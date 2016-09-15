Как «разводят» автовладельцев: не попадитесь на крючок

Как говорил Шерлок Холмс, страх – самое мощное оружие. Этим пользуются многие. Например, вымогатели, берущие в заложники… машины. Но предупрежден – значит, вооружен. В данном случае — против мошенников.

Недавно мы уже коротко писали о новом промысле криминалитета – шантаже с помощью бумажки, подкидываемой в машину. Вкратце суть в том, что однажды вы, автовладелец, обнаруживаете в салоне своей машины записку, из которой следует, что некие «доброжелатели» вскрыли машину «просто так» и могут повторить в любой момент, если не заплатите энную сумму денег в качестве отступных. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно.

Чтобы владелец автомобиля получил записку, вскрывать машину не обязательно. Можно к ней даже не прикасаться. И достаточно секунды.

Тимур и его кодграббер

В приведенном примере владельца машины шантажировали угоном. Однако существует много других вариантов этой «разводки». Так, вместо нарочито грубой угрозы угона в «письме» может содержаться относительно вежливое сожаление, что такой хороший автомобиль легко испортить.

Один из примеров послания от вымогателей. Форма и содержание могут быть немного другими, но суть та же: если хочешь спать спокойно – плати!

Вскрытие дверей авторы послания называют тестированием противоугонной системы, техническим экспериментом, якобы с благими намерениями – предупредить автовладельца о слабой защите машины. И если вдруг их поймают с поличным (хотя сделать это, к сожалению, непросто), будут придуриваться, утверждать, что не желали ничего плохого, просто неосторожно «играли» со случайно купленной электронной отмычкой. Кстати, купить кодграббер действительно может хоть ребенок, было бы на что. А деньги просили, а не требовали, и то в качестве благотворительного взноса на развитие «проекта» по проверке охранных систем. Таким образом вымогатели пытаются уйти от ответственности по статье 163 УК РФ, предусматривающей наказание в семь — пятнадцать лет за действие в группе. И уходят – благодаря адвокатам и «дырам» в законе.

Рэкетирам (помните такое слово?) даже не обязательно применять какие-то технические средства для проникновения в машину. Иной раз все делается проще и грубее. Например, у машины могут пробить колесо или нанести «черную метку» маркером на кузове. А в записке, лежащей под «дворником», = пообещать, что автомобиль пострадает еще больше, если владелец не заплатит. Требуют немного, несколько тысяч, что кажется странным при столь грозном сроке возможного тюремного заключения. В полиции утверждают, что этим промыслом занимаются подростки, рассчитывающие на снисхождение, наркоманы, еще какие-то маргиналы, которых не пугают даже решетки на окнах.

Один из старых трюков мошенников – требовать с автовладельца деньги за якобы сбитого на его машине пешехода или просто аварию, с которой оппонент будто бы скрылся. Понятно, что ни повредить другую машину, ни тем более сбить человека незаметно для себя невозможно, но разводилы используют методы психологического давления, демонстрируют осведомленность о деталях жизни «клиента» и его привычных маршрутах, приводят подставных свидетелей и даже «пострадавших», которые опознают «виновника». Кто-то может дать слабину и попытаться откупиться, лишь бы прекратить этот кошмар.

А что вы сделаете, если обнаружите под уплотнителем на боковом окне записку такого содержания: «Я случайно оцарапала вашу машину, но очень спешила, хочу принести извинения и компенсировать ущерб. Номер телефона…»? На кузове действительно пара свежих царапин. Наверное, позвоните. А после звонка, на который никто не ответит, с вашего счета уйдет крупная сумма.

Мы сами облегчаем жизнь воришкам, делая номера легкосъемными. Да, изготовить дубликат теперь легко. Но это отнимет время и какие-никакие деньги.

Вот так номер!

Кстати, мы рано обрадовались, что с машин перестали воровать номера, чтобы получить деньги за их возвращение. Напомню, их разрешили менять без переоформления машины именно из-за лавины краж с требованиями выкупа. И даже завели в УК статью 325.1, с наказанием в виде штрафа до 200 тысяч рублей, исправительными работами на год или даже реальным заключением на тот же срок. Казалось бы, проблема решена. Однако крадут до сих пор, только требуемые суммы стали меньше. Изготовить комплект номеров стоит не дороже полутора тысяч. Но это же все равно потеря времени и суета. На что и упирают «разводилы», предлагающие легко, всего за тысячу, решить неожиданно возникшую проблему.

В интернете – масса предложений на бэушные фары от вседорожников. Но кто знает, «честные» ли они?

Помимо номеров, с машин по-прежнему крадут и дорогостоящие комплектующие. Например, с «люксовых» кроссоверов и вседорожников, таких как Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg, Audi Q7, Land Rover Discovery и Range Rover, снимают фары головного света. Делается это легким ударом ладони по внешнему углу рассеивателя. Взамен воры могут оставить записку с предложением заплатить за возврат фар, которые где-то спрятаны. Стоят они немало (десятки тысяч за пару), вымогатели требуют гораздо меньше. Потому этот «бизнес» пока так и не исчез. Хотя автовладельцы научились бороться с такими кражами, прикрепляя фары к кузову прочными хомутами или стальными тросиками. Некоторые наносят индивидуальную маркировку – от кражи это не страхует, но деталь становится более заметной, найти и опознать ее чуть проще.

Если кто-то кое-где…

Да, я же обязан дать совет, как защититься от всех этих напастей. Но частично это уже сделали вы, читатели, в своих комментариях к материалу о «бумажном шантаже». Правда, не все советы применимы в жизни. К примеру, поселить в машине собаку – негуманно. По отношению к собаке в первую очередь.

Фары с дорогих машин крадут не только у нас, но и, например, в Голландии. Собственно, оттуда эта зараза к нам и пришла. На беду.

Конечно, нужно парковать автомобиль в поле зрения камер видеонаблюдения, которые теперь не редкость. Не помешает оснастить машину автономным видеорегистратором с датчиком движения (подумав при этом, как не сделать сам прибор приманкой для воров). Если автомобиль дорогой, не экономить на страховке от угона и ущерба. А вот советовать поменять хороший автомобиль на непривлекательный для любого вида угонщиков, воров и разводил не буду. Я вообще не уверен, что таковые бывают: даже старые машины оказываются в зоне риска. Говорят, кое-где опять начали снимать «дворники» и сливать бензин, как в девяностые…

Самое главное: во всех ситуациях действовать строго по закону. Не стесняться и не бояться обращаться в полицию.

