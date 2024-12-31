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Полный привод, смешной расход, доступная цена — в РФ появится новый добротный внедорожник

Российские продажи нового Jetour T1 начнутся в первом полугодии 2025 года

Jetour T1 был представлен на Пекинском автосалоне в апреле 2024 года, и уже тогда привлек внимание автолюбителей своим дизайном и техническими характеристиками. Этот внедорожник представляет собой уменьшенную версию модели T2, которая уже доступна на российском рынке. Длина кузова T1 составляет 4706 мм, ширина – 1967 мм, высота – 1845 мм, а колесная база равна 2810 мм.

Jetour T1
Jetour T1

Одной из ключевых особенностей Jetour T1 является его гибридная силовая установка. Основным агрегатом станет система Chery Kunpeng Super Performance Electric Hybrid C-DM, которая включает в себя 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 154 л.с., электродвигатели и литий-железо-фосфатный аккумулятор. Суммарная мощность силовой установки достигает впечатляющих 603 л.с., что делает T1 одним из самых мощных внедорожников в своем классе. При этом средний расход топлива в смешанном цикле составляет всего 1,08 литра на 100 км.

Интерьер Jetour T1
Интерьер Jetour T1
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Кроме того, ожидается, что у T1 будет и бензиновая версия. Точные характеристики этой версии пока не раскрыты, но по информации китайских СМИ, она может быть оснащена тем же 1,5-литровым турбомотором или 2,0-литровым наддувным двигателем TGDI, который используется на старшей модели T2 и выдает 245 л.с. и 375 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии могут быть предложены как семиступенчатый «робот», так и восьмиступенчатый «автомат».

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На сегодняшний день модельный ряд Jetour в России включает пять моделей, среди которых флагманский кроссовер X90 Plus, среднеразмерный X70 Plus, компактные X50 и Dashing, а также полноприводный внедорожник T2.

Источник: Автостат

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Лежнин Роман
Фото:Jetour
Количество просмотров 12
31.12.2024 
Фото:Jetour
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