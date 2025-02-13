7 штрафов, которые теперь можно оплачивать со скидкой 25%

«За рулем» напомнил, сколько можно сэкономить, оплатив штраф в течение 20 дней

С 1 января 2025 года начал действовать закон, согласно которому размер скидки при быстрой оплате штрафа за нарушение ПДД (в 20-дневный срок после наложения штрафа) уменьшается с 50% до 25%.

Для примера. Если раньше штраф 1000 рублей при оперативной оплате снижался до 500 рублей, то теперь сумма штрафа со скидкой составит 750 рублей. Однако под эту скидку не подпадают штрафы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

На каких штрафах получится сэкономить

1. Незаконная установка на автомобиле знака «Инвалид»

Стандартный штраф – 5000 рублей, со скидкой – 3750 рублей.

Статья 12.5 ч. 1 КоАП РФ.

Наказывается водитель, управляющий транспортным средством без соответствующего разрешения. Это означает, что владелец автомобиля либо сам не является инвалидом, либо не перевозит людей с ограниченными возможностями. Чтобы избежать наказания, необходимо иметь подтверждающие документы о законности использования этого знака.

2. Проезд под запрещающий сигнал светофора

Стандартный штраф – 1500 рублей, со скидкой – 1125 рублей.

Статья 12.12 ч. 1 КоАП РФ.

Скидка действует только на первое нарушение в течение года и не применяется к случаям пересечения ж/д переезда на красный свет или при закрытом шлагбауме. Если нарушение повторится, штраф увеличится до 7500 рублей, а скидка в этом случае действовать не будет. Кроме того, по решению суда возможно лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

3. Превышение скорости на 40-60 км/ч

Стандартный штраф – 1500-2500 рублей, со скидкой – 1125-1875 рублей.

Статья 12.9 ч. 3 КоАП РФ.

Скидка распространяется на любые случаи превышения скорости, кроме повторных. Более того, за повторное превышение скорости на 60-80 км/ч и более можно лишиться водительского удостоверения на год.

4. Управление ТС без прав

Стандартный штраф – 5000-15 000 рублей, со скидкой – 3750-11 250 рублей.

Статья 12.7 ч. 1 КоАП РФ.

Скидка предоставляется за управление транспортным средством без водительского удостоверения или с просроченным. Однако если за рулем находится человек, ранее лишенный прав, ему грозит одно из трех наказаний:

штраф 45 000 рублей;

административный арест до 15 суток;

обязательные работы сроком от 100 до 200 часов.

В этих случаях скидок не предусмотрено.

5. Езда с непристегнутым ремнем безопасности

Стандартный штраф – 1500 рублей, со скидкой – 1125 руб.

Статья 12.6 КоАП РФ.

Штраф распространяется как на водителя, так и на пассажиров. В случае, если все четыре пассажира не пользуются ремнями безопасности, штраф может составить 6000 рублей. Благодаря скидке можно будет сэкономить 1500 рублей, но эта сумма несоизмерима с риском лишиться жизни в случае ДТП.

6. Управление автомобилем, не зарегистрированным в ГАИ

Стандартный штраф – 500-800 рублей, со скидкой – 375-600 рублей.

Статья 12.1 ч.1 КоАП РФ.

На регистрацию ТС после покупки отводится 10 дней. В противном случае можно получить штраф. Однако сэкономить не удастся, если после первого штрафа водитель повторно попадется на незарегистрированном автомобиле. В таком случае штраф возрастет до 5000 рублей. Также можно лишиться прав на срок от 1 до 3 месяцев.

7. Неисполнение обязанностей в случае ДТП

Стандартный штраф – 1000 рублей, со скидкой – 750 рублей.

Статья 12.27 ч. 1 КоАП РФ.

После случившегося ДТП необходимо остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Нельзя ничего перемещать из предметов, имеющих отношение к ДТП. Если пострадавших в аварии нет, то можно оформить европротокол, сфотографировать место ДТП со всех сторон и убрать автомобили с проезжей части.

Если покинуть место ДТП, то на скидку при оплате штрафа можно не рассчитывать, поскольку за это правонарушение предусмотрено лишение водительского удостоверения на срок до 1 года.

Скидка также не предусмотрена для употреблявших алкоголь водителей – штраф в размере 45 000 рублей нужно оплатить в полном объеме, и вдобавок придется побыть без водительских прав в ближайшие полтора-два года.

Штраф, который невозможно обжаловать из-за дыры в законе.