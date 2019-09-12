Перевозим велосипед: 5 полезных решений

Выбор, как ни странно, довольно широкий: велик можно пристроить на крышу, заднюю дверь, фаркоп и даже на запаску. Начнем с крыши.
Крыша поехала
Крыша хороша тем, что установленный на ней велосипед (а то и велосипеды!) совершенно не влияет на обзорность. При этом отметим
. Из «хулиганских» достоинств выделим довольно необычное: некоторые сообразительные люди на внедорожниках ставят наверх велосипеды для того, чтобы эвакуатор… не забрал машину, т. к длины «захватов» не хватает... Правда, есть и минусы: машина должна быть оборудована поперечинами, а упражнение по подъему и спуску велосипедов понравится далеко не каждому. Кроме того, нужно помнить, что габаритная высота автомобиля с такой поклажей резко возрастает: в паркингах и под мостами нужно быть очень аккуратными. Наконец, заметно увеличивается парусность машины, что ухудшает ее управляемость. Ну и расход топлива, само собой, подпрыгнет. хорошую фиксация велосипедов Цена на подобные изделия составляет ориентировочно от 1280 ₽ до 16 100 ₽. На нее влияют многочисленные нюансы: бренд, материал, прочность, наличие запирающих устройств — и, конечно же, дизайн.
Пример простого крепления из Польши AMOS ROVER. Крепление рамы осуществляется на уровне рамы.
Пример простого крепления из Польши AMOS ROVER. Крепление рамы осуществляется на уровне рамы.
Популярное велокрепление THULE PRORIDE 598 c фиксацией рамы на уровне крыше автомобиля.
Популярное велокрепление THULE PRORIDE 598 c фиксацией рамы на уровне крыше автомобиля.
Крепление AMOS ROVER Велокрепление THULE PRORIDE 598
Различия в цене обусловлены материалом изготовления, прочностью, наличием запирающих устройств на багажнике и самого велосипеда. Конечно, дизайн и удобство эксплуатации. Есть модели, у которых фиксация рамы происходит на уровне рамы, а есть вынесенные ближе к крыше.
Педали на фаркопе
Фаркоп может обеспечить самый безопасный и при этом надежный способ перевозки. При этом подобным образом можно перевозить тяжелые электробайки и даже небольшие мотоциклы. За один присест таким образом можно перевозить до четырех велосипедов. При этом их не нужно высоко поднимать, в отличие от перевозки на крыше. Но есть и минусы, первый из которых — наличие фаркопа, которым оборудованы далеко не все машины. Следующий нюанс — ухудшение обзора, перекрытие регистрационного знака, фонарей, парктроников и т.п. Последние обстоятельства в ряде случаев могут вызвать законное недовольство сотрудников ГИБДД.
Цена на подобные изделия составляет ориентировочно от 3330 ₽ до 64 500 ₽.
Основных вариантов подобных устройств — два. В
, оставляя колеса в подвешенном состоянии. Они хороши ценой, надежностью и универсальностью, весьма компактны. первом случае велосипеды крепят за раму Крепление для перевозки велосипедов PERUZZO AREZZO (ИТАЛИЯ).
Крепление для перевозки велосипедов PERUZZO AREZZO (ИТАЛИЯ).
Крепление для перевозки велосипедов PERUZZO AREZZO
Минус один: нарушаем ПДД (закрываем номерной знак и фонари). Впрочем, проблема решаема: можно докупить
площадку под номерной знак с дублирующей светотехникой.
Второй вариант — это
, которой, к слову сказать, пользуется большинство европейцев. Как правило, данная насадка жестко фиксирует велосипед в трех точках, сама запирается на ключ и защищает велосипеды от хищения. Функция наклона позволяет добраться к содержимому багажника с установленными велосипедами. Площадка под номерной знак и дубликаты фонарей идут в них «по умолчанию». полноценная платформа Крепление для перевозки до трех велосипедов THULE VELOCOMPACT 927 — выбор большинства автолюбителей!
Крепление для перевозки до трех велосипедов THULE VELOCOMPACT 927 — выбор большинства автолюбителей!
Крепление для перевозки до трех велосипедов THULE VELOCOMPACT 927
Разница в цене обусловлена материалом изготовления, наличием функции наклона и запирающих механизмов…
Через заднее крыльцо — лидер по популярности. Не нужны ни фаркопы, ни поперечины — эдакое приспособление для вояжей из дома в лесопарковую зону и обратно. Крепление на задней двери Цена составляет ориентировочно от 3490 ₽ до 27 900 ₽. Можно подобным образом перевозить до четырех велосипедов. При хранении такие багажники занимают сравнительно мало места.
Впрочем, на этом плюсы заканчиваются. Начнем с того, что в багажник автомобиля при наличии такого устройства вы уже можете и не попасть: придется все демонтировать. Устанавливать на автомобиль его тяжеловато. Конструкция откровенно хлипкая: она постоянно «дышит» и грозит поцарапать все, что только возможно. При этом такое консольное крепление сильно нагружает крышку багажника или пятую дверь машины. Натяжение ремней нужно постоянно контролировать. Регистрационный знаки и фонари будут перекрыты — это очень нехорошо. Ну и парктроники, опять-таки, могут дурить.
Крепление на заднюю дверь PERUZZO MILANO выгодно отличается от конкурентов ценой и «высокой» посадкой.
Крепление на заднюю дверь PERUZZO MILANO выгодно отличается от конкурентов ценой и «высокой» посадкой.
Крепление на заднюю дверь PERUZZO MILANO Про запас — самый редкий тип крепления. Оборудование позволяет перевозить 1–3 байка одновременно, не боясь их повредить. Представляет собой универсальную конструкцию из закругленной трубы, велодержателей и рамы. Крепления для перевозки велосипедов на запасном колесе Если у вас внедорожник или паркетник с выносным запасным колесом, нет необходимости приобретать автомобильный багажник или тратить деньги на покупку прицепного.
Если у вас внедорожник или паркетник с выносным запасным колесом, нет необходимости приобретать автомобильный багажник или тратить деньги на покупку прицепного.
Приехали!
Велосипед, на котором уже покатались и который сняли с машины, нужно где-то
— а это тоже хранить . На сей случай есть вот такие проблема : приспособления
Стойка для хранения велосипедов Thule Bike Stacker 5781.
Стойка для хранения велосипедов Thule Bike Stacker 5781.
Настенный кронштейн для хранения инвентаря.
Настенный кронштейн для хранения инвентаря.
Простой и универсальный крюк для хранения велосипедов.
Простой и универсальный крюк для хранения велосипедов.
Стойка для хранения велосипедов Thule Bike Stacker 5781 Если у вас все-таки остались вопросы на тему «На чем поедет велосипед?», то обращайтесь за консультацией к опытным менеджерам интернет-магазина «За рулем». Кстати, в связи с окончанием велосипедного сезона на многие товары значительно снижены цены!