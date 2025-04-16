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Несколько китайских автобрендов могут уйти из РФ из-за низких продаж

«Ъ»: до 10 автобрендов КНР могут покинуть российский рынок до конца года

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В этом году из России могут уйти до десяти автобрендов из КНР из-за низких продаж, пишет «Ъ» со ссылкой на дилеров и аналитиков. Следствием низких продаж станет уменьшение рентабельности салонов и расторжение франшиз. По словам специалистов, число пришедших в страну китайских марок превысило возможности российского рынка.

Поэтому затоваривание складов, высокие процентные ставки и низкие продажи приведут к неминуемому уходу из страны некоторых китайских автобрендов.

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Аналитики АГ «Авилон» отмечают, что в зоне риска ухода с рынка РФ оказались бренды, у которых продажи за три месяца не достигли 60-70 машин. Источники «Ъ» на автомобильном рынке сообщили, что низкие шансы на выживание демонстрируют компании с реализацией продукции менее 1 тыс. штук в год.

Опрошенные эксперты рассказали, что россияне предпочитают покупать авто тех китайских марок, которые обладают развитой дилерской сетью, во избежание проблем с сервисом.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 20-600 тыс. рублей подешевели автомобили пяти марок.

Источник: «Коммерсантъ»

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Ушакова Ирина
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Количество просмотров 23
16.04.2025 
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
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