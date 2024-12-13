За что чаще всего штрафуют водителей на АЗС — топ-4 нарушений

Юрист Воропаев назвал 4 частых нарушения ПДД, за которые лишают прав и свободы

Автовладельцев чаще всего штрафуют за нарушение Правил дорожного движения, когда они игнорируют «кирпич» или заезжают на территорию автозаправочной станции с неправильной стороны. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев.

В экспертном сообществе активно обсуждают тему повышения штрафов в 2025 году, юрист напомнил об основных нарушениях ПДД водителями.

«Самое типичное и популярное нарушение, за которое могут оштрафовать, – это въезд на заправочную станцию под "кирпич". Второе – выезд с АЗС также в нарушение требований знака. Например, указан поворот только налево, а люди выезжают с автозаправочной станции направо», – подчеркнул юрист.

В большинстве российских городов выезд с АЗС при такой организации дорожного движения очень часто совпадают с выездом на дорогу с односторонним движением. Как правило, поблизости находятся сотрудники ГАИ, они могут привлечь к ответственности за выезд на дорогу с односторонним движением, которое влечет в том числе и лишение прав, предупреждает Воропаев.

«Третье – когда заправочный пистолет забывают вынуть из бензобака и уезжают с ним. Потом аккуратненько достают его из бензобака, отъехав несколько метров, кладут рядом с заправочной станцией и удаляются, думая, что никто их не заметил, а на самом деле подавляющее большинство АЗС оснащены камерами. В итоге водителям выявляют и привлекают как за скрытие с места ДТП. Напомним, что за это грозит лишение от года до полутора, либо арест на срок до 15 суток», – объясняет эксперт.

Также Воропаев напоминает о пешеходах, которые могут находиться и на территории АЗС, и рядом с дорогой. Зачастую водители не замечают их и совершают наезд. В этой ситуации штраф зависит от тяжести увечий пострадавшего, самое строгое наказание в таком случае – лишение свободы при причинении тяжкого вреда или смерти по неосторожности, подытожил Воропаев.

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Источник: rg.ru