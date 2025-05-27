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Проверены временем: названы самые надежные автомобили Toyota

Эксперты HotCars перечислили 10 самых надежных моделей Toyota

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Издание HotCars составило рейтинг самых надежных б/у автомобилей Toyota с учетом расходов на их техобслуживание и ремонт. На первом месте оказался хэтчбек Toyota Matrix 2009 года. Его надежность эксперты J.D. Power оценили в 83 балла из 100 возможных, а средние годовые затраты на ТО не превышают 396 долларов (около 31,5 тыс. рублей). Модель продавалась с 1,8-литровым 132-сильным мотором или 2,4-литровым 158-сильным двигателем в связке с МКП или АКП.

Toyota Matrix
Toyota Matrix

На второй строчке гибрид Toyota Prius C 2018 г. в. (85 баллов и средние годовые расходы на ТО 383 долларов (30,5 тыс. рублей). Его гибридная силовая установка на базе 1,5-литрового бензинового мотора экономична и надежна.

Toyota Prius C
Toyota Prius C

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На третьей строчке хэтчбек Toyota Yaris 2012 г. в. (87 баллов, средние расходы на ТО 333 доллара или 26,5 тыс. рублей). Модель оснащается широкой гаммой агрегатов.

Самые надежные подержанные автомобили Toyota

  • Toyota Matrix 2009 года;
  • Toyota Prius C 2018 года;
  • Toyota Yaris 2012 года;
  • Toyota Prius V 2017 года;
  • Toyota 4Runner 2017 года;
  • Toyota RAV4 2018 года;
  • Toyota Prius 2015 года;
  • Toyota Avalon 2021 года;
  • Toyota Camry 2014 года;
  • Toyota Corolla 2019 года.

Toyota Yaris
Toyota Yaris

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый популярный в России китайский седан.

Источник: HotCars

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | Производители
Количество просмотров 7
27.05.2025 
Фото:Unsplash | Производители
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