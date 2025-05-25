Недорогой кроссовер Toyota обзавелся мощной и «навороченной» версией

Toyota анонсировала Corolla Cross GR Sport с гибридной силовой установкой

В линейке автомобилей от Toyota Gazoo Racing появилась новая модель – компактный кроссовер Toyota Corolla Cross GR Sport. Ожидается, что его публичная премьера состоится 4 августа. В компании уверяют, что в этой версии реализованы все современные технологии производства, основанные на опыте автоспорта. Новый кроссовер отличается повышенной жесткостью кузова и перенастроенной подвеской, которая, возможно, стала жестче по сравнению с базовой версией.

Toyota Corolla Cross GR Sport

Toyota Corolla Cross GR Sport укомплектован гибридной силовой установкой на базе 2,0-литрового бензинового двигателя, доступного только в версиях GR Sport. В агрегате используется девятиступенчатая секвентальная коробка передач Shiftmatic, обеспечивающая быстрое и плавное переключение скоростей.

Toyota Corolla Cross GR Sport

Из внешних отличий можно отметить обновленную радиаторную решетку с логотипом GR, эксклюзивные 19-дюймовые алюминиевые колесные диски и красные тормозные суппорты. Внутри автомобиля установлены спортивные сиденья с вышитым на подголовниках логотипом GR Sport.

Рекомендуемая стоимость Toyota Corolla Cross GR Sport составляет 3,895 миллиона иен, что на текущий момент соответствует примерно 2,2 миллиона рублей. Для сравнения, стартовая цена Lada Vesta Sport находится на уровне 2,273 миллиона рублей.

Интерьер Toyota Corolla Cross GR Sport

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Источник: Автоновости дня