Тест самых популярных ручных лебедок

Завязли на бездорожье, а выдернуть некому? Спасение — лебедка. Эксперты «За рулем» выбирают хорошую и недорогую и рассказывают, как правильно и безопасно с ее помощью вытаскивать застрявший автомобиль.

Выбираем

Если вы никогда в жизни не пользовались лебедкой, возиться будете долго. Но это лучше, чем бросать увязший автомобиль на произвол судьбы и отправляться в неизвестном направлении на поиски тягача.

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Чтобы лебедка освободила машину из плена, нужно зацепить ее за что-то монументальное. Самый банальный вариант — стоящее рядом дерево. Если его нет, поможет… лопата, воткнутая в грунт. Но в этом случае без помощника не обойтись: ему придется удерживать лопату за верхнюю часть черенка, компенсируя усилие троса, который цепляют снизу за тулейку вблизи полотна лопаты. Еще можно возить с собой лом. Забитый в глинистых грунтах, он выдерживает усилие около одной тонны.

Приобретая лебедку, купите заодно и стальной трос. Он точно понадобится, потому что рабочий ход у большинства лебедок заведомо маленький. Использовать для этих целей буксирную стропу не получится — она вытягивается, тем самым «съедая» рабочий ход лебедки. Кусок стропы пригодится разве что в случае, если цепляетесь за дерево: стальной трос его точно повредит.

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Стальной трос выбирайте с нитяной сердцевиной: такие изделия обладают лучшей гибкостью. Оптимальный диаметр — 8 мм.

Металлические ручки лебедок должны быть изготовлены из полосы толщиной не менее 3 мм. Более тонкая ручка на наших глазах фактически сложилась пополам. Диаметр троса лебедки должен быть не менее 5 мм, более тонкий у нас на испытаниях быстро лопнул.

Ручные лебедки бывают двух типов. Рычажные предпочтительнее на бездорожье из-за более удобного крепления. Барабанные лебедки в первую очередь предназначены для подъема грузов, и чтобы приспособить их для буксировки, придется устанавливать на нее дополнительно крюк или проушину для крепления. Однако их отличает солидная длина троса на барабане — от пяти метров.

У большинства лебедок есть режим полиспаста. Это устройство, состоящее из одного или нескольких блоков, позволяющих выигрывать в усилии, при этом проигрывая в расстоянии. Если автомобиль крепко увяз, используем полиспаст. Если требуется тянуть издалека, но с небольшим усилием, трос цепляем напрямую. Тяните автомобиль по возможности вдоль оси проушины — она очень не любит боковых нагрузок.

Испытываем

Для теста мы приобрели семь ручных лебедок по цене от 1100 до 3600 рублей. Вообще говоря, целевыми изделиями для вытаскивания машины в основном являются рычажные лебедки — нами был охвачен почти весь ассортимент. Но для интереса взяли и барабанную.

Автодело 43151, КНР. Лебедка рычажная

Примерная цена 1200 ₽

Заявленное усилие 1000 кг

Ход не указано Рычажная лебедка полиспастного типа. Масса — около 2,3 кг. Измеренный ход — 1,9 м (с полиспастом — вдвое ниже). Трос диаметром 4 мм порвался. Барабан тоже помялся. Оценка «Плохо». Cервис ключ артикул 71070, КНР. Лебедка 0,75 т / 1,5 т

Примерная цена 1100 ₽

Заявленное усилие 0,75 / 1,5 т

Ход 2,2 м Рычажная лебедка. Масса — 2 кг. Полиспаста нет. Реальный ход — 2,1 м. Диаметр троса — 5 мм. В нашем экземпляре отсутствовала бобышка, крепящая трос в барабане. При испытаниях хилая ручка согнулась пополам. Оценка «Плохо». Cервис ключ артикул 75066, КНР. Лебедка 0,8 т с червячной передачей

Примерная цена 2000 ₽

Заявленное усилие 0,8 т

Ход не указано Лебедка барабанного типа. Масса — 2,7 кг. Ход — 6,7 м. Полиспаста нет. Диаметр троса — 5 мм. Тросоукладчика нет. Упомянутую в описании червячную передачу не нашли — выходит, нас обманули. Пользоваться не очень удобно, однако изделие сделано неплохо: во всяком случае, при испытаниях ничего не сломалось. Оценка «Удовлетворительно».

Cable puller RockForce TRK8021, nо name. Лебедка

Примерная цена 2500 ₽

Заявленное усилие 2 т

Ход не указано Лебедка рычажная с полиспасом. Масса — около 2,8 кг. Реальный ход — около 2,7 м (без полиспаста). Диаметр троса — 5 мм. Хороший тросоукладчик с пружинящими крылышками. Понравилась заделка крюков. Применены мощные стяжные болты М8, но гайки не законтрены. Оценка «Хорошо». Falco 737012, КНР. Лебедка ручная рычажная

Примерная цена 1100 ₽

Заявленное усилие 2 т

Ход 1,8 м Лебедка рычажная с полиспастом. Масса — 2,1 кг. Реальный ход — 1,7 м. Трос — 4,5 мм. При испытаниях рукоятка деформировалась. Оценка «Плохо».

Matrix Winch 52225, КНР. Лебедка рычажная

Примерная цена 3600 ₽

Грузоподъемность (тяга / подъем) 4 / 1,65 т

Ход 2,8 м Рычажная полиспастная лебедка. Масса — 5,4 кг. Реальный ход — 2,9 м. Трос — 6 мм. Корпусные детали из стали 4 мм — можно рекомендовать для кроссоверов. Полиспаст удобно отключается стандартным крюком. Замечаний нет. Оценка «Отлично». Matrix Winch 52260, КНР. Лебедка рычажная

Примерная цена 1100 ₽

Грузоподъемность (тяга / подъем) 2 / 0,8 т

Ход 2,5 м Рычажная полиспастная лебедка. Масса — 2,9 кг. Реальный ход — 2,1 м. Трос — 4,5 мм. Удобное переключение полиспаста. Корпусные детали — из трехмиллиметровой стали. Оценка «Хорошо».

Приобретенный трос надо заделать по-человечески. Мы воспользовались специальными зажимами, которые тоже хорошо бы заранее купить.

Напоминаем, что результаты наших испытаний относятся к конкретным образцам изделий и не могут являться основанием для суждений о качестве продукции той или иной фирмы в целом.

Каждую лебедку мы нагружали согласно заявленному производителем усилию. Для этого определяли соотношение радиуса намотки троса на барабан и длины рабочей рукоятки. Во сколько раз рукоятка длиннее, во столько раз усилие на ней меньше приложенного к проушине автомобиля. Поэтому, чтобы создать нужное натяжение троса, мы тянули за рукоять лебедки с помощью тарированного динамометра.

Помимо этого, оценивали нюансы конструкции: диаметр и длину троса, наличие полиспаста, толщину металла, качество заделки троса.

Трос изделия «Автодело 43151» оказался самым хилым в нашей выборке.

Позор испытаний: сложившаяся пополам ручка изделия «Cервис ключ артикул 71070»

Наглядный недостаток лебедки «Cервис ключ артикул 75066» барабанного типа: без дополнительного троса воспользоваться ей просто не удастся.

Лебедки Matrix Winch легко позволяют переходить с полиспастного соединения на обычное. В первом случае выгадываем в силе, во втором — в расстоянии.

Наш выбор

На этот раз ничего удивительного не произошло: из всех проверенных изделий нам больше всего понра­вилась… самая дорогая лебедка Matrix Winch 52225! Отметим также Cable puller RockForce TRK8021 и Matrix Winch 52260.

Комментарий специалиста

Денис Загарин, руководитель Центра испытаний НАМИ

Стандарты и требования для проушин как у нас, так и в рамках Женевского соглашения 1958 года отсутствуют. Имеются требования только к сцепным устройствам, описанные в Правиле № 55. Соответственно, прочность и удобство пользования буксировочными проушинами отданы на откуп автопроизводителям. Но обратите внимание на название. Буксировка — это перемещение автомобиля тягачом, причем масса буксируемого не должна превышать массу тягача. Вдобавок перемещение в нормальных условиях, то есть на дорогах с соответствующим покрытием и соответствующей категории. Безусловно, автопроизводитель закладывает определенный запас прочности, в том числе достаточный для вытаскивания слегка застрявших автомобилей. Но не севших на брюхо или утонувших в болоте.

Счастливого пути по любым дорогам!