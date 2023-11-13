5,5 миллионов гаражей в России: теперь в них наведут порядок

«За рулем» изучил федеральный «Закон о гаражных объединениях»

Точное число гаражей в России неизвестно, но их не менее 5,5 миллионов. Значительная их часть объединена в гаражные товарищества и кооперативы, коих свыше 36 тысяч. Со времен СССР это была некая серая зона, не подчиненная каким-то строгим правилам. Применяли отдельные положения Гражданского и Жилищного кодексов, а часто изобретали собственные принципы регулирования. Занимались этим и председатели кооперативов, требуя оплачивать какие-то особые услуги, а также местные власти, штрафуя ГСК за неубранный снег или еще что-нибудь. И всё было вполне законно.

Что поменялось

Прежде всего – появились четкие определения гаража, машино-места, территории гаражного назначения, товарищества собственников недвижимости, общего имущества. Что само по себе решает ряд спорных вопросов и исключает, например, превращение въездных шлагбаумов в чью-либо личную собственность.

Каждый собственник гаража в гаражном комплексе или машино-места получает долю в праве собственности на общее имущество. И несет финансовое бремя его содержания, соразмерно со своей долей. Со злостных уклонистов деньги взыщут через суд – на основании Закона.

Никаких внеплановых расходов, в теории, быть не должно. В Законе прописаны два вида выплат: членские и целевые взносы. С расшифровкой, на какие конкретно цели их можно расходовать.

Отдельная статья в Законе посвящена правам и обязанностям собственников гаражей и машино-мест, не являющихся членами товарищества. Также в законе оговорены единые и нерушимые форматы проведения общих собраний собственников и голосований по всем вопросам.

АМНИСТИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ Землю, на которой стоит гараж, по-прежнему можно оформить в собственность по упрощенной процедуре (до 2026 года). Росреестр сообщает, что по «гаражной амнистии» за два года оформили более 225 тысяч объектов гаражного назначения. Принятый закон еще немного всё упрощает. Так, подготовка схем расположения земельного участка под конкретным гаражом в некоторых случаях теперь возможна без согласия всех арендаторов и без необходимости переделывать проект межевания всей территории.

Что непонятно

Общее имущество гаражного комплекса по решению общего собрания можно передать во владение или пользование третьим лицам. Но неясно, под какие виды деятельности. Во всяком случае, нет прямого запрета на организацию каких-нибудь складов или мастерских.

А вот непосредственно для гаражей интерпретаций быть не может. По Закону, гараж – это нежилое здание, предназначенное исключительно для хранения транспортных средств. Сразу вопрос: а можно ли хранить в гараже картошку, мебель, холодильник? Можно ли проводить ремонт автомобиля?

По закону, гараж предназначен исключительно для хранения транспортных средств. Можно ли по-прежнему задействовать гаражи под коммерческие предприятия? Вопрос открытый.

Использовать гараж как склад стройматериалов или чебуречную, по всей видимости, нельзя. Или можно – по решению общего собрания? Неясно.

Компетенции общего собрания собственников в Законе изложены досконально. К ним отнесено, в том числе, избрание членов правления и ревизионной комиссии, а также досрочное прекращение их полномочий. Полномочия же правления не упомянуты, равно как и принципы написания Устава гаражного товарищества, где, по идее, должны быть изложены права и функции всех, включая сторожа.

В общем, Закон отчасти решил основную проблему, и собственнику гаража теперь никто не вправе ограничить доступ к гаражу. Но белые пятна всё равно остались. Это прекрасный повод для будущего внесения в документ бесконечных дополнений и поправок. Почему так происходит со всеми законами, определяющими жизнь автовладельцев, начиная с ПДД – отдельный вопрос.

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