — для убедительности „поломки“. От настойчивых предложений вызвать эвакуатор (тут я заметил, что таковой уже паркуется неподалеку!) и поехать на „свой“ сервис я отказался. Тогда „добрый самаритянин“ сел в припаркованное позади моей машины такси — и растворился в потоке», — поделился на Pikabu пользователь radioment.

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3. И таксистов разводят

«Совет новичкам, устраивающимся на работу в такси: есть пункт А, пункт Б и оплата за работу. Если в эту схему клиент по телефону пытается вплести какие-то задания, обещая щедрую дополнительную плату — например, купить что-то в магазине, перевести денег на карту или телефон — без сожалений такого человека посылайте куда подальше. Это стопроцентный развод! Будьте умнее и не попадайтесь, как я», — предупреждает на форуме Taxiservice Черный Браза.

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4. Призрачная видеокамера

«Двигаемся по М4 в южном направлении, останавливает гаишник: „Вы выехали на встречную полосу“. Далее инспектор спрашивает в рацию номер машины, ему диктуют мой номер и нарушение, причем сразу с санкциями: „выезд на встречную, от 4 до 6 месяцев лишения с последующей пересдачей“. Инспектор: „Нарушение зафиксировано камерой, отправляем в ваш регион. Там в суде порешаете?“. Я соглашаюсь. Спектакль с рацией повторяется еще раз — соглашаюсь „порешать в суде“ еще раз. Тогда мне отдают документы, и я уезжаю. В подобных случаях, конечно, стоит попросить пресловутую запись нарушения — возможно, все разрешится быстрее. Трюк заключается в том, что номер вашего автомобиля, якобы зафиксированного камерой, диктуется из стоящей неподалеку патрульной машины», — написал на Дроме Martyn36.

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5. Помоги, брат

«Владивосток, АЗС. От машины к машине ходит субъект. Одет более-менее, в руках ключи от машины. Грустным голосом бедолага излагает печальную историю про то, что „встал“, „кончился бензин“, „вон, Toyota Mark стоит“, „в салоне жена сидит“, „я бы не просил, если бы не...“. Оказывается, нет не только бензина, но и денег. Верный психологический расчет: на заправке он воспринимается как брат-автомобилист, попавший в беду. Машина действительно стоит, с открытым багажником — мол, совсем все плохо (а заодно и номер не видно). Но стоит немного странно — не на заправке, а уже после заезда не нее. Товарищ обошел машин 20, после чего „вставший без бензина“ Марк (о чудо!) завелся, и, развернувшись через две сплошные, быстро уехал», — рассказал Getzlaf.

Словом, будьте бдительны. А в случае чего — не теряйте голову. Лучше сразу звоните 112.