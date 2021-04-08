10 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрировать — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

10 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрировать

Электронные чехлы на сиденья, сигнализаторы открытых дверей, органайзеры с розетками — эти и другие занятные и полезные штуки для «внутреннего применения» мы нашли на Алиэкспрессе.

Материалы по теме
Дефлекторы, брызговики, рамка номера… — теперь все снять?

В конце зимы вступили в силу поправки в правила о внесении изменений в конструкцию автомобиля (постановление правительства № 413). И получается, что под запретом оказался практически любой наружный тюнинг автомобиля. Зато ограничений на дооборудование салона и багажника намного меньше. А установка найденных нами аксессуаров уж точно не вызовет вопросов ни при получении диагностической карты, ни при остановке сотрудниками ДПС.

1. Подушка с бамбуковым углем: не сиди как на углях!

На солнце сиденья из кожи или кожзама так нагреваются, что можно даже обжечь ноги. Или, в лучшем случае, изрядно попотеть. Подушка с наполнителем из бамбукового угля сделает поездку комфортной и хорошо впишется в интерьер.

Цена: около 750 рублей.

Цвет подушки можно подобрать к цвету салона. Черная выглядит солиднее, зато бежевая прохладнее.
Цвет подушки можно подобрать к цвету салона. Черная выглядит солиднее, зато бежевая прохладнее.

2. Чехол-накладка для скобы замка: радость перфекциониста

Открывая дверь автомобиля, каждый раз упираемся взглядом в неэстетичную скобу, за которую цепляется дверной замок. А если прикрыть ее основание декоративной накладкой с принтом? Накладки могут быть в цвет автомобиля или контрастными.

Цена: 350 рублей за 4 шт.

Декоративная накладка на скобу Hyundai Solaris бывает восьми цветов. Автомобили других производителей китайцы тоже не обидели.
Декоративная накладка на скобу Hyundai Solaris бывает восьми цветов. Автомобили других производителей китайцы тоже не обидели.

3. Наклейки на кнопки: будут как новые

Символы на кнопках уже плохо видны? За несколько минут можно обновить кнопки, расположенные на руле или дверях. Не забыты и кнопки управления климат-контролем.

Цена: 1800 рублей за набор.

Для автомобиля Volkswagen Touareg первого поколения: недорого для восстановления пристойного вида салона.
Для автомобиля Volkswagen Touareg первого поколения: недорого для восстановления пристойного вида салона.

4. Сигнализаторы открытых дверей: сохранят и автомобиль, и велосипедистов

Безопасно открыть дверь в темноте поможет небольшой светодиодный фонарик, прикрепленный двусторонним скотчем к торцу двери. Включается фонарик автоматически, как только между ним и магнитиком, приклеенным к стойке двери, появится небольшое расстояние. Питание — от встроенной батареи CR2032. Батарейки хватит надолго — фонарик горит не дольше 3 минут (даже если дверь не закрыли).

Цена: 500 рублей за комплект из четырех фонарей (батарейки не входят).

Фонари бывают разных цветов, но лучше выбрать наиболее безопасный и не противоречащий правилам — красный.
Фонари бывают разных цветов, но лучше выбрать наиболее безопасный и не противоречащий правилам — красный.

5. Тент-палатка на автомобиль: для туристов и романтиков

Поставил палатку над задней частью автомобиля с кузовом универсал — вот и удобное спальное место для двоих. Тент надевается на дверь багажного отделения, а по бокам крепится вшитыми магнитами. «Дверной» проем большой — внутрь заберется человек любой комплекции. На ночь проем можно закрыть непрозрачной тканью или москитной сеткой.

Минус: палатка не подходит для кроссоверов и внедорожников, у которых багажники открываются вбок.

Цена: 5800 рублей.

Тенты-палатки бывают разных цветов, есть несколько видов цифрового камуфляжа (это когда рисунок состоит из отдельных квадратиков, пикселей): хаки, черный и зеленый.
Тенты-палатки бывают разных цветов, есть несколько видов цифрового камуфляжа (это когда рисунок состоит из отдельных квадратиков, пикселей): хаки, черный и зеленый.

6. Насадка на ручку коробки передач: красивая защита

Надоела штатная ручка коробки передач? Или просто хотите защитить ее от истирания, чтобы потом выгоднее продать машину. Решение — силиконовый нескользящий чехол. Он эластичен, просто надевается сверху на штатную ручку и прекрасно держится.

Цена: 100 рублей.

Цвет чехла на ручку коробки передач можно выбрать любой: от строгого черного до «веселенького».
Цвет чехла на ручку коробки передач можно выбрать любой: от строгого черного до «веселенького».

7. Чехол на сиденье «три в одном»: с вентиляцией, массажем и подогревом

В чехол встроены восемь портативных вентиляторов, имеющих три скорости работы. Он неплохо массирует спину и греет зимой. Питается от прикуривателя, управляется с проводного пульта. Боковины чехла сделаны из искусственной кожи, а в средней части применен сетчатый материал для проветривания. Прочное, многоточечное крепление не дает чехлу сползать с сиденья.

Цена: около 3800 рублей.

Можно подобрать чехлы к цвету интерьера. В комплекте идет и накладка на подголовник сиденья, это придает салону законченный вид.
Можно подобрать чехлы к цвету интерьера. В комплекте идет и накладка на подголовник сиденья, это придает салону законченный вид.

8. Органайзер с зарядкой телефона: 27,5 см комфорта

Закрывает щели между сиденьем и кожухом центрального тоннеля пола и служит удобным хранилищем для смартфона, карточек, документов небольшого формата. Если подсоедините устройство к гнезду прикуривателя, получите дополнительные источники питания для гаджетов. Две розетки USB и подпружиненные кабели с наконечниками для Apple, микро-USВ и USВ-C. Такой же органайзер можно установить и со стороны пассажира. Длина девайса — всего 275 мм.

Цена: водительский органайзер с меньшим числом разъемов — 1500 рублей, набор из двух органайзеров с полным набором разъемов — 3200 рублей.

Шнуры для зарядки гаджетов вытягиваются на 0,8 м, если отпустить — автоматически сматываются обратно.
Шнуры для зарядки гаджетов вытягиваются на 0,8 м, если отпустить — автоматически сматываются обратно.

9. «Обнимашка» для ремня безопасности: займет ребенка в дороге

Многие дети не любят ремни безопасности. Но эту неприязнь можно победить, надев на лямку плоскую мягкую игрушку-зверушку. Ремень сразу станет для ребенка лучшим другом.

Цена: около 1000 рублей.

12 фигурок животных на выбор. И даже ракеты есть!
12 фигурок животных на выбор. И даже ракеты есть!

10. Органайзер для багажника: войдут все мелочи

Надоели мелкие предметы, катающиеся по багажнику? Их можно сложить в широкий органайзер, который размещается на спинках задних сидений. Подвешивается к подголовникам, легко моется (сделан из кожзама). Годится для легковых автомобилей с кузовом хэтчбек и универсал, а также кроссоверов и минивэнов.

Цена: 1500 рублей.

Органайзеры бывают не только разного цвета, но и с разным количеством и размеров кармашков.
Органайзеры бывают не только разного цвета, но и с разным количеством и размеров кармашков.
Фото: фирмы-изготовители
10 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрировать

Электронные чехлы на сиденья, сигнализаторы открытых дверей, органайзеры с розетками — эти и другие занятные и полезные штуки для «внутреннего применения» мы нашли на Алиэкспрессе.

10 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрировать — фото 123771210 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрировать — фото 123770310 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрировать — фото 123770610 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрировать — фото 123770710 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрировать — фото 123770410 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрировать — фото 123770510 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрировать — фото 123771010 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрировать — фото 123771110 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрировать — фото 123770810 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрировать — фото 123770910 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрировать
10 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрировать

Электронные чехлы на сиденья, сигнализаторы открытых дверей, органайзеры с розетками — эти и другие занятные и полезные штуки для «внутреннего применения» мы нашли на Алиэкспрессе.

10 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрировать — фото 123770310 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрировать — фото 123770410 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрировать — фото 123770510 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрировать — фото 123770610 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрировать — фото 123770710 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрировать — фото 123770810 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрировать — фото 123770910 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрировать — фото 123771010 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрировать — фото 123771110 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрировать — фото 123771210 «примочек» для авто, которые не надо (пока) регистрировать

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
1110
Оцените материал
2:—4
Читать комментарии
Загрузка...