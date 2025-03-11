В России хотят резко увеличить штраф за непропуск машины скорой помощи

В Госдуме предложили вчетверо увеличить штраф за непропуск машины скорой помощи

В ГД РФ предложили в несколько раз поднять штраф за непропуск машины скорой помощи, подготовлен соответствующий законопроект. Об этом проинформировал автор документа, глава комитета ГД по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Предлагается внести изменения в КоАП и установить штраф за отказ пропускать скорую в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, а также предусмотреть лишение прав на срок от трех месяцев до двух лет. Сейчас за отказ пропустить скорую грозит штраф от 4,5 тыс. до 7 тыс. рублей или лишение прав от трех месяцев до года.

Депутат отметил, что действующие сейчас меры малоэффективны, о чем говорят участившиеся публикации в СМИ с подобными инцидентами. Отказ пропустить машину скорой помощи «следует рассматривать шире, чем обычное дорожное хамство», полагает Нилов.

Ранее «За рулем» сообщил, что названы пять минусов Hyundai Solaris.

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Источник: Telegram-канал депутата ГД Ярослава Нилова