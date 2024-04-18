Надежный семейный кроссовер вернулся в Россию: что с ценами

В РФ по альтернативным схемам вернулся Kia Sportage по цене от 3,15 млн рублей

Популярный в РФ кроссовер Kia Sportage, который ранее производили на калининградском заводе «Автотор», вернулся на российский рынок. Машины попадают в страну по альтернативным каналам, цены на них начинаются от 3 150 000 рублей.

Kia Sportage

За такую сумму новый Kia Sportage 2023 г. в. продает частник из Казани. Это машина с передним приводом комплектации Classic с 2,0-литровым 150-сильным атмосферником и классической шестиступенчатой АКП. У авто тканевый салон, цифровая приборная панель, мультируль, климат-контроль и прочие опции.

За 3 238 433 рубля продается Kia Sportage в более богатой комплектации Liоn Рlatinum Тuojie. Это турбированный 200-сильный Sportage с 1,5-литровым мотором, восьмиступенчатой АКП и передним приводом.

Машину привезет под заказ автосалон из Благовещенска. Указанная стоимость, скорее всего, не точная и зависит от курса валют на момент покупки. В остальных объявлениях цены на популярную в РФ модель еще выше.

Kia Sportage

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Источник: «Автоновости дня»