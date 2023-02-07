В регионах пересмотрят нормативы строительства парковок.

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Вице-премьер Марат Хуснуллин не согласился с мэром Нижнекамска, предложившим увеличить коэффициент парковочных мест на квартиру с 0,8 до 1,2. Вице-премьер отметил, что подобные изменения приведут только к ухудшению дорожной ситуации.

Напротив, нормативы парковочного пространства нужно сокращать.

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Пересмотрите подход к парковкам! Мы не настолько богатая страна, чтобы на каждую квартиру иметь по одному парковочному месту. Никто в мире так не делает, тем более в многоквартирных домах», — сказал Хуснуллин на итоговом заседании коллегии Минтранса Татарстана в Казани.

Он отметил, что с трудом выбил право для регионов самим формировать норматив по обеспечению парковками, но никто этим правом воспользоваться не спешит.

Вместо расширения парковок нужно уделять внимание развитию общественного транспорта, полагает чиновник.

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Источник: Интерфакс-Недвижимость

Фото: Unsplash