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Водителей услышали: сомнительный штраф с камер-треног больше не прилетит

В Госдуме хотят запретить установку на трассах мобильных видеокамер-треног

Мобильные видеокамеры-треноги на автодорогах России необходимо запретить, с такой инициативой выступил вице-спикер Владислав Даванков. Соответствующий документ направлен на рассмотрение Госдумы РФ.

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«93% вынесенных постановлений о нарушениях ПДД были оформлены автоматически с помощью дорожных камер, основная часть которых связана с превышением скорости (более 70% всех нарушений), в том числе с использованием передвижных и мобильных комплексов фиксации административных правонарушений (так называемых треног)», – говорится в тексте документа.

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При этом существует явное несоответствие между количеством выписанных штрафов за превышение скорости (более 70%) и реальным вкладом нарушения скоростного режима в ДТП, составляющего только 23,8% случаев. Причем мобильные комплексы на специально оборудованных автомобилях чаще используют для фиксации превышения скорости. Такие комплексы вызывают недовольство у автовладельцев, потому что зачастую их устанавливают в местах с неочевидными для водителей ограничениями, подчеркивается в документе.

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Даванков констатирует, что это приводит к большому числу неоправданных штрафов, а водители воспринимают такие комплексы не как средство улучшения безопасности, а как способ сборов штрафов. Более того, некоторые недобросовестные операторы устанавливают такие камеры с нарушением требований, намеренно увеличивают погрешность измерений, ущемляя таким образом права автовладельцев. А на обжалование незаконных постановлений уходит много времени и затрат, к тому же операторы ежедневно меняют местоположение мобильных камер. Поэтому их нужно запретить, подытожил Даванков.

Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 12
04.03.2025 
Фото:Depositphotos
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