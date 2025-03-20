Просрочен, не вписан, подделан — все штрафы за проблемы с ОСАГО

«За рулем» предупредил водителей о последствиях несоблюдения Закона об ОСАГО

Если забыли полис дома

П. 2.1.1 (1) ПДД гласит, что каждый водитель должен иметь при себе страховой полис ОСАГО и предъявлять его по первому требованию инспектора ГАИ.

Если полис есть, но его бумажный вариант забыт дома, – не беда. Можно предъявить полис в электронном виде – на экране смартфона. Инспектор может убедиться в действительности договора Е-ОСАГО по базе РСА.

Если же с собой не оказалось и электронной версии полиса ОСАГО, то водителю может быть вынесено предупреждение или согласно ч. 2 с. 12.3 КоАП РФ выписан штраф 500 руб.

Если отсутствует оформленная страховка

Согласно ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ за такое правонарушение грозит штраф 800 руб.

Причем, если страховка не была оформлена, штрафовать за это в течение дня могут неограниченное количество раз. Не поможет даже чек на оплату штрафа, выписанный час назад. Повторное наказание за подобное нарушение не имеет ограничений.

В то же время дополнительных штрафов за повторное вождение автомобиля без ОСАГО не существует. Независимо от количества штрафов, полученных вами за один день, каждый из них не должен превышать 800 рублей.

Важно! Если автомобиль был приобретен менее чем 10 дней назад, то согласно п. 2 ст. 4 закона «Об ОСАГО» штрафовать водителя за отсутствие полиса не имеют права.

Могут ли отправить на штрафстоянку?

Такая мера как изъятие номеров или отправка машины на штрафстоянку действовала до 2014 года. Затем эти санкции стали неправомерными – часть 2 статьи 27.13 КоАП РФ была упразднена Федеральным законом от 14 октября 2014 года №307-ФЗ.

Если пользовался автомобилем в период времени, не указанный в полисе

Некоторые автовладельцы, зная заранее, что зимой машина будет стоять в гараже, оформляют ОСАГО только на 6 месяцев.

Если же в не обозначенный в страховке период времени выехать на автомобиле, то по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ можно получить штраф 500 руб.

Если ОСАГО просрочено

В этой ситуации ТС будет считаться незастрахованным. Водителя оштрафуют на 800 руб.

Если сел за руль, но в страховой полис не вписан

Владелец ТС должен вписать в ОСАГО данные каждого водителя, кому доверяет управление автомобилем (или сделать страховку с неограниченным количеством водителей). В противном случае грозит штраф 500 руб., даже если лицо, вписанное в полис в качестве водителя или страхователя, находится рядом на пассажирском месте, а за рулем будет посторонний человек.

Если ОСАГО поддельное

В случае выявления инспектором факта подделки страхового полиса водитель до выяснения обстоятельств будет отстранен от управления ТС. В случае, если будет установлено, что водитель осознанно пользовался поддельным документом, то по ст. 327 УК РФ он может быть подвергнут одному из наказаний:

штраф, равный зарплате за шесть месяцев;

штраф до 80 тысяч руб.;

до 480 часов исправительных работ или арест до полугода.

Важно! Чтобы избежать обмана мошенниками, приобретать страховой полис нужно непосредственно в офисах страховых компаний либо на их официальных веб-сайтах.

Скидка при уплате штрафа

При оплате штрафа в течение 20 дней с момента вынесения постановления предоставляется скидка в размере 25%.

«За рулем» напомнил, сколько можно сэкономить, оплатив штраф в течение 20 дней.