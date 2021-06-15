5 работающих и одна новая подстава на АЗС (осторожно!)

Недолив и подмена топлива, махинации со сдачей, поддельные АЗС и даже специальная автозаправочная схема попрошайничества: при визите на заправку нужно держать ухо востро!

Тут заправляться нельзя — АЗС с паленым топливом на карте России

1. Не верь глазам своим

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Удивленным водителям часто удается залить в бак больше топлива, чем он вмещает. По крайней мере, если верить счетчику. Теоретически небольшое превышение возможно благодаря патрубку от горловины до бака. Но скорее всего речь идет о намеренной махинации.

Как бороться? Доказать обман довольно трудно: для этого надо совершенно точно знать, сколько топлива оставалось в баке до приезда на АЗС. Один из вариантов обезопасить себя, хоть и довольно хлопотный, — сначала заливать бензин в металлическую канистру. Но проще всего выбирать крупные сетевые заправки, причем исключите АЗС, работающие по франшизе.

2. Сам себе заправщик

Поручать свой автомобиль заботам заправщиков также чревато финансовыми потерями. Злонамеренный сотрудник АЗС, прибегнув к различным ухищрениям с пистолетом и шлангом, сумеет залить в бак существенно меньше, чем покажет счетчик.

Как бороться? Заправлять машину самому или хотя бы не уходить далеко от заправщика, зорко наблюдая за его действиями.

3. Сдачи не надо?

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Распространенная проблема — отказ кассира выдать сдачу с крупной купюры: мол, мелочи нет, ничего не попишешь. В том числе поэтому многие водители покупают топливо на определенную сумму без сдачи, а не заказывают нужный объем в литрах. И тем самым осложняют контроль за недоливом.

Как бороться? Носить с собой мелкие разменные монеты и покупать топливо исходя из нужного количества литров, а не тех банкнот в бумажнике, которыми проще расплатиться. Либо оплачивать топливо банковской картой.

4. Подмена топлива

На некоторых АЗС клиентам нередко продают бензин с низким октановым числом под видом более дорогого или откровенный фальсификат — топливо с добавкой сторонних нефтепродуктов. Не исключено, что автомобиль с легкостью «переварит» смесь 92-го и 95-го. А вот бензин, разбавленный керосином или соляркой, способен вывести из строя двигатель.

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Аналогичным образом поступают и с дизельным топливом, особенно в начале зимнего сезона, пытаясь сбыть более дешевый летний дизель по цене зимнего. Вероятность нарваться на некачественную солярку в начале зимы превышает 30%.

Как бороться? Если бензин разбавили керосином или соляркой, то определить это можно, проведя пальцем по срезу горловины заправочного пистолета, — останется жирный след. На случай серьезных поломок, вызванных качеством топлива, следует хранить чеки с АЗС. С их помощью есть шанс заставить заплатить за ремонт владельца заправки.

5. АЗС, но не та

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Есть заправки, использующие корпоративную символику и фирменные цвета крупных брендов с целью ввести потребителей в заблуждение. Контроль за качеством горюче-смазочных материалов и продуктов питания может сильно отличаться.

Как бороться? При малейших подозрениях внимательно изучить информационный стенд с регистрационными данными АЗС и избегать тех, где в качестве собственников указаны неизвестные ООО или ИП.

Вот типичный пример подражания. На одном фото известная сеть АЗС, а на другом — заправка с очень похожим написанием. К чему бы это? Возможно, на самой заправке бензин ни чуть не хуже, чем у конкурентов, но странное совпадение в оформлении нельзя не заметить. В любом случае, надежнее будет заправляться на АЗС известного крупного бренда.

Новая подстава: «пожалейка» в вокзальном стиле

Знакомые многим люди с печальными историями в духе «опоздал на поезд» и «не хватает на билет» с привокзальных площадей в последнее время осваивают новые роли и территории. Новейшая схема — амплуа незадачливого водилы, у которого бензин кончился прямо перед АЗС, а на то, чтобы заправиться, нет денег. Такой человек ходит от машины к машине, рассказывает о своей мнимой беде, и не без успеха апеллирует к развитому у автомобилистов чувству взаимовыручки.

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Как бороться? Не давать денег. И вообще относиться к такого рода историям со здоровой долей скепсиса — и на заправках, и в обычной жизни.

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Некоторые подставы на АЗС действительно бессильны перед элементарной осторожностью и чувством здравого смысла. Но самые опасные из них не искоренить до тех пор, пока проблемой всерьез не займутся государственные органы.

А что будет, если заправиться и... не заплатить? Итоги эксперимента — тут.

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Фото на заставке: Depositphotos и соцсети