Названо условие, при котором китайские машины подешевеют на 25%

Эксперт Черкашин: Вернувшиеся бренды снизят цены на китайские авто на 25%

Цены на китайские машины в России снизятся на 25%, если в страну вернутся иностранные бренды, считает главный редактор журнала «Автозапчасти и цены» Максим Черкашин.

У дилеров сохраняются существенные запасы китайских машин 2024 и 2025 годов выпуска. В случае возвращения в страну японских, корейских и европейских брендов торговать «китайцами» по прежним ценам станет невыгодно, и они подешевеют, полагает эксперт.

«Многие дилеры просто поменяют вывеску и начнут активно продавать Kia или Hyundai», – считает Черкашин.

Японские, корейские и европейские автомобили остаются очень популярными среди автолюбителей России.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

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Источник: АиФ