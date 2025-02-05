Штраф, который невозможно обжаловать из-за дыры в законе

Юрист Тарновский рассказал, как каршеринговые компании наживаются на водителях

Разбираем одну из проблем каршеринга: что делать, если автомобиль эвакуировали?

Юрист рассказал «За рулем» о реальном случае, произошедшем с одним из пользователей каршеринга.

Если каршеринг эвакуировали

Мужчина арендовал автомобиль в известной каршеринговой компании, припарковался в разрешенном месте среди других автомобилей, завершил аренду и ушел по своим делам.

На следующий день ему написали сотрудники компании с требованием оплатить штраф, так как машину эвакуировали.

Зайдя в приложение, водитель с удивлением увидел, что ему действительно выставлен штраф в соответствии с договором, в размере 13 500 рублей, приложено фото протокола об эвакуации ТС, где указаны только номер машины и марка.

В соответствии с законами городов и, в частности, Москвы (где, собственно, это и произошло) при эвакуации, если вы находитесь рядом, то можете заплатить штраф на месте и переставить авто как положено, а если его все-таки увезли – прийти, оплатить штраф и забрать автомобиль.

Как обжаловать эвакуацию каршеринга

В случае же несогласия данный протокол «о задержании транспортного средства» можно обжаловать через МВД или в суде. Все логично и справедливо, но до тех пор, пока речь не заходит о машинах, зарегистрированных на юрлиц или третьих лиц – тут все упирается в правовой вакуум.

Логично было бы предположить, что следует обжаловать данный штраф каршеринговой компании и постановление в целом. Так как штраф взимается по договору, то его неуплата вовремя может привести к увеличению суммы ввиду наличия штрафов и пеней за неуплату, причем солидную, до 38% годовых, поэтому его лучше сразу же уплатить, чтобы не сделать себе хуже.

Личный опыт

После уплаты штрафа и подтверждения получения от компании этих денег мужчина решил все же обжаловать данное постановление, так как точно знал, что машину в этом месте ставить можно и он ничего не нарушил. В соответствии с договором, признание протокола незаконным, ошибочным и т. д. является основанием для возврата оплаченного ранее штрафа от каршеринговой компании.

Но в каршеринговой компании автомобилисту заявили, что предоставлять какие-либо данные по машине не будут, подтверждать ничего тоже не хотят, а по ходу напомнили, что ему придет штраф еще и от ГИБДД, как на последнего водителя, который нарушил правила парковки. Он обязан его также оплатить, и после этого пусть идет и разбирается.

Ответ ГАИ

Человек направился в отделение Госавтоинспекции, но там развели руками: он не является стороной административного производства, иными словами: Вы кто?

Вот если бы он находился там на месте, ему бы выписали штраф, а так – выписали штраф на компанию и эвакуировали автомобиль.

Тогда мужчина попросил оштрафовать его сейчас за парковку в том месте, где он оставил автомобиль и откуда его увезли. Тогда он сможет оспорить штраф и вернуть свои деньги. Но в ГАИ снова развели руками: оштрафовать его они не могут, так как в данный момент они такое нарушение не фиксируют, а за то нарушение штраф уже выписан, и дважды за одно и то же деяние наказать нельзя.

Причем оказалось, что и выписывать некому – каршеринг не направил в ГАИ сведения о водителе, сославшись на защиту персональных данных. Да и зачем – выгоднее же взять с пользователя штраф, в два раза превышающий государственный. В ГАИ данные на водителя тоже не запрашивали, так как выписали штраф на юридическое лицо.

Комментарий эксперта

Никита Тарновский, руководитель Юридического департамента Московской Коллегии Адвокатов «Иванов и Партнеры», участник Ассоциации Юристов России:

– В итоге что мы имеем: невозможно оспорить протокол, стороной которого вы не являетесь, законодательство не содержит уточнений по данному вопросу – как пользователь авто может оспорить протокол, если его составляли на автомобиль, а не на конкретного водителя.

А каршеринг (если допустить коррупционную составляющую) может зарабатывать на такой эвакуации. Сотрудники увезли машину, компания забрала ее со штрафстоянки через 10 минут, а потом выставила штраф пользователю. Оплатил – молодец, не оплатил – получи увеличение суммы и в итоге иск в суд по неуплате договорного штрафа/неустойки.

От этой ситуации страдают обычные граждане, ведь оспорить такой штраф в суде именно с компанией – можно, но дорого и сложно. С точки зрения логики – опять же, чем доказывать невиновность?

Протокол не оспорен, а значит он действует. В договоре указана сумма штрафа за эвакуацию – вы его подписали, поставив галочку, а значит должны.

В итоге все упирается только в чрезмерно большой штраф и в то, что не работает презумпция невиновности и отсутствует механизм защиты – так что будьте аккуратны.

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Для разбирательства между водителем и каршеринговой компанией в суде придется собрать следующие документы:

ответ от МВД о том, что такой протокол действительно выписывался и это не подделка;

ответ от администрации района о том, что место парковки действительно является парковкой и маневрирование на ней разрешено;

фото- и видеофиксацию осмотра автомобиля – если вы удалили эти фотографии, нужно запросить их у каршеринговой компании, но та не обязана их предоставлять и будет всячески тянуть время.