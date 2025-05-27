Проверены временем: названы самые надежные автомобили Toyota
Издание HotCars составило рейтинг самых надежных б/у автомобилей Toyota с учетом расходов на их техобслуживание и ремонт. На первом месте оказался хэтчбек Toyota Matrix 2009 года. Его надежность эксперты J.D. Power оценили в 83 балла из 100 возможных, а средние годовые затраты на ТО не превышают 396 долларов (около 31,5 тыс. рублей). Модель продавалась с 1,8-литровым 132-сильным мотором или 2,4-литровым 158-сильным двигателем в связке с МКП или АКП.
На второй строчке гибрид Toyota Prius C 2018 г. в. (85 баллов и средние годовые расходы на ТО 383 долларов (30,5 тыс. рублей). Его гибридная силовая установка на базе 1,5-литрового бензинового мотора экономична и надежна.
На третьей строчке хэтчбек Toyota Yaris 2012 г. в. (87 баллов, средние расходы на ТО 333 доллара или 26,5 тыс. рублей). Модель оснащается широкой гаммой агрегатов.
Самые надежные подержанные автомобили Toyota
- Toyota Matrix 2009 года;
- Toyota Prius C 2018 года;
- Toyota Yaris 2012 года;
- Toyota Prius V 2017 года;
- Toyota 4Runner 2017 года;
- Toyota RAV4 2018 года;
- Toyota Prius 2015 года;
- Toyota Avalon 2021 года;
- Toyota Camry 2014 года;
- Toyota Corolla 2019 года.
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Источник: HotCars