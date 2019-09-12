Перевозим велосипед: 5 полезных решений

Велосипед — прекрасная штука. Но кататься на нем возле дома обычно неинтересно — хочется забраться куда-то подальше. Однако запихнуть велосипед в салон автомобиля — не лучшая затея. А чаще всего — нереальная. Гораздо удобнее и правильнее воспользоваться специальным багажником. Осталось выбрать подходящий — этим и займемся.

Выбор, как ни странно, довольно широкий: велик можно пристроить на крышу, заднюю дверь, фаркоп и даже на запаску. Начнем с крыши.

Крыша поехала

Крыша хороша тем, что установленный на ней велосипед (а то и велосипеды!) совершенно не влияет на обзорность. При этом отметим хорошую фиксация велосипедов. Из «хулиганских» достоинств выделим довольно необычное: некоторые сообразительные люди на внедорожниках ставят наверх велосипеды для того, чтобы эвакуатор… не забрал машину, т. к длины «захватов» не хватает... Правда, есть и минусы: машина должна быть оборудована поперечинами, а упражнение по подъему и спуску велосипедов понравится далеко не каждому. Кроме того, нужно помнить, что габаритная высота автомобиля с такой поклажей резко возрастает: в паркингах и под мостами нужно быть очень аккуратными. Наконец, заметно увеличивается парусность машины, что ухудшает ее управляемость. Ну и расход топлива, само собой, подпрыгнет.

Цена на подобные изделия составляет ориентировочно от 1280 ₽ до 16 100 ₽. На нее влияют многочисленные нюансы: бренд, материал, прочность, наличие запирающих устройств — и, конечно же, дизайн.

Пример простого крепления из Польши AMOS ROVER. Крепление рамы осуществляется на уровне рамы. Популярное велокрепление THULE PRORIDE 598 c фиксацией рамы на уровне крыше автомобиля.

Крепление AMOS ROVER

Велокрепление THULE PRORIDE 598

Различия в цене обусловлены материалом изготовления, прочностью, наличием запирающих устройств на багажнике и самого велосипеда. Конечно, дизайн и удобство эксплуатации. Есть модели, у которых фиксация рамы происходит на уровне рамы, а есть вынесенные ближе к крыше.

Педали на фаркопе

Фаркоп может обеспечить самый безопасный и при этом надежный способ перевозки. При этом подобным образом можно перевозить тяжелые электробайки и даже небольшие мотоциклы. За один присест таким образом можно перевозить до четырех велосипедов. При этом их не нужно высоко поднимать, в отличие от перевозки на крыше. Но есть и минусы, первый из которых — наличие фаркопа, которым оборудованы далеко не все машины. Следующий нюанс — ухудшение обзора, перекрытие регистрационного знака, фонарей, парктроников и т.п. Последние обстоятельства в ряде случаев могут вызвать законное недовольство сотрудников ГИБДД.

Цена на подобные изделия составляет ориентировочно от 3330 ₽ до 64 500 ₽.

Основных вариантов подобных устройств — два. В первом случае велосипеды крепят за раму, оставляя колеса в подвешенном состоянии. Они хороши ценой, надежностью и универсальностью, весьма компактны.

Крепление для перевозки велосипедов PERUZZO AREZZO (ИТАЛИЯ).

Крепление для перевозки велосипедов PERUZZO AREZZO

Минус один: нарушаем ПДД (закрываем номерной знак и фонари). Впрочем, проблема решаема: можно докупить площадку под номерной знак с дублирующей светотехникой.

Второй вариант — это полноценная платформа, которой, к слову сказать, пользуется большинство европейцев. Как правило, данная насадка жестко фиксирует велосипед в трех точках, сама запирается на ключ и защищает велосипеды от хищения. Функция наклона позволяет добраться к содержимому багажника с установленными велосипедами. Площадка под номерной знак и дубликаты фонарей идут в них «по умолчанию».

Крепление для перевозки до трех велосипедов THULE VELOCOMPACT 927 — выбор большинства автолюбителей!

Крепление для перевозки до трех велосипедов THULE VELOCOMPACT 927

Разница в цене обусловлена материалом изготовления, наличием функции наклона и запирающих механизмов…

Через заднее крыльцо

Крепление на задней двери — лидер по популярности. Не нужны ни фаркопы, ни поперечины — эдакое приспособление для вояжей из дома в лесопарковую зону и обратно. Цена составляет ориентировочно от 3490 ₽ до 27 900 ₽. Можно подобным образом перевозить до четырех велосипедов. При хранении такие багажники занимают сравнительно мало места.

Впрочем, на этом плюсы заканчиваются. Начнем с того, что в багажник автомобиля при наличии такого устройства вы уже можете и не попасть: придется все демонтировать. Устанавливать на автомобиль его тяжеловато. Конструкция откровенно хлипкая: она постоянно «дышит» и грозит поцарапать все, что только возможно. При этом такое консольное крепление сильно нагружает крышку багажника или пятую дверь машины. Натяжение ремней нужно постоянно контролировать. Регистрационный знаки и фонари будут перекрыты — это очень нехорошо. Ну и парктроники, опять-таки, могут дурить.

Крепление на заднюю дверь PERUZZO MILANO выгодно отличается от конкурентов ценой и «высокой» посадкой.

Крепление на заднюю дверь PERUZZO MILANO

Про запас

Крепления для перевозки велосипедов на запасном колесе — самый редкий тип крепления. Оборудование позволяет перевозить 1–3 байка одновременно, не боясь их повредить. Представляет собой универсальную конструкцию из закругленной трубы, велодержателей и рамы.

Если у вас внедорожник или паркетник с выносным запасным колесом, нет необходимости приобретать автомобильный багажник или тратить деньги на покупку прицепного.

Приехали!

Велосипед, на котором уже покатались и который сняли с машины, нужно где-то хранить — а это тоже проблема. На сей случай есть вот такие приспособления:

Стойка для хранения велосипедов Thule Bike Stacker 5781. Настенный кронштейн для хранения инвентаря. Простой и универсальный крюк для хранения велосипедов.

Если у вас все-таки остались вопросы на тему «На чем поедет велосипед?», то обращайтесь за консультацией к опытным менеджерам интернет-магазина «За рулем». Кстати, в связи с окончанием велосипедного сезона на многие товары значительно снижены цены!