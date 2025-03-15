За некорректную работу этой детали авто водителю грозит штраф — как накажет ГАИ

В Московском профсоюзе полиции предупредили о штрафе за «неправильные» дворники

Автовладельцу за отсутствие щеток очистителей на лобовом машины стекле грозит штраф в размере 500 рублей по ч. 1. ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена».

Но инспекторы ГАИ могут наказать водителя и за неправильную эксплуатацию дворников. Об этом заявил заместитель председателя Московского профсоюза полиции Павел Корнеев.

«Если на лобовом стоят щетки, которые не справляются со своими прямыми обязанностями, плохо очищают стекло, блокируя обзор водителю в непогоду, то инспектор ГАИ имеет полное право выписать штраф по ст. 12.5 КоАП в размере 500 руб.», – объяснил зампредседателя профсоюза.

По этой статье автовладельца могут наказать, если лобовое стекло автомобиля очень сильно потерто дворниками, так как видимость во время движения снижается, что чревато риском ДТП.

«За невозможность подать напор воды или стеклоомывающей жидкости на лобовое стекло машины также грозит штраф в размере 500 рублей. Но, в основном, конечно же, инспекторы штрафуют за отсутствие стеклоочистителей», – подчеркивает Корнеев.

Корректность функционала остальных компонентов инспекторы ГАИ проверяют при прохождении технического осмотра перед постановкой автомобиля на учет, подытожил Корнеев.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: autonews.ru

