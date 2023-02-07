Власти: много машиномест в новостройках — это вред — журнал За рулем

Власти: много машиномест в новостройках — это вред

В регионах пересмотрят нормативы строительства парковок.

Материалы по теме
Платные парковки 2023: они идут к вам!

Вице-премьер Марат Хуснуллин не согласился с мэром Нижнекамска, предложившим увеличить коэффициент парковочных мест на квартиру с 0,8 до 1,2. Вице-премьер отметил, что подобные изменения приведут только к ухудшению дорожной ситуации.

Напротив, нормативы парковочного пространства нужно сокращать.

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Пересмотрите подход к парковкам! Мы не настолько богатая страна, чтобы на каждую квартиру иметь по одному парковочному месту. Никто в мире так не делает, тем более в многоквартирных домах», — сказал Хуснуллин на итоговом заседании коллегии Минтранса Татарстана в Казани.

Он отметил, что с трудом выбил право для регионов самим формировать норматив по обеспечению парковками, но никто этим правом воспользоваться не спешит.

Вместо расширения парковок нужно уделять внимание развитию общественного транспорта, полагает чиновник.

Источник: Интерфакс-Недвижимость

Фото: Unsplash

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Тест ГАЗ Sobol NN с дизелем Cummins ISF 2.8
Mazda вернулась в Россию с элегантным кроссовером (уже в продаже!)
Тест самого необычного, пожалуй, китайского кроссовера в России

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров53
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: