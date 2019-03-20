Новая разводка для водителей: «сами мы не местные»

Цыгане с золотыми кольцами и непонятные граждане с элитными телефонами по очень привлекательной цене остались в прошлом. Нынче доверчивых водителей разводят по-другому.

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Часто ли вы отправляетесь на машине в другой регион или в отпуск всей семьей, не рассчитав тщательно все расходы? Особенно траты на бензин? Конечно, встречаются форс-мажоры, да и ситуации, когда деньги внезапно заканчиваются, нередки. Что делать? Домой же как-то нужно доехать, и вся надежда — на взаимовыручку водителей. На это и рассчитывают мошенники.

Как правило, такое происходит на АЗС, но иногда мошенники подстерегают своих жертв и в других местах. Например, у придорожных кафе, причем приличных, типа McDonalds.

К водителю, который подъехал для заправки или, например, купить гамбургер, подходит человек и начинает рассказывать, что едет домой из отпуска/командировки, но внезапно деньги закончились. А ехать, естественно, надо.

Обращающийся не выглядит побирушкой. Он прилично одет, у него неплохая машина (причем номера на ней стоят соседнего региона). Иногда в машине присутствует женщина, а иногда, рассказывают, на заднем сиденье еще и ребенок. Например, в историях пострадавших от мошенников встречались такие машины, как Mazda 3, не первой молодости BMW и даже Volvo XC70 Cross Country! Якобы оказавшийся в непростой ситуации человек, говоря полицейским языком, «лицо славянской национальности».

Человек просит деньги «взаймы», дескать, доеду домой и сразу отдам, переведу на карту. Да и деньги, если у вас нет наличных, мошенник с радостью получит на карту. А еще он готов дать номер своего телефона. Если на него тут же позвонить — да, действительно, это его мобильник. Суммы, которые просит мошенник, невелики. Тысячи рублей вполне хватит!

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Как известно, большинство мошенников — тонкие психологи. Потому просьба о тысяче рублей у многих включает в голове триггер. Сумма небольшая, человек в беде, в конце концов, все водители братья. Мошеннику дают деньги или переводят на карту. Иногда даже больше тысячи, о которой просят.

На следующий день водитель вспоминает о своем добром поступке и звонит на номер мобильного телефона. Как ни странно, в большинстве случаев он все еще доступен. На том конце провода говорят, что вот-вот приедут домой и «как только, так сразу». Ну а потом телефон отключается навсегда, и человек, совершивший добрый поступок, понимает, что его обманули.

Конечно, все мы опытные водители и на такую разводку никогда не попадемся! Но стоит поговорить с родственниками и знакомыми, объяснить им, что их деньги не вернутся никогда. А человек ни в какой беде не находится, а попросту «щиплет» по мелочи. Посчитайте, сколько в крупном городе АЗС. Даже если деньги дадут на каждой десятой, за день выручка мошенников может исчисляться десятками тысяч рублей.

Избежать же такой разводки очень просто. Стоит вспомнить, чему вас учили родители в детстве. И никогда не заговаривайте с незнакомцами.

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