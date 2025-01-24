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В трех районах Сочи заработают новые платные парковки с 3 февраля

На 36 участках автодорог в Сочи откроют платные парковочные пространства

В трех районах Сочи появится дополнительное платное парковочное пространство. Сейчас в городе платные парковки действуют на 32 улицах. С 3 февраля они появятся еще на 36 участках автодорог.

В Адлерском районе платные парковки заработают на улицах Ромашек, Кирпичной, Фабричной, Энгельса, Крупской, Ульянова, Эпроновской, Интернациональной, Бестужева, Свердлова, Волоколамской, Турчинского, переулке Бестужева.

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В Центральном районе платные парковки откроются на улицах Театральной, Московской, Пластунской, Чебрикова, переулках Зеленом и Горького.

В Лазаревском районе платные парковочные пространства будут введены на улицах Калараша, Павлова, Тихомирова, Коммунистической, Багратиона, Одоевского, Победы, Циолковского, Белинского, Партизанской, Аэродромной, Социалистической, Армавирской, Летней, Нахимова, переулках Почтовом и Привокзальном.

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Платные парковки в Сочи открыты в будни с 8:00 до 20:00. По выходным и в праздничные дни на них можно парковаться бесплатно. Также бесплатно можно оставить автомобиль на время до 15 минут.

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Источник: Администрация города Сочи

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 8
24.01.2025 
Фото:АГН «Москва»
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