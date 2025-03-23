А вы знаете о штрафе в ₽200 тысяч во время поездки на дачу? Рассказываем

Водителям перечислили 9 распространенных штрафов в период дачного сезона

Наступление тепла означает, что стартует период загородных поездок, во время которых автовладельцев ждут не только заторы на дорогах, но и неприятности в виде внезапных наказаний.

Какие «дачные» штрафы грозят любителям загородного отдыха рассказали эксперты.

В частности, за остановку на обочине трассы за пределами специально предназначенных для этого зон грозит водителям штрафом в размере 2,5 тыс. рублей. В случае транспортировки груза, превышающего габариты транспортного средства, автовладельцев накажут штрафом в размере 500 рублей.

Перевозка несовершеннолетних детей не по правилам обернется штрафом в размере три тысячи рублей, но могут наказать и суммой в пять тысяч рублей. Парковка на зеленой зоне дачного поселка чревата штрафом в размере пять тысяч рублей (например, в Москве).

За слишком громкую музыку водителя-меломана накажут штрафом в размере 1-3 тыс. рублей. Мойка автомобиля на территории участка вредит экологии и загрязняет почву, за это придется выплатить от трех до пяти тысяч рублей. А за помывку машины у водоема накажут штрафом от трех до четырех тысяч рублей. За выброс мусора из салона авто накажут на сумму 5-200 тысяч рублей. За обучение вождению несовершеннолетних без водительского удостоверения накажут строже всего – 30 тысяч рублей.

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Источник: autonews.ru