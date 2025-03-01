С 1 марта вступили в силу важные изменения для автовладельцев

Полис ОСАГО исключили из перечня обязательных документов для регистрации РС

С 1 марта, закон, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, исключил полис ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации транспортных средств.

Ранее, для переоформления автомобиля на нового владельца, обязательным условием было наличие действующего полиса ОСАГО. Это создавало определенные неудобства: покупатель вынужден был приобретать страховку до завершения регистрационных действий, что часто приводило к дополнительным затратам времени и средств. Теперь же эта процедура существенно упрощается.

Покупатель автомобиля больше не обязан приобретать полис ОСАГО до того, как автомобиль будет переоформлен на его имя в ГИБДД. Также больше не требуется предъявлять полис в ГИБДД при смене владельца транспортного средства.

Процедура снятия автомобиля с учета после продажи также стала более оперативной. Теперь владелец может снять автомобиль с учета сразу же после обращения в ГИБДД, без необходимости ждать 10 дней, как это было ранее.

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Источник: Прайм