Проверены временем: названы самые надежные автомобили Toyota

Эксперты HotCars перечислили 10 самых надежных моделей Toyota

Издание HotCars составило рейтинг самых надежных б/у автомобилей Toyota с учетом расходов на их техобслуживание и ремонт. На первом месте оказался хэтчбек Toyota Matrix 2009 года. Его надежность эксперты J.D. Power оценили в 83 балла из 100 возможных, а средние годовые затраты на ТО не превышают 396 долларов (около 31,5 тыс. рублей). Модель продавалась с 1,8-литровым 132-сильным мотором или 2,4-литровым 158-сильным двигателем в связке с МКП или АКП.

Toyota Matrix

На второй строчке гибрид Toyota Prius C 2018 г. в. (85 баллов и средние годовые расходы на ТО 383 долларов (30,5 тыс. рублей). Его гибридная силовая установка на базе 1,5-литрового бензинового мотора экономична и надежна.

Toyota Prius C

На третьей строчке хэтчбек Toyota Yaris 2012 г. в. (87 баллов, средние расходы на ТО 333 доллара или 26,5 тыс. рублей). Модель оснащается широкой гаммой агрегатов.

Самые надежные подержанные автомобили Toyota

Toyota Matrix 2009 года;

Toyota Prius C 2018 года;

Toyota Yaris 2012 года;

Toyota Prius V 2017 года ;

Toyota 4Runner 2017 года ;

Toyota RAV4 2018 года ;

Toyota Prius 2015 года ;

Toyota Avalon 2021 года ;

Toyota Camry 2014 года ;

Toyota Corolla 2019 года .

Toyota Yaris

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Источник: HotCars