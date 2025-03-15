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В Московском профсоюзе полиции предупредили о...

За некорректную работу этой детали авто водителю грозит штраф — как накажет ГАИ

В Московском профсоюзе полиции предупредили о штрафе за «неправильные» дворники

Автовладельцу за отсутствие щеток очистителей на лобовом машины стекле грозит штраф в размере 500 рублей по ч. 1. ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена».

Но инспекторы ГАИ могут наказать водителя и за неправильную эксплуатацию дворников. Об этом заявил заместитель председателя Московского профсоюза полиции Павел Корнеев.

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«Если на лобовом стоят щетки, которые не справляются со своими прямыми обязанностями, плохо очищают стекло, блокируя обзор водителю в непогоду, то инспектор ГАИ имеет полное право выписать штраф по ст. 12.5 КоАП в размере 500 руб.», – объяснил зампредседателя профсоюза.

По этой статье автовладельца могут наказать, если лобовое стекло автомобиля очень сильно потерто дворниками, так как видимость во время движения снижается, что чревато риском ДТП.

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«За невозможность подать напор воды или стеклоомывающей жидкости на лобовое стекло машины также грозит штраф в размере 500 рублей. Но, в основном, конечно же, инспекторы штрафуют за отсутствие стеклоочистителей», – подчеркивает Корнеев.

Корректность функционала остальных компонентов инспекторы ГАИ проверяют при прохождении технического осмотра перед постановкой автомобиля на учет, подытожил Корнеев.

Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / pvproductions
Количество просмотров 15
15.03.2025 
Фото:freepik / pvproductions
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