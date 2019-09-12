Перевозим велосипед: 5 полезных решений — журнал За рулем

Перевозим велосипед: 5 полезных решений

Велосипед — прекрасная штука. Но кататься на нем возле дома обычно неинтересно — хочется забраться куда-то подальше. Однако запихнуть велосипед в салон автомобиля — не лучшая затея. А чаще всего — нереальная. Гораздо удобнее и правильнее воспользоваться специальным багажником. Осталось выбрать подходящий — этим и займемся.

Выбор, как ни странно, довольно широкий: велик можно пристроить на крышу, заднюю дверь, фаркоп и даже на запаску. Начнем с крыши.

Крыша поехала

Крыша хороша тем, что установленный на ней велосипед (а то и велосипеды!) совершенно не влияет на обзорность. При этом отметим хорошую фиксация велосипедов. Из «хулиганских» достоинств выделим довольно необычное: некоторые сообразительные люди на внедорожниках ставят наверх велосипеды для того, чтобы эвакуатор… не забрал машину, т. к длины «захватов» не хватает... Правда, есть и минусы: машина должна быть оборудована поперечинами, а упражнение по подъему и спуску велосипедов понравится далеко не каждому. Кроме того, нужно помнить, что габаритная высота автомобиля с такой поклажей резко возрастает: в паркингах и под мостами нужно быть очень аккуратными. Наконец, заметно увеличивается парусность машины, что ухудшает ее управляемость. Ну и расход топлива, само собой, подпрыгнет.

Цена на подобные изделия составляет ориентировочно от 1280 ₽ до 16 100 ₽. На нее влияют многочисленные нюансы: бренд, материал, прочность, наличие запирающих устройств — и, конечно же, дизайн.

Пример простого крепления из Польши AMOS ROVER. Крепление рамы осуществляется на уровне рамы.
Пример простого крепления из Польши AMOS ROVER. Крепление рамы осуществляется на уровне рамы.

Популярное велокрепление THULE PRORIDE 598 c фиксацией рамы на уровне крыше автомобиля.
Популярное велокрепление THULE PRORIDE 598 c фиксацией рамы на уровне крыше автомобиля.

Крепление AMOS ROVER

Велокрепление THULE PRORIDE 598

Различия в цене обусловлены материалом изготовления, прочностью, наличием запирающих устройств на багажнике и самого велосипеда. Конечно, дизайн и удобство эксплуатации. Есть модели, у которых фиксация рамы происходит на уровне рамы, а есть вынесенные ближе к крыше.

Педали на фаркопе

Фаркоп может обеспечить самый безопасный и при этом надежный способ перевозки. При этом подобным образом можно перевозить тяжелые электробайки и даже небольшие мотоциклы. За один присест таким образом можно перевозить до четырех велосипедов. При этом их не нужно высоко поднимать, в отличие от перевозки на крыше. Но есть и минусы, первый из которых — наличие фаркопа, которым оборудованы далеко не все машины. Следующий нюанс — ухудшение обзора, перекрытие регистрационного знака, фонарей, парктроников и т.п. Последние обстоятельства в ряде случаев могут вызвать законное недовольство сотрудников ГИБДД.

Цена на подобные изделия составляет ориентировочно от 3330 ₽ до 64 500 ₽.

Основных вариантов подобных устройств — два. В первом случае велосипеды крепят за раму, оставляя колеса в подвешенном состоянии. Они хороши ценой, надежностью и универсальностью, весьма компактны.

Крепление для перевозки велосипедов PERUZZO AREZZO (ИТАЛИЯ).
Крепление для перевозки велосипедов PERUZZO AREZZO (ИТАЛИЯ).

Крепление для перевозки велосипедов PERUZZO AREZZO

Минус один: нарушаем ПДД (закрываем номерной знак и фонари). Впрочем, проблема решаема: можно докупить площадку под номерной знак с дублирующей светотехникой.

Второй вариант — это полноценная платформа, которой, к слову сказать, пользуется большинство европейцев. Как правило, данная насадка жестко фиксирует велосипед в трех точках, сама запирается на ключ и защищает велосипеды от хищения. Функция наклона позволяет добраться к содержимому багажника с установленными велосипедами. Площадка под номерной знак и дубликаты фонарей идут в них «по умолчанию».

Крепление для перевозки до трех велосипедов THULE VELOCOMPACT 927 — выбор большинства автолюбителей!
Крепление для перевозки до трех велосипедов THULE VELOCOMPACT 927 — выбор большинства автолюбителей!

Крепление для перевозки до трех велосипедов THULE VELOCOMPACT 927

Разница в цене обусловлена материалом изготовления, наличием функции наклона и запирающих механизмов…

Через заднее крыльцо

Крепление на задней двери — лидер по популярности. Не нужны ни фаркопы, ни поперечины — эдакое приспособление для вояжей из дома в лесопарковую зону и обратно. Цена составляет ориентировочно от 3490 ₽ до 27 900 ₽. Можно подобным образом перевозить до четырех велосипедов. При хранении такие багажники занимают сравнительно мало места.

Впрочем, на этом плюсы заканчиваются. Начнем с того, что в багажник автомобиля при наличии такого устройства вы уже можете и не попасть: придется все демонтировать. Устанавливать на автомобиль его тяжеловато. Конструкция откровенно хлипкая: она постоянно «дышит» и грозит поцарапать все, что только возможно. При этом такое консольное крепление сильно нагружает крышку багажника или пятую дверь машины. Натяжение ремней нужно постоянно контролировать. Регистрационный знаки и фонари будут перекрыты — это очень нехорошо. Ну и парктроники, опять-таки, могут дурить.

Крепление на заднюю дверь PERUZZO MILANO выгодно отличается от конкурентов ценой и «высокой» посадкой.
Крепление на заднюю дверь PERUZZO MILANO выгодно отличается от конкурентов ценой и «высокой» посадкой.

Крепление на заднюю дверь PERUZZO MILANO

Про запас

Крепления для перевозки велосипедов на запасном колесе — самый редкий тип крепления. Оборудование позволяет перевозить 1–3 байка одновременно, не боясь их повредить. Представляет собой универсальную конструкцию из закругленной трубы, велодержателей и рамы.

Если у вас внедорожник или паркетник с выносным запасным колесом, нет необходимости приобретать автомобильный багажник или тратить деньги на покупку прицепного.
Если у вас внедорожник или паркетник с выносным запасным колесом, нет необходимости приобретать автомобильный багажник или тратить деньги на покупку прицепного.

Приехали!

Велосипед, на котором уже покатались и который сняли с машины, нужно где-то хранить — а это тоже проблема. На сей случай есть вот такие приспособления:

Стойка для хранения велосипедов Thule Bike Stacker 5781.
Стойка для хранения велосипедов Thule Bike Stacker 5781.

Настенный кронштейн для хранения инвентаря.
Настенный кронштейн для хранения инвентаря.

Простой и универсальный крюк для хранения велосипедов.
Простой и универсальный крюк для хранения велосипедов.

Стойка для хранения велосипедов Thule Bike Stacker 5781

Если у вас все-таки остались вопросы на тему «На чем поедет велосипед?», то обращайтесь за консультацией к опытным менеджерам интернет-магазина «За рулем». Кстати, в связи с окончанием велосипедного сезона на многие товары значительно снижены цены!

Перевозим велосипед: 5 полезных решений
Перевозим велосипед: 5 полезных решений
Фото: Онлайн-редакция
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