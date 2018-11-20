Осторожно, мошенники! «У вас что-то сломалось, мы починим»

В последнее время активизировались вымогатели, жертвами которых становятся начинающие водители и женщины за рулем.

Преступники не имеют никаких моральных принципов и чаще всего являются гостями России из среднеазиатских стран. Но откуда бы они ни были, действуют они по одной и той же схеме: вашу машину обгоняет другая, оттуда сигналами, жестами и едва ли не криком с озабоченным лицом просят остановиться, отчаянно показывая на заднюю часть автомобиля. Нет, это не развод из серии «вы нас задели и уехали с места ДТП», а гораздо хуже.

Дым без огня

Из автомобиля выскакивает человек, а иногда и двое, бросается к водителю и буквально задыхаясь говорит, что у того валит дым из выхлопной трубы. «Ваша машина неисправна, давайте я посмотрю!» — настаивает незнакомец. Обычно он неплохо одет, ездит на приличной машине и является неплохим психологом, располагая жертву к себе. Причем дым действительно может идти — об этом преступники позаботились заранее, насыпав в выхлопную трубу жертвы химреагент или засунув небольшую дымовую шашку.

Бесплатный сыр

Поковырявшись под капотом, незнакомец говорит о том, что он ничего выяснить не может, но ехать на такой машине жертве нельзя. Что же делать? Человек впадает в панику и вместо того, чтобы позвонить близким или вызвать эвакуатор, чтобы отвезти машину на сервис, окончательно попадает под очарование незнакомца. А тот говорит, что рядом находится сервис его знакомых, он сейчас позвонит, там быстро и по знакомству бесплатно продиагностируют машину и, если ничего серьезного, а он уверен, что ничего серьезного, даже быстро приведут в порядок.

Простодушная жертва соглашается, и ее машину на тросе доставляют в сервис. Или даже отталкивают руками, ведь сервис действительно оказывается совсем рядом с местом, где машина якобы сломалась.

Сломалось… все!

Сервис обычно либо гаражный, либо очень невзрачный, механик осматривает машину, даже лазает куда-то с диагностическим сканером и говорит, что вот так сразу сказать, что случилось, не может, ему нужно несколько часов. Незнакомец отвозит жертву до ближайшей остановки общественного транспорта (конечно же, бесплатно), постоянно успокаивая.

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Через несколько часов владелец «сломавшейся» машины возвращается в сервис, где ему объявляют, что мотор пришлось разобрать, коробку тоже разобрать, ремонтировать нужно все, и объявляют такую стоимость ремонта, на фоне которой даже официальный дилер покажется благотворительной организацией.

Конечно, жертва не соглашается и просит вернуть автомобиль. Ей говорят, что разобрали двигатель, а чтобы собрать его, нужно заплатить, ну, к примеру, 25 тысяч рублей. Жертва не соглашается, и ей предлагают забрать машину отдельно и разобранный двигатель отдельно. А вот дальше вариантов развития событий несколько.

Полиция в курсе

Вариант первый: жертва обращается в полицию, там даже принимают заявление и обещают во всем разобраться. Нередки случаи, когда нечистые на руку полицейские состоят с такими мошенниками в сговоре. И дело может растянуться на несколько недель и даже месяцев. Вариант второй: у жертвы есть родственники или близкие, которые приезжают и «разбираются на месте». Преступники обычно опасаются последствий не от полиции, а от представителей оргпреступности или сильных мира всего. Вариант третий: жертва платит деньги и уезжает на своем автомобиле, который, конечно же, был изначально исправен.

Что делать?

Если ваши родители, супруга или дети ездят за рулем — проинструктируйте их сразу звонить вам. Вы, кстати, должны сохранять спокойствие и быть еще более тонким психологом, чем преступники: нужно убедить родственников или близкого человека не поддаваться на их уговоры. Купите карточку компании, оказывающей помощь на дорогах: неопытному водителю она рано или поздно пригодится, а годовой абонемент обойдется дешевле однократного вызова техпомощи. Ну и сами, конечно же, никогда не соглашайтесь на помощь незнакомцев. Особенно бесплатную.

Фото: DPA/ТАСС, Алексей Ревин/«За рулем», из архива «За рулем»