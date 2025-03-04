Почему горожане начали массово скупать машино-места — мнение эксперта

Шкуматов: Спрос на квартиры в новостройках падает, а на машино-места растет

Инвестиционный бум на рынке парковочных мест в Москве набирает обороты: доходность от их сдачи в аренду вдвое превышает прибыль от сдачи квартир. Парковочное место не надо ремонтировать, жильцов не надо прописывать, а коммунальные расходы минимальны.

Золотая жила

Средняя стоимость машино-места в подземном паркинге в столице в 2024 году достигла рекордных 3,65 млн рублей (+6% к 2023 году). Минимальная цена парковочного места в новостройках – от 1,22 млн рублей. Спрос на квартиры в новостройках падает, а на машино-места – растет!

Дело в высокой инвестиционной привлекательности. Владельцы машино-мест, купленных несколько лет назад за 1–1,5 млн рублей, сегодня получают около 20 тысяч рублей ежемесячного арендного дохода, что обеспечивает им годовую доходность в 16%.

Дефицит рулит

Все современные «человейники» строятся с заранее запрограммированным недостатком машино-мест.

Недавние изменения в градостроительных нормах снизили обязательное количество машино-мест в новостройках на 20%. Концепция «двор без машин» предполагает, что традиционная для нашей страны парковка личного автомобиля во дворе около подъезда становится физически невозможной. Паркуйтесь на улице – если найдете место! В итоге возникает локальный дефицит, а машину хранить где-то надо.

Ситуацию усугубляет массовая ликвидация гаражных кооперативов и растущая автомобилизация. Покупатели квартир в новых жилых комплексах, как правило, имеют средства для покупки даже не одной машины, а сразу нескольких. И владельцы автомобилей вынуждены либо покупать машино-места по завышенным ценам (если они вообще есть в продаже), либо платить за аренду, либо парковаться в квартале от дома.

Закон

Важным катализатором роста рынка стало признание машино-мест отдельным видом недвижимости. Это обеспечило четкое регулирование прав собственности и сделало инвестиции в данный сегмент более защищенными и привлекательными для долгосрочных вложений.

Теперь машино-место не просто доля в общем имуществе с непонятными правами, а вполне законный зарегистрированный актив, разновидность нежилой недвижимости, которую можно официально купить, продать, заложить и так далее.

Лучше квартиры

В крупных городах давно появилась прослойка людей, которые приобретают жилые квартиры для последующей сдачи в аренду. Но сначала в квартире надо сделать ремонт, купить мебель и технику. Для однокомнатной квартиры в Москве, которую инвестор будет сдавать в лучшем случае за 60 тысяч рублей, разовые вложения могут достигать 12–14 млн рублей. Доходность таких инвестиций, как нетрудно посчитать, составит 5–6% годовых.

А с паркингом всё проще – и доходность резко увеличивается. По цене однокомнатной квартиры с ремонтом можно приобрести четыре машино-места. Их не надо ремонтировать, за ними не надо ухаживать, а сдаются они в среднем за 20 тысяч рублей в месяц. А в самых сложных по части парковок местах можно по 30 тысяч рублей в месяц и даже дороже. Неудивительно, что машино-места в новостройках выкупаются теперь гораздо быстрее квартир.

И так не только в Москве. Новый тренд уже коснулся Казани, Петербурга, Краснодара… От автомобилей жители крупных городов отказываться не собираются – как бы их в этом ни убеждали. Но автомобиль требует денег – и чем дальше, тем больше.

О том, как регламентируется использование гаражей в России, рассказано тут.