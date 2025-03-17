Как не нарваться на серьезный штраф при мойке машины

Юрист Воропаев: за мытье авто в неположенном месте грозит штраф в ₽300 000

Мыть автомобиль в России можно не везде. За нарушение этого правила предусмотрен штраф, достигающий 300 тысяч рублей, напомнил автоюрист Лев Воропаев.

В России запрещено мыть машины в определенных зонах (водоохранные зоны водоемов, лесные массивы) из-за загрязнения, в том числе бензином и химическими средствами, смываемыми с кузова. В каждом регионе этот перечень дополняется местными территориями.

Обычно мыть машину запрещено на дворовых и прилегающих к ним территориях, на детских и спортивных площадках, в парках и скверах, на землях сельхозназначения, а также в местах, где это может создать нарушение норм благоустройства, пояснил Воропаев.

На даче мыть автомобиль разрешено в некоторых регионах, отметил юрист.

Штраф за нарушение данного правила для граждан составляет 1000 рублей, для должностных лиц – 30 тыс. рублей, для юрлиц – 100 тыс. рублей. Если нарушение произошло в лесу, то штрафы будут значительно выше: от 4,5 тыс. до 300 тыс. рублей. Организации за такое нарушение может грозить ограничение деятельности на период до трех месяцев.

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Источник: 360.ru