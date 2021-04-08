10 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрировать

Электронные чехлы на сиденья, сигнализаторы открытых дверей, органайзеры с розетками — эти и другие занятные и полезные штуки для «внутреннего применения» мы нашли на Алиэкспрессе.

В конце зимы вступили в силу поправки в правила о внесении изменений в конструкцию автомобиля (постановление правительства № 413). И получается, что под запретом оказался практически любой наружный тюнинг автомобиля. Зато ограничений на дооборудование салона и багажника намного меньше. А установка найденных нами аксессуаров уж точно не вызовет вопросов ни при получении диагностической карты, ни при остановке сотрудниками ДПС.

1. Подуш ка с бамбуковым углем: не сиди как на углях!

На солнце сиденья из кожи или кожзама так нагреваются, что можно даже обжечь ноги. Или, в лучшем случае, изрядно попотеть. Подушка с наполнителем из бамбукового угля сделает поездку комфортной и хорошо впишется в интерьер.

Цена: около 750 рублей.

Цвет подушки можно подобрать к цвету салона. Черная выглядит солиднее, зато бежевая прохладнее.

2. Чехол-накладка для скобы замка: радость перфекциониста

Открывая дверь автомобиля, каждый раз упираемся взглядом в неэстетичную скобу, за которую цепляется дверной замок. А если прикрыть ее основание декоративной накладкой с принтом? Накладки могут быть в цвет автомобиля или контрастными.

Цена: 350 рублей за 4 шт.

Декоративная накладка на скобу Hyundai Solaris бывает восьми цветов. Автомобили других производителей китайцы тоже не обидели.

3. Наклейки на кнопки: будут как новые

Символы на кнопках уже плохо видны? За несколько минут можно обновить кнопки, расположенные на руле или дверях. Не забыты и кнопки управления климат-контролем.

Цена: 1800 рублей за набор.

Для автомобиля Volkswagen Touareg первого поколения: недорого для восстановления пристойного вида салона.

4. Сигнализаторы открытых дверей: сохранят и автомобиль, и велосипедистов

Безопасно открыть дверь в темноте поможет небольшой светодиодный фонарик, прикрепленный двусторонним скотчем к торцу двери. Включается фонарик автоматически, как только между ним и магнитиком, приклеенным к стойке двери, появится небольшое расстояние. Питание — от встроенной батареи CR2032. Батарейки хватит надолго — фонарик горит не дольше 3 минут (даже если дверь не закрыли).

Цена: 500 рублей за комплект из четырех фонарей (батарейки не входят).

Фонари бывают разных цветов, но лучше выбрать наиболее безопасный и не противоречащий правилам — красный.

5. Тент-палатка на автомобиль: для туристов и романтиков

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Поставил палатку над задней частью автомобиля с кузовом универсал — вот и удобное спальное место для двоих. Тент надевается на дверь багажного отделения, а по бокам крепится вшитыми магнитами. «Дверной» проем большой — внутрь заберется человек любой комплекции. На ночь проем можно закрыть непрозрачной тканью или москитной сеткой.

Минус: палатка не подходит для кроссоверов и внедорожников, у которых багажники открываются вбок.

Цена: 5800 рублей.

Тенты-палатки бывают разных цветов, есть несколько видов цифрового камуфляжа (это когда рисунок состоит из отдельных квадратиков, пикселей): хаки, черный и зеленый.

6. Насадка на ручку коробки передач: красивая защита

Надоела штатная ручка коробки передач? Или просто хотите защитить ее от истирания, чтобы потом выгоднее продать машину. Решение — силиконовый нескользящий чехол. Он эластичен, просто надевается сверху на штатную ручку и прекрасно держится.

Цена: 100 рублей.

Цвет чехла на ручку коробки передач можно выбрать любой: от строгого черного до «веселенького».

7. Чехол на сиденье «три в одном»: с вентиляцией, массажем и подогревом

В чехол встроены восемь портативных вентиляторов, имеющих три скорости работы. Он неплохо массирует спину и греет зимой. Питается от прикуривателя, управляется с проводного пульта. Боковины чехла сделаны из искусственной кожи, а в средней части применен сетчатый материал для проветривания. Прочное, многоточечное крепление не дает чехлу сползать с сиденья.

Цена: около 3800 рублей.

Можно подобрать чехлы к цвету интерьера. В комплекте идет и накладка на подголовник сиденья, это придает салону законченный вид.

8. Органайзер с зарядкой телефона: 27,5 см комфорта

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Закрывает щели между сиденьем и кожухом центрального тоннеля пола и служит удобным хранилищем для смартфона, карточек, документов небольшого формата. Если подсоедините устройство к гнезду прикуривателя, получите дополнительные источники питания для гаджетов. Две розетки USB и подпружиненные кабели с наконечниками для Apple, микро-USВ и USВ-C. Такой же органайзер можно установить и со стороны пассажира. Длина девайса — всего 275 мм.

Цена: водительский органайзер с меньшим числом разъемов — 1500 рублей, набор из двух органайзеров с полным набором разъемов — 3200 рублей.

Шнуры для зарядки гаджетов вытягиваются на 0,8 м, если отпустить — автоматически сматываются обратно.

9. «Обнимашка» для ремня безопасности: займет ребенка в дороге

Многие дети не любят ремни безопасности. Но эту неприязнь можно победить, надев на лямку плоскую мягкую игрушку-зверушку. Ремень сразу станет для ребенка лучшим другом.

Цена: около 1000 рублей.

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10. Органайзер для багажника: войдут все мелочи

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Надоели мелкие предметы, катающиеся по багажнику? Их можно сложить в широкий органайзер, который размещается на спинках задних сидений. Подвешивается к подголовникам, легко моется (сделан из кожзама). Годится для легковых автомобилей с кузовом хэтчбек и универсал, а также кроссоверов и минивэнов.

Цена: 1500 рублей.

Органайзеры бывают не только разного цвета, но и с разным количеством и размеров кармашков.

Фото: фирмы-изготовители