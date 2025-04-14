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Названо условие, при котором китайские машины подешевеют на 25%

Эксперт Черкашин: Вернувшиеся бренды снизят цены на китайские авто на 25%

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Цены на китайские машины в России снизятся на 25%, если в страну вернутся иностранные бренды, считает главный редактор журнала «Автозапчасти и цены» Максим Черкашин.

У дилеров сохраняются существенные запасы китайских машин 2024 и 2025 годов выпуска. В случае возвращения в страну японских, корейских и европейских брендов торговать «китайцами» по прежним ценам станет невыгодно, и они подешевеют, полагает эксперт.

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«Многие дилеры просто поменяют вывеску и начнут активно продавать Kia или Hyundai», – считает Черкашин.

Японские, корейские и европейские автомобили остаются очень популярными среди автолюбителей России.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: АиФ

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 19
14.04.2025 
Фото:Depositphotos
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