5 тысяч за ошибку при оплате парковки: как оспорить этот штраф

«За рулем» подробно разобрал ситуацию со штрафом за неоплаченную парковку

Адвокатам тоже порой приходят штрафы. Например, за неоплаченную парковку. Казалось бы, ничего особенного. Но проблема в том, что парковку герой нашей сегодняшней истории оплатил, но допустил ошибку при вводе данных в приложении.

Рассказываем на реальном примере, что можно сделать, чтобы отбить несправедливый штраф за парковку и как так получилось, что 5000 рублей штрафа в итоге вылились в 15 000 рублей.

Спойлер: чтобы восстановить справедливость, вам вовсе не обязательно тоже быть адвокатом.

Откуда взялся штраф

Давид Мелконян, адвокат:

— Делюсь с вами лично своей ситуацией. У меня в собственности находится два автомобиля. Условно, пускай будут Lexus и Mercedes-Benz. Оба легковые, оба седаны, то есть тарификация у них на платных парковках одинаковая. И вот я поехал на одно мероприятие, а машину оставил на платной парковке. Но в мобильном приложении забыл переключиться между автомобилями и оплатил парковку не за Lexus, на котором был в тот день, а за Mercedes-Benz.

Спустя несколько дней мне приходит штраф за неоплаченную парковку от АМПП. Когда я понял, что произошла ошибка при оплате парковки, я написал в АМПП жалобу через портал mos.ru. Я объяснил им, в чем дело, и попросил аннулировать штраф или вернуть деньги, уплаченные за парковку другой машины. В АМПП мне ответили отказом. Теоретически я мог бы через суд вернуть те самые 500 рублей, уплаченные за парковку. Но мне как адвокату было интереснее, что будет с моим штрафом 5000 рублей в сложившейся ситуации.

Из-за чего произошла ошибка

Тут нужно прояснить детали произошедшего. Скорее всего, люди, которые не сталкивались с платными московскими парковками, сейчас не до конца понимают, что произошло. Приглашаем на мини-экскурсию: «Как устроено платное парковочное пространство Москвы».

С 2012 года в столице развивается проект по организации платных парковочных мест. Развивается он настолько хорошо, что под его влияние уже попали даже отдаленные спальные районы у самого МКАДа.

Всего московский платный паркинг насчитывает около 130 тысяч мест на примерно 1850 улицах. В зависимости от того, где вы хотите припарковаться, вам придется заплатить от 40 руб./час (пониженный тариф) до 600 руб./час (увеличенный тариф). Такие высокие цены на парковку в пределах Третьего транспортного кольца обусловлены необходимостью – иначе город бы просто задохнулся от наплыва желающих припарковаться.

Но даже если средства на оплату парковки в самом сердце столицы имеются, никто не гарантирует наличие парковочного места. Если вам повезло припарковаться, то после того, как вы поставили машину, на оплату парковки у вас есть всего 5 минут. Не успели? Значит, не оплатили. Готовьтесь получить штраф 5000 рублей (п.2 ст.8.14 Закона города Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»). Причем скидка на оплату в данном случае не предусмотрена.

Важный момент: с 2023 года все уличные паркоматы в Москве убрали, но есть много других способов это сделать:

мобильное приложение «Парковки России»;

через СМС на номер 7757;

с помощью звонка на номер 3210 или +7 495 539-54-54;

через «Яндекс карты»;

через личный кабинет «Московский паркинг»;

с помощью баллов на сайте «Миллион призов».

Самый простой способ (на субъективный вкус автора этого материала) – оплата через мобильное приложение «Парковки России». Все данные по машине уже занесены в систему. Локация подгружается автоматически. Достаточно только выбрать временной диапазон для парковки.

Если у вас в семье два автомобиля или более, можно привязать их все к одному аккаунту и переключаться между машинами на главном экране во время оплаты парковки. Как вы понимаете, герой нашей сегодняшней истории не переключился.

Откуда взялись еще 10 000 рублей

«После отказа АМПП я подаю еще одну жалобу, а затем еще и еще. На них мне очень долго не отвечают, – рассказывает адвокат Давид Мелконян. – Проходит несколько месяцев, и я получаю повестку в суд. Причина – неуплата тех самых 5000 рублей штрафа. Теперь, согласно ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, мне грозит либо штраф в двукратном размере, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Окончательное решение о том, каким будет наказание, принимает суд, на который меня и просят явиться. Для понимания: когда мы говорим о штрафе в двукратном размере, имеется в виду сумма помимо тех 5000 рублей, которые уже есть в качестве штрафа. То есть в общей сложности с меня хотят взыскать 15 000 рублей за, по сути, оплаченную парковку».

Давид уплатил вынесенный ранее штраф 5000 рублей, хотя 60 дней, которые были отведены на это по закону, на тот момент уже прошли.

Важный момент: штраф был уплачен хоть и с опозданием, но до того, как суд принял дело к производству и назначил первое заседание. Поэтому на момент, когда дело Давида Мелконяна рассматривалось, данного обстоятельства в виде штрафа уже не было. Судья также принял во внимание тот факт, что изначально при оплате парковки произошла ошибка. Оба автомобили принадлежат Давиду, он их собственник по ПТС, и парковка в этот день в эту минуту была оплачена по той же тарификации, как если бы была оплачена парковка другого находящегося в собственности автомобиля. Иными словами, разницы при оплате парковки нет, государство никакого урона не понесло.

В результате мировой суд прекратил дело по малозначительности, поскольку до момента рассмотрения штраф уже был уплачен. Такое очень редко бывает, в том случае, когда деяние нарушителя не причинило серьезного вреда интересам личности, общества и государства и не создало угрозу причинения такого вреда.

3 главных вывода

Учиться лучше на чужом опыте, и сегодня у нас с вами как раз есть такая прекрасная возможность. Как мы уже говорили в начале статьи, вовсе не обязательно быть адвокатом, чтобы добиться справедливости. Герой нашей истории мог бы обжаловать штраф из-за ошибки, допущенной при оплате парковки, но не стал этого делать из профессионального интереса. Если же у вас такого интереса нет, то вот первый вывод.

1. Обязательно оспаривайте такие штрафы

Обжаловать штраф за ошибку, допущенную при оплате парковки, не только можно, то и нужно – причем шансы, что суд встанет на вашу сторону, весьма высоки.

Дело в том, что еще в 2023 году Верховный суд дал свои разъяснения по поводу ошибок в реквизитах при оплате парковки. Судьям рекомендовали не наказывать граждан, которые совершили малозначительные правонарушения по недоразумению, не имея цели пренебречь своими обязанностями. Но тут надо понимать, что пока не все судьи следуют данным рекомендациям.

Во многих случаях районные и городские суды при вынесении решения все еще указывают на то, что соблюдать правила парковки и безошибочно указывать данные машины, время и номер парковки – это обязанности водителя, поэтому он и должен нести за ошибку личную ответственность. Если вы решились, то вот вам карманная инструкция по обжалованию штрафа.

Напомним, что на обжалование у вас есть 10 дней с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении. Вот тут мы разбираемся, как правильно отсчитывать этот срок. Кстати, даже если штраф вы обжалуете, вам все равно будет полезен наш второй вывод.

2. Нужно для начала оплатить штраф

Сначала уплатите штраф, а затем обжалуйте его – это правило убережет вас от дополнительного стресса и необходимости ходить по судам. Как вы, вероятно, уже поняли, государство очень не любит, когда мы не уплачиваем штрафы. Причем уплата штрафа в двукратном размере – далеко не самое страшное наказание для неплательщика. Могут и имущество арестовать, и прав водительских лишить. Все последствия мы перечислили в нашем материале «Я не плачу штрафы — и что вы мне сделаете?».

3. Проверяйте данные

Будьте внимательны при оплате парковки – понимаем, что вывод очевидный, но забывчивость и невнимательность часто обходятся очень дорого. Возьмите себе за правило не парковаться «на автомате» и всегда проверяйте номер машины, номер парковочной зоны и временной диапазон. Одна минута потраченного времени экономит часы и дни, нервы и деньги.

«За рулем» напомнил, когда водителей не штрафуют даже за серьезные нарушения.