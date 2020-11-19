Бренды АЗС, которым вы доверяете

Большинство компаний укрепило репутацию, но есть и исключения.

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Лидерами рейтинга доверия россиян стали «Лукойл», «Газпромнефть» и «Роснефть». Такой рейтинг составил исследовательский холдинг Romir, опросив 1500 респондентов. Результат подсчитывается как разница между положительными и отрицательными отзывами россиян и выражается в так называемых процентных пунктах (п.п.) — у трех компаний-лидеров показатели равны 84, 79 и 76 п.п. соответственно.

На четвертом месте рейтинга расположилась компания Shell (71 п.п.), а остальные компании-участницы имеют средний уровень доверия, ниже 70 п.п. В приведенном ниже списке — рейтинг компаний по уровню доверия клиентов, а в скобках показано, как изменилось отношение автомобилистов к этим компаниям в сравнении с 2012 годом, когда проводилось такое же исследование.

Индекс доверия брендам АЗС (в процентных пунктах)

Лукойл — 84 (+7)

Газпромнефть — 79 (+8)

Роснефть — 76 (+4)

Shell — 71 (+6)

Татнефть — 66 (+5)

BP — 65 (+6)

Сибнефть — 65 (0)

Башнефть — 64 (+4)

ТНК — 64 (-3)

Трасса — 56 (0)

ОПТИ — 55 (н/д)

Результаты показывают, что к большинству сетей АЗС доверие растет. Наиболее заметная положительная динамика — у «Газпромнефти» и «Лукойла». На прежнем уровне осталось доверие к сетям «Трасса» и «Сибнефть». А вот компания «ТНК» за восемь лет потеряла несколько процентных пунктов.

Еще одно недавнее исследование в этой области касалось АЗС, которые грешат недоливом топлива.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС