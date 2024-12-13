Фургон-мороженица Forland способен 18 часов поддерживать температуру до -33°C

Forland представил четыре новинки грузовых автомобилей на выставке Comtrans 2024

На выставке Comtrans 2024 в ЦВК «Экспоцентр» дистрибьютор Forland – компания АО «МБ РУС» представила изотермический фургон и фургон-мороженицу на шасси Forland 3, бортовую платформу со сдвижным тентом на шасси Forland 8 и крано-манипуляторную установку на шасси Forland 12.

Изотермический фургон

Изотермический фургон на базе Forland 3 имеет массу 3,5 т и оснащен турбодизелем мощностью 154 л.с. с 6-ступенчатой коробкой передач. Кузов сделан из сэндвич-панелей с утеплителем из пенополистирола. Гарантия на шасси – 3 года без ограничения пробега, на кузов – 2 года или 50 000 км.

Фургон-мороженица

Фургон-мороженица на шасси Forland 3 поддерживает температуру от -20°C до -33°C в течение 18 часов. Его вес не превышает 1100 кг, а перевозимые продукты могут весить до 1000 кг. Холодильный агрегат разработан и произведен в России.

Бортовая платформа

Бортовая платформа на шасси Forland 8 вмещает 14 европалет и оснащена дизельным двигателем 152 л.с. и 6-ступенчатой коробкой передач. Кузов произведен компанией «РУС ВЭН НН» из Нижнего Новгорода.

Крано-манипуляторная установка

КМУ на шасси Forland 12 имеет мощность 209 л.с. и 8-ступенчатую коробку передач. Автомобиль оснащен алюминиевыми бортами и может поднимать грузы на высоту до 12 800 мм. Гидронасос работает с производительностью 45 л/мин при давлении 210 бар.

Автомобили Forland адаптированы для российских условий. Это (в том числе) улучшенная термоизоляция, батареи для низких температур, стабилизаторы задней подвески и морозоустойчивые материалы.

Справка

Forland – дочерняя марка китайского концерна Beiqi Foton Motor, основанная в 1999 году. Под брендом Forland на 17 предприятиях, расположенных в КНР, Азии и Африке, выпускается малотоннажная, среднетоннажная и крупнотоннажная коммерческая техника.

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Источник: Forland