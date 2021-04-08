10 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрировать

В конце зимы вступили в силу поправки в правила о внесении изменений в конструкцию автомобиля (постановление правительства № 413). И получается, что под запретом оказался практически любой наружный тюнинг автомобиля. Зато ограничений на дооборудование салона и багажника намного меньше. А установка найденных нами аксессуаров уж точно не вызовет вопросов ни при получении диагностической карты, ни при остановке сотрудниками ДПС.
1. Подушка с бамбуковым углем: не сиди как на углях!
На солнце сиденья из кожи или кожзама так нагреваются, что можно даже обжечь ноги. Или, в лучшем случае, изрядно попотеть. Подушка с наполнителем из бамбукового угля сделает поездку комфортной и хорошо впишется в интерьер.
Цена: около 750 рублей.
2. Чехол-накладка для скобы замка: радость перфекциониста
Открывая дверь автомобиля, каждый раз упираемся взглядом в неэстетичную скобу, за которую цепляется дверной замок. А если прикрыть ее основание декоративной накладкой с принтом? Накладки могут быть в цвет автомобиля или контрастными.
Цена: 350 рублей за 4 шт.
3. Наклейки на кнопки: будут как новые
Символы на кнопках уже плохо видны? За несколько минут можно обновить кнопки, расположенные на руле или дверях. Не забыты и кнопки управления климат-контролем.
Цена: 1800 рублей за набор.
4. Сигнализаторы открытых дверей: сохранят и автомобиль, и велосипедистов
Безопасно открыть дверь в темноте поможет небольшой светодиодный фонарик, прикрепленный двусторонним скотчем к торцу двери. Включается фонарик автоматически, как только между ним и магнитиком, приклеенным к стойке двери, появится небольшое расстояние. Питание — от встроенной батареи CR2032. Батарейки хватит надолго — фонарик горит не дольше 3 минут (даже если дверь не закрыли).
Цена: 500 рублей за комплект из четырех фонарей (батарейки не входят).
5. Тент-палатка на автомобиль: для туристов и романтиков
Поставил палатку над задней частью автомобиля с кузовом универсал — вот и удобное спальное место для двоих. Тент надевается на дверь багажного отделения, а по бокам крепится вшитыми магнитами. «Дверной» проем большой — внутрь заберется человек любой комплекции. На ночь проем можно закрыть непрозрачной тканью или москитной сеткой.
Минус: палатка не подходит для кроссоверов и внедорожников, у которых багажники открываются вбок.
Цена: 5800 рублей.
6. Насадка на ручку коробки передач: красивая защита
Надоела штатная ручка коробки передач? Или просто хотите защитить ее от истирания, чтобы потом выгоднее продать машину. Решение — силиконовый нескользящий чехол. Он эластичен, просто надевается сверху на штатную ручку и прекрасно держится.
Цена: 100 рублей.
7. Чехол на сиденье «три в одном»: с вентиляцией, массажем и подогревом
В чехол встроены восемь портативных вентиляторов, имеющих три скорости работы. Он неплохо массирует спину и греет зимой. Питается от прикуривателя, управляется с проводного пульта. Боковины чехла сделаны из искусственной кожи, а в средней части применен сетчатый материал для проветривания. Прочное, многоточечное крепление не дает чехлу сползать с сиденья.
Цена: около 3800 рублей.
8. Органайзер с зарядкой телефона: 27,5 см комфорта
Закрывает щели между сиденьем и кожухом центрального тоннеля пола и служит удобным хранилищем для смартфона, карточек, документов небольшого формата. Если подсоедините устройство к гнезду прикуривателя, получите дополнительные источники питания для гаджетов. Две розетки USB и подпружиненные кабели с наконечниками для Apple, микро-USВ и USВ-C. Такой же органайзер можно установить и со стороны пассажира. Длина девайса — всего 275 мм.
Цена: водительский органайзер с меньшим числом разъемов — 1500 рублей, набор из двух органайзеров с полным набором разъемов — 3200 рублей.
9. «Обнимашка» для ремня безопасности: займет ребенка в дороге
Многие дети не любят ремни безопасности. Но эту неприязнь можно победить, надев на лямку плоскую мягкую игрушку-зверушку. Ремень сразу станет для ребенка лучшим другом.
Цена: около 1000 рублей.
10. Органайзер для багажника: войдут все мелочи
Надоели мелкие предметы, катающиеся по багажнику? Их можно сложить в широкий органайзер, который размещается на спинках задних сидений. Подвешивается к подголовникам, легко моется (сделан из кожзама). Годится для легковых автомобилей с кузовом хэтчбек и универсал, а также кроссоверов и минивэнов.
Цена: 1500 рублей.