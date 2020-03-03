Тест самых популярных ручных лебедок — журнал За рулем

Тест самых популярных ручных лебедок

Завязли на бездорожье, а выдернуть некому? Спасение — лебедка. Эксперты «За рулем» выбирают хорошую и недорогую и рассказывают, как правильно и безопасно с ее помощью вытаскивать застрявший автомобиль.

Выбираем

Если вы никогда в жизни не пользовались лебедкой, возиться будете долго. Но это лучше, чем бросать увязший автомобиль на произвол судьбы и отправляться в неизвестном направлении на поиски тягача.

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Чтобы лебедка освободила машину из плена, нужно зацепить ее за что-то монументальное. Самый банальный вариант — стоящее рядом дерево. Если его нет, поможет… лопата, воткнутая в грунт. Но в этом случае без помощника не обойтись: ему придется удерживать лопату за верхнюю часть черенка, компенсируя усилие троса, который цепляют снизу за тулейку вблизи полотна лопаты. Еще можно возить с собой лом. Забитый в глинистых грунтах, он выдерживает усилие около одной тонны.

Приобретая лебедку, купите заодно и стальной трос. Он точно понадобится, потому что рабочий ход у большинства лебедок заведомо маленький. Использовать для этих целей буксирную стропу не получится — она вытягивается, тем самым «съедая» рабочий ход лебедки. Кусок стропы пригодится разве что в случае, если цепляетесь за дерево: стальной трос его точно повредит.

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Стальной трос выбирайте с нитяной сердцевиной: такие изделия обладают лучшей гибкостью. Оптимальный диаметр — 8 мм.

Металлические ручки лебедок должны быть изготовлены из полосы толщиной не менее 3 мм. Более тонкая ручка на наших глазах фактически сложилась пополам. Диаметр троса лебедки должен быть не менее 5 мм, более тонкий у нас на испытаниях быстро лопнул.

Ручные лебедки бывают двух типов. Рычажные предпочтительнее на бездорожье из-за более удобного крепления. Барабанные лебедки в первую очередь предназначены для подъема грузов, и чтобы приспособить их для буксировки, придется устанавливать на нее дополнительно крюк или проушину для крепления. Однако их отличает солидная длина троса на барабане — от пяти метров.

У большинства лебедок есть режим полиспаста. Это устройство, состоящее из одного или нескольких блоков, позволяющих выигрывать в усилии, при этом проигрывая в расстоянии. Если автомобиль крепко увяз, используем полиспаст. Если требуется тянуть издалека, но с небольшим усилием, трос цепляем напрямую. Тяните автомобиль по возможности вдоль оси проушины — она очень не любит боковых нагрузок.

Испытываем

Для теста мы приобрели семь ручных лебедок по цене от 1100 до 3600 рублей. Вообще говоря, целевыми изделиями для вытаскивания машины в основном являются рычажные лебедки — нами был охвачен почти весь ассортимент. Но для интереса взяли и барабанную.

Автодело 43151, КНР. Лебедка рычажная
Автодело 43151, КНР. Лебедка рычажная

Примерная цена 1200 ₽
Заявленное усилие 1000 кг
Ход не указано

Рычажная лебедка полиспастного типа. Масса — около 2,3 кг. Измеренный ход — 1,9 м (с полиспастом — вдвое ниже). Трос диаметром 4 мм порвался. Барабан тоже помялся. Оценка «Плохо».

Cервис ключ артикул 71070, КНР. Лебедка 0,75 т / 1,5 т
Cервис ключ артикул 71070, КНР. Лебедка 0,75 т / 1,5 т

Примерная цена 1100  ₽
Заявленное усилие 0,75 / 1,5 т
Ход 2,2 м

Рычажная лебедка. Масса — 2 кг. Полиспаста нет. Реальный ход — 2,1 м. Диаметр троса — 5 мм. В нашем экземпляре отсутствовала бобышка, крепящая трос в барабане. При испытаниях хилая ручка согнулась пополам. Оценка «Плохо».

Cервис ключ артикул 75066, КНР. Лебедка 0,8 т с червячной передачей
Cервис ключ артикул 75066, КНР. Лебедка 0,8 т с червячной передачей

Примерная цена 2000 ₽
Заявленное усилие 0,8 т
Ход не указано

Лебедка барабанного типа. Масса — 2,7 кг. Ход — 6,7 м. Полиспаста нет. Диаметр троса — 5 мм. Тросоукладчика нет. Упомянутую в описании червячную передачу не нашли — выходит, нас обманули. Пользоваться не очень удобно, однако изделие сделано неплохо: во всяком случае, при испытаниях ничего не сломалось. Оценка «Удовлетворительно».

Cable puller RockForce TRK8021, nо name. Лебедка
Cable puller RockForce TRK8021, nо name. Лебедка

Примерная цена 2500 ₽
Заявленное усилие 2 т
Ход не указано

Лебедка рычажная с полиспасом. Масса — около 2,8 кг. Реальный ход — около 2,7 м (без полиспаста). Диаметр троса — 5 мм. Хороший тросоукладчик с пружинящими крылышками. Понравилась заделка крюков. Применены мощные стяжные болты М8, но гайки не законтрены. Оценка «Хорошо».

Falco 737012, КНР. Лебедка ручная рычажная
Falco 737012, КНР. Лебедка ручная рычажная

Примерная цена 1100 ₽
Заявленное усилие 2 т
Ход 1,8 м

Лебедка рычажная с полиспастом. Масса — 2,1 кг. Реальный ход — 1,7 м. Трос — 4,5 мм. При испытаниях рукоятка деформировалась. Оценка «Плохо».

Matrix Winch 52225, КНР. Лебедка рычажная
Matrix Winch 52225, КНР. Лебедка рычажная

Примерная цена 3600 ₽
Грузоподъемность (тяга / подъем) 4 / 1,65 т
Ход 2,8 м

Рычажная полиспастная лебедка. Масса — 5,4 кг. Реальный ход — 2,9 м. Трос — 6 мм. Корпусные детали из стали 4 мм — можно рекомендовать для кроссоверов. Полиспаст удобно отключается стандартным крюком. Замечаний нет. Оценка «Отлично».

Matrix Winch 52260, КНР. Лебедка рычажная
Matrix Winch 52260, КНР. Лебедка рычажная

Примерная цена 1100 ₽
Грузоподъемность (тяга / подъем) 2 / 0,8 т
Ход 2,5 м

Рычажная полиспастная лебедка. Масса — 2,9 кг. Реальный ход — 2,1 м. Трос — 4,5 мм. Удобное переключение полиспаста. Корпусные детали — из трехмиллиметровой стали. Оценка «Хорошо».

Приобретенный трос надо заделать по-человечески. Мы воспользовались специальными зажимами, которые тоже хорошо бы заранее купить.
Приобретенный трос надо заделать по-человечески. Мы воспользовались специальными зажимами, которые тоже хорошо бы заранее купить.

Напоминаем, что результаты наших испытаний относятся к конкретным образцам изделий и не могут являться основанием для суждений о качестве продукции той или иной фирмы в целом.

Каждую лебедку мы нагружали согласно заявленному производителем усилию. Для этого определяли соотношение радиуса намотки троса на барабан и длины рабочей рукоятки. Во сколько раз рукоятка длиннее, во столько раз усилие на ней меньше приложенного к проушине автомобиля. Поэтому, чтобы создать нужное натяжение троса, мы тянули за рукоять лебедки с помощью тарированного динамометра.

Помимо этого, оценивали нюансы конструкции: диаметр и длину троса, наличие полиспаста, толщину металла, качество заделки троса.

Трос изделия «Автодело 43151» оказался самым хилым в нашей выборке.
Трос изделия «Автодело 43151» оказался самым хилым в нашей выборке.

Позор испытаний: сложившаяся пополам ручка изделия «Cервис ключ артикул 71070»
Позор испытаний: сложившаяся пополам ручка изделия «Cервис ключ артикул 71070»

Наглядный недостаток лебедки «Cервис ключ артикул 75066» барабанного типа: без дополнительного троса воспользоваться ей просто не удастся.
Наглядный недостаток лебедки «Cервис ключ артикул 75066» барабанного типа: без дополнительного троса воспользоваться ей просто не удастся.

Лебедки Matrix Winch легко позволяют переходить с полиспастного соединения на обычное. В первом случае выгадываем в силе, во втором — в расстоянии.
Лебедки Matrix Winch легко позволяют переходить с полиспастного соединения на обычное. В первом случае выгадываем в силе, во втором — в расстоянии.

Наш выбор

На этот раз ничего удивительного не произошло: из всех проверенных изделий нам больше всего понра­вилась… самая дорогая лебедка Matrix Winch 52225! Отметим также Cable puller RockForce TRK8021 и Matrix Winch 52260.

Комментарий специалиста

Денис Загарин, руководитель Центра испытаний НАМИ
Денис Загарин, руководитель Центра испытаний НАМИ

Стандарты и требования для проушин как у нас, так и в рамках Женевского соглашения 1958 года отсутствуют. Имеются требования только к сцепным устройствам, описанные в Правиле № 55. Соответственно, прочность и удобство пользования буксировочными проушинами отданы на откуп автопроизводителям. Но обратите внимание на название. Буксировка — это перемещение автомобиля тягачом, причем масса буксируемого не должна превышать массу тягача. Вдобавок перемещение в нормальных условиях, то есть на дорогах с соответствующим покрытием и соответствующей категории. Безусловно, автопроизводитель закладывает определенный запас прочности, в том числе достаточный для вытаскивания слегка застрявших автомобилей. Но не севших на брюхо или утонувших в болоте.

Счастливого пути по любым дорогам!

Тест самых популярных ручных лебедок

Завязли на бездорожье, а выдернуть некому? Спасение — лебедка. Эксперты «За рулем» выбирают хорошую и недорогую и рассказывают, как правильно и безопасно с ее помощью вытаскивать застрявший автомобиль.

Тест самых популярных ручных лебедок — фото 1088677Тест самых популярных ручных лебедок — фото 1088679Тест самых популярных ручных лебедок — фото 1088678Тест самых популярных ручных лебедок — фото 1088680Тест самых популярных ручных лебедок — фото 1088681Тест самых популярных ручных лебедок — фото 1088683Тест самых популярных ручных лебедок — фото 1088682Тест самых популярных ручных лебедок — фото 1088686Тест самых популярных ручных лебедок — фото 1088684Тест самых популярных ручных лебедок — фото 1088685Тест самых популярных ручных лебедок — фото 1088688Тест самых популярных ручных лебедок — фото 1088687Тест самых популярных ручных лебедок
Тест самых популярных ручных лебедок

Завязли на бездорожье, а выдернуть некому? Спасение — лебедка. Эксперты «За рулем» выбирают хорошую и недорогую и рассказывают, как правильно и безопасно с ее помощью вытаскивать застрявший автомобиль.

Тест самых популярных ручных лебедок — фото 1088689Тест самых популярных ручных лебедок — фото 1088677Тест самых популярных ручных лебедок — фото 1088679Тест самых популярных ручных лебедок — фото 1088678Тест самых популярных ручных лебедок — фото 1088680Тест самых популярных ручных лебедок — фото 1088681Тест самых популярных ручных лебедок — фото 1088683Тест самых популярных ручных лебедок — фото 1088682Тест самых популярных ручных лебедок — фото 1088686Тест самых популярных ручных лебедок — фото 1088685Тест самых популярных ручных лебедок — фото 1088684Тест самых популярных ручных лебедок — фото 1088688Тест самых популярных ручных лебедок — фото 1088687Тест самых популярных ручных лебедок — фото 1088690Тест самых популярных ручных лебедок
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