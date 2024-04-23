Бешеный спрос: цена на машино-место в новостройках Москвы может превышать 20 млн

«Ъ»: цена машино-места в элитных новостройках Москвы составила 20 млн рублей

В российской столице стоимость машино-места в элитных новостройках может превышать 20 млн рублей, рассказали брокеры.

Застройщики Москвы повышают парковочный коэффициент в новых ЖК бизнес-класса и сегмента выше. Спрос так велик, что брокеры открывают листы ожидания.

Глава департамента аналитики и консалтинга компании «Метриум» Юлия Иванова рассказала, что клиенты, которых интересует элитное жилье, покупают сразу и квартиру, и парковочное место.

В среднем стоимость машино-места равна 17 млн рублей. Отмечается, что даже по такой стоимости за этими машиноместами выстраивается очередь. Люди приобретают не только одно-два машино-места, а иногда и больше.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ по альтернативным схемам вернулся Kia Sportage по цене от 3,15 млн рублей.

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Источник: «Коммерсантъ»