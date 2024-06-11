Вы делали это неправильно: 6 шагов доведения машины до состояния «как из салона»

«За рулем» составил комплекс из 6 этапов правильной мойки автомобиля своими силами.

Каждый автолюбитель искренне хочет, чтобы его автомобиль блистал. Можно просто отогнать машину на детейлинг и к вечеру забрать уже полностью подготовленный автомобиль, который «цветет и пахнет». Но многие автовладельцы любят наводить марафет собственноручно. Ведь самостоятельный уход за автомобилем – это не только дешевле, это еще и по-настоящему медитативный процесс, доставляющий эстетическое удовольствие и личное удовлетворение владельцу машины.

Можно ли придать машине вид нового авто своими силами? Вполне. И результат окажется не хуже, чем в детейлинг-центре. Правда, для этого потребуется приобрести соответствующую автохимию. Какую именно и как ее правильно применять, рассказываем подробно на примере надежного отечественного производителя автохимии, который уже 20 лет на рынке. Причем эта компания изначально заточена под автохимию, что говорит о богатом опыте разработки в данной сфере. Это компания GRASS.

1. Мойка кузова

Если у вас есть собственная мойка высокого давления, то вам отлично подойдет шампунь для бесконтактной мойки GRASS Active Foam Pink. Он обладает густой пеной ярко розового цвета, которая отлично удаляет сложные загрязнения, включая «кладбище» насекомых на передней части авто.

Мойка кузова с применением GRASS Active Foam Pink

Как применять?

Развести в пенокомплекте шампунь с водой в пропорции согласно инструкции.

Нанести на кузов снизу вверх, чтобы пена дольше задерживалась на поверхности и успела поработать перед тем, как стечь вниз.

Спустя пару минут просто смыть струей воды, она легко и бесследно удаляется с кузова.

В качестве второй фазы мойки компания может предложить специальное средство – GRASS AutoShampoo для ручной мойки. Оно также обладает густой пеной и хорошо удаляет загрязнения. Помимо этого шампунь не раздражает кожу рук и обладает приятным цитрусовым ароматом.

GRASS AutoShampoo для ручной мойки

2. Гидрофобное покрытие

На чистый влажный кузов наносим гидрофобное покрытие. Готовы порекомендовать Grass professional Hydro Polymer. Это консервант для сияющего блеска, защиты и ухода за ЛКП, пластиковыми и хромированными деталями автомобиля. Он создает на поверхности полимерную пленку, предохраняющую от влаги, пыли и дорожных реагентов. Плюс не допускает помутнения пластика, резины и стекол.

Как применять?

Перед использованием хорошенько взболтать содержимое.

Нанести гидрополимер на губку, затем равномерно распределить по кузову вращательными движениями.

равномерно распределить по кузову вращательными движениями. Смыть водой и располировать микрофиброй.

Процесс нанесения проще, чем работа с твердым воском, а по свойствам Grass professional Hydro Polymer ничуть ему не уступает.

Результат применения гидрофобного покрытия Grass professional Hydro Polymer

3. Восстановление пластиковых деталей кузова

На любой машине есть внешние пластиковые неокрашенные элементы. Даже если у вас не кросс-версия с пластиковыми арками, то все равно есть окантовка ПТФ, рамки на окнах и прочие элементы. И, скорее всего, от времени эти самые пластиковые элементы тускнеют, покрываются мелкими царапинами, разводами и вообще приобретают неестественный цвет. Здесь вам в помощь восстановитель пластика GRASS Restorer. Он защитит неокрашенный пластик от УФ-излучения и помутнения, а также замаскирует царапины и вернет элементам прежний глубокий черный цвет, как будто машина недавно выехала из салона.

Как применять?

Перед использованием хорошенько взболтать содержимое флакона.

Наносим состав на губку.

Губкой равномерно распределяем состав по пластиковым элементам кузова.

Спустя 5 минут сухой и чистой микрофиброй удаляем излишки состава.

Результат обработки неокрашенного пластика восстановителем GRASS Restorer (справа обработанный участок)

4. Чернение резины

Ну все, теперь точно все идеально. Казалось бы. Но чего-то не хватает, не правда ли? Особенно когда машина высохла. Вот когда она высохла, сразу начинают бросаться в глаза неопрятные колеса.

С помощью спрея-чернителя резины GRASS TirePolish вы придадите шинам блеск и черный глубокий цвет. Средство способствует созданию пленки, которая защищает от налипания грязи и пыли, а еще от влаги и перепадов температуры.

Как применять?

Встряхнуть баллон.

Распылить состав на обрабатываемый участок, а потом дождаться высыхания.

Спустя 2-3 минуты сухой и чистой микрофиброй удалить излишки состава

Результат применения чернителя резины GRASS TirePolish

Вот теперь внешность автомобиля действительно можно считать законченной. Просто взгляните на общую картину – машина будто только что выехала из детейлинг-центра или автосалона. Но это только снаружи, а что с салоном?

5. Очистка интерьера

Многие покупают полироли по пластику и сразу же активно размазывают ими пыль и грязь по передней панели, пропуская важный пункт – очистку. А начать стоит именно с нее.

Поможет универсальный очиститель салона GRASS Universal Cleaner. Слово «универсальный» в названии говорит само за себя, ведь его можно применять по всему салону, на всех поверхностях. Ткань, велюр, кожа – любая обивка преобразится и вернет свой истинный цвет. Все пятна очистит без проблем. Пороги, переднюю панель и прочий пластик также очистит без труда, оставив после себя приятный ненавязчивый (!) аромат.

Обработка элементов интерьера очистителем GRASS Universal Cleaner

Как применять?

Для начала убрать явную грязь и пропылесосить салон.

Нанести состав на поверхности и проработать поверхность губкой/щеткой или микрофиброй.

и проработать поверхность губкой/щеткой или микрофиброй. Собрать пену со всей грязью влажной микрофиброй.

6. Полировка пластика

Законченности добавит полироль для пластика. Взгляните внимательно на пластиковые накладки порогов и нижнюю часть обшивки дверей. Они чистые, но следы эксплуатации в виде множества мелких царапин от обуви хорошо заметны.

Исправит это полироль для пластика GRASS Polyrole Matte. Не бойтесь перестараться: это средство не наделит пластик вульгарным блеском и едким ароматом. Напротив, появится благородный матовый оттенок, как у новой машины. После применения к отделке салона вернется былой цвет, а мелкие царапины и несовершенства будут если не полностью устранены, то окажутся менее заметными. В салоне при этом будет приятный запах. Аромат вы можете выбрать сами из множества вариантов на любой вкус.

Способ применения совсем прост: нанести на микрофибру, равномерно распределить по поверхности, чуть подождать, а затем располировать сухой чистой микрофиброй.

Результат обработки интерьерного пластика полиролем GRASS Polyrole Matte

Оцениваем результат

Вот и все, 100 тысяч км пробега ваша машина точно скинула. Можно хоть на продажу выставлять.

Еще один плюс от проделанной работы, о котором мы не упомянули раньше: вы не тратили время на поиск и выбор подходящих препаратов на маркетплейсах. Весь комплекс подготовки машины сделан при помощи продуктов одного бренда, притом отечественного, широко представленного на рынке и с хорошими отзывами реальных автовладельцев.

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