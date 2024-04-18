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Надежный семейный кроссовер вернулся в Россию: что с ценами

В РФ по альтернативным схемам вернулся Kia Sportage по цене от 3,15 млн рублей

Популярный в РФ кроссовер Kia Sportage, который ранее производили на калининградском заводе «Автотор», вернулся на российский рынок. Машины попадают в страну по альтернативным каналам, цены на них начинаются от 3 150 000 рублей.

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Kia Sportage
Kia Sportage

За такую сумму новый Kia Sportage 2023 г. в. продает частник из Казани. Это машина с передним приводом комплектации Classic с 2,0-литровым 150-сильным атмосферником и классической шестиступенчатой АКП. У авто тканевый салон, цифровая приборная панель, мультируль, климат-контроль и прочие опции.

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За 3 238 433 рубля продается Kia Sportage в более богатой комплектации Liоn Рlatinum Тuojie. Это турбированный 200-сильный Sportage с 1,5-литровым мотором, восьмиступенчатой АКП и передним приводом.

Машину привезет под заказ автосалон из Благовещенска. Указанная стоимость, скорее всего, не точная и зависит от курса валют на момент покупки. В остальных объявлениях цены на популярную в РФ модель еще выше.

Kia Sportage
Kia Sportage

Ранее «За рулем» сообщал, что состоялся дебют нового седана Volkswagen Passat Pro.

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Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Kia
18.04.2024
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.

Недостатки:

Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.

Комментарий:

Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.

-20